Смотрел Geely и Haval, теперь понимаю — надо брать другие авто, пока не подняли цены
В последний осенний месяц 2025 года российский авторынок пережил массовую волну корректировки цен. Почти все крупные бренды — от китайских до корейских — пересмотрели прайс-листы, подняв стоимость машин. Причиной стал не только курс валют, но и ожидаемое изменение методики расчёта утилизационного сбора, которое вступает в силу 1 декабря.
Теперь ставка сбора будет зависеть не только от объёма двигателя, но и от его мощности. При этом льготные тарифы сохранятся лишь для автомобилей до 160 л. с., а все более мощные модели подорожают уже с первых дней зимы.
Как изменились цены на автомобили в ноябре
Рост цен оказался заметным сразу у нескольких популярных брендов, причём некоторые компании подняли стоимость не выборочно, а по всей линейке.
KGM (бывший SsangYong)
Корейский бренд провёл масштабную корректировку цен — это уже второе повышение за осень.
|Модель
|Старая цена (₽)
|Новая цена (₽)
|Разница
|Korando (все комплектации)
|от 3 240 000
|от 3 340 000
|+100 000
|Torres (2024 г. в.)
|от 3 340 000
|до 4 890 000
|+200-350 тыс.
|Tivoli
|от 2 590 000
|от 2 690 000
|+100 000
|Rexton
|от 5 090 000
|от 5 290 000
|+200 000
Geely
Китайский производитель незначительно сократил размер скидок, что автоматически повысило итоговую стоимость всех моделей.
|Модель
|Среднее повышение
|Emgrand, Preface
|+35 000 ₽
|Okavango
|+20 000 ₽
|Monjaro
|+130 000 ₽
|Atlas
|+80 000 ₽
Belgee
Китайско-белорусский бренд Belgee скорректировал цены на кроссовер X50 — повышение составило 60 000 рублей на все версии модели.
Changan
Компания переписала прайс-листы на свои ключевые модели — Uni-K, Uni-S и CS35 Plus.
|Модель
|Среднее повышение
|Uni-K, Uni-S, CS35 Plus
|+70 000 ₽
GAC
Китайский GAC повысил цены на кроссоверы GS4 и GS8 — в среднем на 100 000 рублей, за исключением гибридных комплектаций, которые остались без изменений.
Tank
Бренд внедорожников увеличил цены почти на все модели, кроме Tank 300 и 400.
|Модель
|Разница в цене
|Tank 500
|+100-150 тыс. ₽
|Tank 700
|+200-300 тыс. ₽
Livan
Производитель полностью отменил скидки и тем самым повысил фактические цены на весь модельный ряд.
|Модель
|Разница
|S6 Pro
|+170 000 ₽
|X6 Pro
|+100-110 тыс. ₽
Bestune
Марка Bestune радикально пересмотрела цены, подняв их сразу на 200 тысяч рублей для всех моделей.
|Модель
|Повышение
|T90, B70
|+200 000 ₽
Haval
В ноябре 2025 года подорожал флагманский внедорожник Haval H9.
|Модель
|Разница
|H9 (Elite, Premium)
|+100 000 ₽
Xcite
Российский бренд Xcite уменьшил скидки на старший кроссовер X-Cross 7, в результате чего цена выросла на 25 000 рублей.
Omoda
Компания Omoda пересмотрела цены на кроссовер C5, увеличив стоимость комплектации Active на 50 000 рублей, до 2 879 900 рублей.
Почему подорожание стало массовым
1. Подготовка к росту утильсбора
С 1 декабря новые тарифы будут рассчитываться по мощности двигателя, а значит, все кроссоверы и внедорожники свыше 160 л. с. попадут под увеличение.
2. Изменение политики скидок
Компании отказались от масштабных акций и начали корректировать базовые прайсы, чтобы сохранить маржу.
3. Спрос "до подорожания”
Покупатели стараются оформить договоры до вступления закона в силу, что временно подогревает спрос.
4. Импортные издержки
Курс валют и расходы на логистику по-прежнему оказывают давление на ценообразование, особенно у брендов с зарубежными поставками.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ждать снижения цен в декабре.
Последствие: рост цен из-за утильсбора и сокращения акций.
Альтернатива: купить автомобиль до 1 декабря.
-
Ошибка: ориентироваться только на скидки.
Последствие: реальная цена может оказаться выше прежней.
Альтернатива: сравнивать актуальные прайсы и уточнять полные условия у дилера.
-
Ошибка: покупать мощную модель "на потом”.
Последствие: рост утильсбора увеличит итоговую стоимость.
Альтернатива: рассмотреть версии до 160 л. с. или гибриды.
А что если цены стабилизируются?
Эксперты считают, что после декабрьской реформы рынок может перейти в стадию временной стабилизации. Производители пересмотрят прайсы, а дилеры начнут удерживать клиентов через программы рассрочки и сервисные бонусы. Тем не менее значительного удешевления автомобилей в первой половине 2026 года не ожидается — особенно в сегменте кроссоверов и SUV.
Плюсы и минусы ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Возможность купить авто до подорожания
|Массовый рост базовых цен
|Развитие внутреннего производства
|Уход скидок и акций
|Стабилизация валюты
|Удорожание мощных моделей
FAQ
Когда начнут действовать новые ставки утильсбора?
С 1 декабря 2025 года.
Какие автомобили подорожают сильнее всего?
Модели мощностью свыше 160 л. с. — в первую очередь кроссоверы и внедорожники.
Стоит ли ждать акций в декабре?
Нет, большинство дилеров уже подняли цены и отменили скидки.
Мифы и правда
-
Миф: повышение цен временное.
Правда: рост утильсбора заложит новый базовый уровень цен.
-
Миф: подорожают только премиум-модели.
Правда: повышение коснётся даже массовых брендов.
-
Миф: можно обойти новые ставки при предзаказе.
Правда: утильсбор рассчитывается по дате растаможки, а не покупки.
Исторический контекст
Подобные ценовые волны уже наблюдались в 2014 и 2022 годах перед изменением правил таможенных сборов. Тогда повышение составило 10-20%, после чего рынок стабилизировался. Сценарий конца 2025 года похож: временный всплеск спроса перед введением новых ставок и пересмотр цен в декабре.
Три интересных факта
-
В ноябре 2025 года зафиксировано самое массовое повышение цен за последние два года.
-
В среднем автомобили подорожали на 3-7%.
-
Несмотря на рост цен, продажи в ноябре остались высокими — более 160 тысяч новых машин.
