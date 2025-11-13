Смотрел Geely и Haval, теперь понимаю — надо брать другие авто, пока не подняли цены

В последний осенний месяц 2025 года российский авторынок пережил массовую волну корректировки цен. Почти все крупные бренды — от китайских до корейских — пересмотрели прайс-листы, подняв стоимость машин. Причиной стал не только курс валют, но и ожидаемое изменение методики расчёта утилизационного сбора, которое вступает в силу 1 декабря.

Теперь ставка сбора будет зависеть не только от объёма двигателя, но и от его мощности. При этом льготные тарифы сохранятся лишь для автомобилей до 160 л. с., а все более мощные модели подорожают уже с первых дней зимы.

Как изменились цены на автомобили в ноябре

Рост цен оказался заметным сразу у нескольких популярных брендов, причём некоторые компании подняли стоимость не выборочно, а по всей линейке.

KGM (бывший SsangYong)

Корейский бренд провёл масштабную корректировку цен — это уже второе повышение за осень.

Модель Старая цена (₽) Новая цена (₽) Разница Korando (все комплектации) от 3 240 000 от 3 340 000 +100 000 Torres (2024 г. в.) от 3 340 000 до 4 890 000 +200-350 тыс. Tivoli от 2 590 000 от 2 690 000 +100 000 Rexton от 5 090 000 от 5 290 000 +200 000

Geely

Китайский производитель незначительно сократил размер скидок, что автоматически повысило итоговую стоимость всех моделей.

Модель Среднее повышение Emgrand, Preface +35 000 ₽ Okavango +20 000 ₽ Monjaro +130 000 ₽ Atlas +80 000 ₽

Belgee

Китайско-белорусский бренд Belgee скорректировал цены на кроссовер X50 — повышение составило 60 000 рублей на все версии модели.

Changan

Компания переписала прайс-листы на свои ключевые модели — Uni-K, Uni-S и CS35 Plus.

Модель Среднее повышение Uni-K, Uni-S, CS35 Plus +70 000 ₽

GAC

Китайский GAC повысил цены на кроссоверы GS4 и GS8 — в среднем на 100 000 рублей, за исключением гибридных комплектаций, которые остались без изменений.

Tank

Бренд внедорожников увеличил цены почти на все модели, кроме Tank 300 и 400.

Модель Разница в цене Tank 500 +100-150 тыс. ₽ Tank 700 +200-300 тыс. ₽

Livan

Производитель полностью отменил скидки и тем самым повысил фактические цены на весь модельный ряд.

Модель Разница S6 Pro +170 000 ₽ X6 Pro +100-110 тыс. ₽

Bestune

Марка Bestune радикально пересмотрела цены, подняв их сразу на 200 тысяч рублей для всех моделей.

Модель Повышение T90, B70 +200 000 ₽

Haval

В ноябре 2025 года подорожал флагманский внедорожник Haval H9.

Модель Разница H9 (Elite, Premium) +100 000 ₽

Xcite

Российский бренд Xcite уменьшил скидки на старший кроссовер X-Cross 7, в результате чего цена выросла на 25 000 рублей.

Omoda

Компания Omoda пересмотрела цены на кроссовер C5, увеличив стоимость комплектации Active на 50 000 рублей, до 2 879 900 рублей.

Почему подорожание стало массовым

1. Подготовка к росту утильсбора

С 1 декабря новые тарифы будут рассчитываться по мощности двигателя, а значит, все кроссоверы и внедорожники свыше 160 л. с. попадут под увеличение.

2. Изменение политики скидок

Компании отказались от масштабных акций и начали корректировать базовые прайсы, чтобы сохранить маржу.

3. Спрос "до подорожания”

Покупатели стараются оформить договоры до вступления закона в силу, что временно подогревает спрос.

4. Импортные издержки

Курс валют и расходы на логистику по-прежнему оказывают давление на ценообразование, особенно у брендов с зарубежными поставками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать снижения цен в декабре.

Последствие: рост цен из-за утильсбора и сокращения акций.

Альтернатива: купить автомобиль до 1 декабря.

Ошибка: ориентироваться только на скидки.

Последствие: реальная цена может оказаться выше прежней.

Альтернатива: сравнивать актуальные прайсы и уточнять полные условия у дилера.

Ошибка: покупать мощную модель "на потом”.

Последствие: рост утильсбора увеличит итоговую стоимость.

Альтернатива: рассмотреть версии до 160 л. с. или гибриды.

А что если цены стабилизируются?

Эксперты считают, что после декабрьской реформы рынок может перейти в стадию временной стабилизации. Производители пересмотрят прайсы, а дилеры начнут удерживать клиентов через программы рассрочки и сервисные бонусы. Тем не менее значительного удешевления автомобилей в первой половине 2026 года не ожидается — особенно в сегменте кроссоверов и SUV.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы Возможность купить авто до подорожания Массовый рост базовых цен Развитие внутреннего производства Уход скидок и акций Стабилизация валюты Удорожание мощных моделей

FAQ

Когда начнут действовать новые ставки утильсбора?

С 1 декабря 2025 года.

Какие автомобили подорожают сильнее всего?

Модели мощностью свыше 160 л. с. — в первую очередь кроссоверы и внедорожники.

Стоит ли ждать акций в декабре?

Нет, большинство дилеров уже подняли цены и отменили скидки.

Мифы и правда

Миф: повышение цен временное.

Правда: рост утильсбора заложит новый базовый уровень цен.

Миф: подорожают только премиум-модели.

Правда: повышение коснётся даже массовых брендов.

Миф: можно обойти новые ставки при предзаказе.

Правда: утильсбор рассчитывается по дате растаможки, а не покупки.

Исторический контекст

Подобные ценовые волны уже наблюдались в 2014 и 2022 годах перед изменением правил таможенных сборов. Тогда повышение составило 10-20%, после чего рынок стабилизировался. Сценарий конца 2025 года похож: временный всплеск спроса перед введением новых ставок и пересмотр цен в декабре.

Три интересных факта