Автомобили дорожают, как золото перед бурей: утильсбор меняет правила рынка
Новый порядок начисления утилизационного сбора вызвал на рынке автомобилей редкое сочетание тревоги и оживления. Покупатели стараются успеть приобрести машину по старым ставкам, дилеры собирают складские запасы и одновременно готовятся к повышению цен. Многие участники рынка уже называют декабрь переломным моментом: именно сейчас определится, как автомобили будут стоить и продаваться в ближайшие годы.
Что происходит на рынке перед изменением утильсбора
Эксперты сходятся во мнении: конец года традиционно активный сезон для автодилеров, но нынешняя ситуация выглядит особенно напряжённой. Повышение ставок утильсбора делает декабрь месяцем, в котором любые решения — от закупки до продажи — принимаются значительно быстрее.
"К 1 декабря все автодилеры стараются накопить объем автомобилей, на которые повлияют новые правила. И, конечно, кто-то будет пытаться поднять стоимость автомобиля, чтобы получить дополнительную прибыль, но в целом рынок будет сохранять равновесие, и роста цены не будет", — сказал генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.
Однако другие участники рынка настроены куда более пессимистично и предупреждают о возможной просадке в продажах.
"Короткий цикл роста ежемесячных продаж подходит к концу. В декабре рынок ждет жесткая посадка. Оживление продаж, если и произойдет, то не раньше весны 2026 года", — отметил генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.
При этом существует и противоположная позиция: ряд экспертов уверен, что изменение формулы начисления сбора приведёт не просто к повышению цен, а к полноценному "ценовому шоку".
"Ждать повышения цен стоит, и это будет не просто очередной рост цен, а настоящий ценовой шок… Эту разницу неминуемо заложат в ценник для конечного покупателя", — уверен директор по развитию партнерской сети "Китаяна" Артемий Тушков.
Похожей точки зрения придерживаются и отраслевые союзы.
"Совершенно очевидно, что цены будут повышаться. Они будут подстраиваться под новый утилизационный сбор", — пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
По его словам, повышение затронет не только новые машины, но и вторичный рынок — особенно автомобили с мотором свыше 2,0 л и мощностью более 160 л. с.
Ассоциация российских автодилеров также отмечает, что стоимость формируется из нескольких факторов: логистики, курса валют, поставок комплектующих и маркетинговой активности брендов. В условиях вымывания складов и появления дефицита цены продолжают двигаться вверх.
Модели, которые подорожают сильнее других
По прогнозам аналитиков, наиболее заметный рост стоимости ожидается в сегментах мощных кроссоверов и внедорожников. Особенно могут пострадать покупатели, рассматривающие автомобили мощностью 160-250 л. с.
Артемий Тушков приводит конкретные расчёты:
- для Hyundai Tucson и Kia Sportage утильсбор поднимется до 750 тыс. руб.;
- для Chery Tiggo 8 Pro Max — до 842 тыс. руб.;
- для Hyundai Palisade — до 2,1-2,3 млн руб.;
- для BMW X5 — почти до 2,9 млн руб.
Эксперты отмечают также: автомобили, ввезённые после 1 января 2026 года, будут попадать под дополнительно проиндексированный утильсбор, что увеличит ценовой разрыв между партиями, прошедшими таможню до декабря и после него.
По мнению Ильи Петрова, директора розничных продаж АГ "Авилон", резкого скачка цен для официально поставляемых машин не ожидается, но в сегменте параллельного импорта подорожание неизбежно — особенно для автомобилей мощнее 160 л. с.
Что сейчас выгоднее — покупать или ждать
Рынок уже испытал первую волну ажиотажа: многие покупатели решили не откладывать приобретение машины. Но этот всплеск был кратковременным. Дилеры отмечают снижение клиентской активности уже в начале ноября.
"Анонс изменений… привел к тому, что многие клиенты ускорились… В модельных рядах дистрибьюторов появились "бреши": часть моделей заканчивается", — отметил Ольховский.
Скидки сохраняются, но они стали точечными и зависят от задач отдельных брендов. Некоторые компании постепенно сворачивают программы стимулирования спроса, особенно там, где склад уже исчерпан.
Отдельные производители продолжают поддерживать выгоду для покупателей, но запасы автомобилей 2023-2024 годов практически исчерпаны. На рынке усиливается дефицит свежих моделей, что стимулирует дальнейшее повышение цен.
Наибольшие изменения затронут сегменты электромобилей, гибридов и мощных автомобилей — рост стоимости там ожидается в пределах 10-20%.
Тушков рекомендует покупателям машин мощнее 160 л. с. не тянуть:
"Любое промедление будет стоить очень дорого. Разница в цене может составить от сотен тысяч до миллионов, нужно торопиться", — пояснил он.
А вот владельцам таких автомобилей стоит задуматься о продаже лишь в следующем году: подорожание новых машин поднимет и цены на вторичке.
Сравнение сегментов, на которые влияет утильсбор
|Категория авто
|Ожидаемое повышение
|Комментарий
|Массовый сегмент
|2-3%
|Зависит от остатков складов и спроса
|Премиальный сегмент
|10-15%
|Особенно заметно у мощных внедорожников
|Электромобили
|10-20%
|Увеличение связано с новой методикой расчёта
|Параллельный импорт
|5-25%
|Зависит от мощности двигателя и страны ввоза
Советы шаг за шагом
|Действие
|Инструменты/услуги
|Определите сегмент и мощность автомобиля
|Каталоги дилеров, сервисы сравнения характеристик
|Проверьте складские остатки у разных дилеров
|Официальные сайты марок, агрегаторы предложений
|Сравните условия покупки и скидки
|Программы Trade-in, кредитные калькуляторы
|Оцените стоимость владения
|КАСКО/ОСАГО, калькуляторы налога и расходов
|Рассмотрите альтернативы
|Электромобили, модели меньшей мощности
|Планируйте покупку до декабря
|Акции брендов, программы лояльности
|При продаже — выбирайте начало 2026 года
|Площадки объявлений, услуги оценки
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ожидать снижения цен → цены вырастут после повышения утильсбора → выбрать модель из складских остатков.
-
Покупать мощный авто после декабря → переплата до нескольких миллионов → рассмотреть аналог 2024 года с пробегом.
-
Игнорировать предложения параллельного импорта → ограниченный выбор, резкий рост стоимости → выбрать официальные поставки или электромобиль.
-
Спешить продавать мощный автомобиль осенью 2025 года → недополучить выгоду → выставить на рынок в начале 2026 года.
А что если…
• Если отложить покупку до весны? — Выбор может расшириться, но цены почти наверняка будут выше.
• Если выбрать менее мощную модель? — Повышение утильсбора будет менее болезненным.
• Если рассматривать электромобиль? — Рост цен там ощутим, но эксплуатационные расходы остаются ниже.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Возможность успеть купить по старым ставкам
|Дефицит складских моделей
|Скидки на отдельные бренды
|Рост стоимости логистики и комплектующих
|Выгодная перепродажа мощных авто в 2026 году
|Увеличение цены на вторичке
|Большой выбор китайских моделей
|Резкое подорожание мощных автомобилей
|Возможность переключиться на электромобиль
|Рост утильсбора в два этапа
FAQ
Как выбрать автомобиль перед изменением утильсбора?
Ориентируйтесь на мощность двигателя, дату растаможки, остатки на складах и программы скидок конкретных брендов.
Сколько стоит повышение цен из-за утильсбора?
В среднем: массовый сегмент — 2-3%, премиум — 10-15%, электромобили — до 20%.
Что лучше: купить сейчас или подождать?
Для авто мощнее 160 л. с. — лучше покупать до декабря. Для массовых моделей можно подождать новогодних акций.
Мифы и правда
• Миф: цены взлетят одномоментно.
Правда: рост будет поэтапным, но неизбежным для мощности выше 160 л. с.
• Миф: параллельный импорт всегда выгоднее.
Правда: для мощных авто он станет самым дорогим каналом поставки.
• Миф: электромобили подорожают меньше.
Правда: именно в их сегменте повышение будет наиболее заметным.
Сон и психология
Повышение цен часто вызывает эффект "срочности", когда человек стремится успеть купить товар до подорожания. В сфере крупных покупок, таких как автомобиль, это может приводить к импульсивным решениям. Эксперты по потребительскому поведению отмечают: когда есть риск дефицита, покупатели переоценивают стоимость промедления и недооценивают долгосрочные расходы. Поэтому важно анализировать бюджет и альтернативы, а не руководствоваться только страхом переплаты.
Три интересных факта
-
Утилизационный сбор в России впервые появился в 2012 году.
-
В премиум-сегменте доля мощности свыше 200 л. с. составляет около 70%.
-
Китайские бренды стали лидерами по количеству моделей, успевших пройти таможню до изменения правил.
Исторический контекст
-
2012 год → введение утильсбора → первые корректировки цен на импорт.
-
2016 год → масштабная индексация → значимое подорожание мощных авто.
-
2022-2024 годы → рост параллельного импорта → изменение логистики и схем поставок.
-
2025 год → объявление двухэтапной индексации → всплеск спроса в октябре-ноябре.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru