Автомобили дорожают, как золото перед бурей: утильсбор меняет правила рынка

Новый порядок начисления утилизационного сбора вызвал на рынке автомобилей редкое сочетание тревоги и оживления. Покупатели стараются успеть приобрести машину по старым ставкам, дилеры собирают складские запасы и одновременно готовятся к повышению цен. Многие участники рынка уже называют декабрь переломным моментом: именно сейчас определится, как автомобили будут стоить и продаваться в ближайшие годы.

Что происходит на рынке перед изменением утильсбора

Эксперты сходятся во мнении: конец года традиционно активный сезон для автодилеров, но нынешняя ситуация выглядит особенно напряжённой. Повышение ставок утильсбора делает декабрь месяцем, в котором любые решения — от закупки до продажи — принимаются значительно быстрее.

"К 1 декабря все автодилеры стараются накопить объем автомобилей, на которые повлияют новые правила. И, конечно, кто-то будет пытаться поднять стоимость автомобиля, чтобы получить дополнительную прибыль, но в целом рынок будет сохранять равновесие, и роста цены не будет", — сказал генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

Однако другие участники рынка настроены куда более пессимистично и предупреждают о возможной просадке в продажах.

"Короткий цикл роста ежемесячных продаж подходит к концу. В декабре рынок ждет жесткая посадка. Оживление продаж, если и произойдет, то не раньше весны 2026 года", — отметил генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.

При этом существует и противоположная позиция: ряд экспертов уверен, что изменение формулы начисления сбора приведёт не просто к повышению цен, а к полноценному "ценовому шоку".

"Ждать повышения цен стоит, и это будет не просто очередной рост цен, а настоящий ценовой шок… Эту разницу неминуемо заложат в ценник для конечного покупателя", — уверен директор по развитию партнерской сети "Китаяна" Артемий Тушков.

Похожей точки зрения придерживаются и отраслевые союзы.

"Совершенно очевидно, что цены будут повышаться. Они будут подстраиваться под новый утилизационный сбор", — пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, повышение затронет не только новые машины, но и вторичный рынок — особенно автомобили с мотором свыше 2,0 л и мощностью более 160 л. с.

Ассоциация российских автодилеров также отмечает, что стоимость формируется из нескольких факторов: логистики, курса валют, поставок комплектующих и маркетинговой активности брендов. В условиях вымывания складов и появления дефицита цены продолжают двигаться вверх.

Модели, которые подорожают сильнее других

По прогнозам аналитиков, наиболее заметный рост стоимости ожидается в сегментах мощных кроссоверов и внедорожников. Особенно могут пострадать покупатели, рассматривающие автомобили мощностью 160-250 л. с.

Артемий Тушков приводит конкретные расчёты:

для Hyundai Tucson и Kia Sportage утильсбор поднимется до 750 тыс. руб.;

для Chery Tiggo 8 Pro Max — до 842 тыс. руб.;

для Hyundai Palisade — до 2,1-2,3 млн руб.;

для BMW X5 — почти до 2,9 млн руб.

Эксперты отмечают также: автомобили, ввезённые после 1 января 2026 года, будут попадать под дополнительно проиндексированный утильсбор, что увеличит ценовой разрыв между партиями, прошедшими таможню до декабря и после него.

По мнению Ильи Петрова, директора розничных продаж АГ "Авилон", резкого скачка цен для официально поставляемых машин не ожидается, но в сегменте параллельного импорта подорожание неизбежно — особенно для автомобилей мощнее 160 л. с.

Что сейчас выгоднее — покупать или ждать

Рынок уже испытал первую волну ажиотажа: многие покупатели решили не откладывать приобретение машины. Но этот всплеск был кратковременным. Дилеры отмечают снижение клиентской активности уже в начале ноября.

"Анонс изменений… привел к тому, что многие клиенты ускорились… В модельных рядах дистрибьюторов появились "бреши": часть моделей заканчивается", — отметил Ольховский.

Скидки сохраняются, но они стали точечными и зависят от задач отдельных брендов. Некоторые компании постепенно сворачивают программы стимулирования спроса, особенно там, где склад уже исчерпан.

Отдельные производители продолжают поддерживать выгоду для покупателей, но запасы автомобилей 2023-2024 годов практически исчерпаны. На рынке усиливается дефицит свежих моделей, что стимулирует дальнейшее повышение цен.

Наибольшие изменения затронут сегменты электромобилей, гибридов и мощных автомобилей — рост стоимости там ожидается в пределах 10-20%.

Тушков рекомендует покупателям машин мощнее 160 л. с. не тянуть:

"Любое промедление будет стоить очень дорого. Разница в цене может составить от сотен тысяч до миллионов, нужно торопиться", — пояснил он.

А вот владельцам таких автомобилей стоит задуматься о продаже лишь в следующем году: подорожание новых машин поднимет и цены на вторичке.

Сравнение сегментов, на которые влияет утильсбор

Категория авто Ожидаемое повышение Комментарий Массовый сегмент 2-3% Зависит от остатков складов и спроса Премиальный сегмент 10-15% Особенно заметно у мощных внедорожников Электромобили 10-20% Увеличение связано с новой методикой расчёта Параллельный импорт 5-25% Зависит от мощности двигателя и страны ввоза

Советы шаг за шагом

Действие Инструменты/услуги Определите сегмент и мощность автомобиля Каталоги дилеров, сервисы сравнения характеристик Проверьте складские остатки у разных дилеров Официальные сайты марок, агрегаторы предложений Сравните условия покупки и скидки Программы Trade-in, кредитные калькуляторы Оцените стоимость владения КАСКО/ОСАГО, калькуляторы налога и расходов Рассмотрите альтернативы Электромобили, модели меньшей мощности Планируйте покупку до декабря Акции брендов, программы лояльности При продаже — выбирайте начало 2026 года Площадки объявлений, услуги оценки

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ожидать снижения цен → цены вырастут после повышения утильсбора → выбрать модель из складских остатков. Покупать мощный авто после декабря → переплата до нескольких миллионов → рассмотреть аналог 2024 года с пробегом. Игнорировать предложения параллельного импорта → ограниченный выбор, резкий рост стоимости → выбрать официальные поставки или электромобиль. Спешить продавать мощный автомобиль осенью 2025 года → недополучить выгоду → выставить на рынок в начале 2026 года.

А что если…

• Если отложить покупку до весны? — Выбор может расшириться, но цены почти наверняка будут выше.

• Если выбрать менее мощную модель? — Повышение утильсбора будет менее болезненным.

• Если рассматривать электромобиль? — Рост цен там ощутим, но эксплуатационные расходы остаются ниже.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Возможность успеть купить по старым ставкам Дефицит складских моделей Скидки на отдельные бренды Рост стоимости логистики и комплектующих Выгодная перепродажа мощных авто в 2026 году Увеличение цены на вторичке Большой выбор китайских моделей Резкое подорожание мощных автомобилей Возможность переключиться на электромобиль Рост утильсбора в два этапа

FAQ

Как выбрать автомобиль перед изменением утильсбора?

Ориентируйтесь на мощность двигателя, дату растаможки, остатки на складах и программы скидок конкретных брендов.

Сколько стоит повышение цен из-за утильсбора?

В среднем: массовый сегмент — 2-3%, премиум — 10-15%, электромобили — до 20%.

Что лучше: купить сейчас или подождать?

Для авто мощнее 160 л. с. — лучше покупать до декабря. Для массовых моделей можно подождать новогодних акций.

Мифы и правда

• Миф: цены взлетят одномоментно.

Правда: рост будет поэтапным, но неизбежным для мощности выше 160 л. с.

• Миф: параллельный импорт всегда выгоднее.

Правда: для мощных авто он станет самым дорогим каналом поставки.

• Миф: электромобили подорожают меньше.

Правда: именно в их сегменте повышение будет наиболее заметным.

Сон и психология

Повышение цен часто вызывает эффект "срочности", когда человек стремится успеть купить товар до подорожания. В сфере крупных покупок, таких как автомобиль, это может приводить к импульсивным решениям. Эксперты по потребительскому поведению отмечают: когда есть риск дефицита, покупатели переоценивают стоимость промедления и недооценивают долгосрочные расходы. Поэтому важно анализировать бюджет и альтернативы, а не руководствоваться только страхом переплаты.

Три интересных факта

Утилизационный сбор в России впервые появился в 2012 году. В премиум-сегменте доля мощности свыше 200 л. с. составляет около 70%. Китайские бренды стали лидерами по количеству моделей, успевших пройти таможню до изменения правил.

Исторический контекст