Кроссовер Tenet T7
Кроссовер Tenet T7
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 1:24

Осенняя ловушка для водителей: машины не дорожают — но платить придётся больше

Autonews.ru: в октябре производители повысили цены на популярные модели авто

Российский авторынок снова переживает ценовую перестройку. К концу октября 2025 года большинство брендов скорректировали прайс-листы: часть моделей подорожала, а прежние скидки стали редкостью. Несмотря на кажущиеся незначительными 30-50 тысяч рублей, такие изменения заметно отражаются на конечной стоимости популярных кроссоверов и седанов.

Тенденции октября

Главная черта текущего периода — не прямое подорожание, а постепенное "сжатие" программ лояльности. Производители и дилеры говорят о росте себестоимости и изменении валютных курсов, но для покупателей результат один — автомобилей по старым ценам становится всё меньше.

Корректировки у производителей

Haval

Haval вновь пересмотрел прайсы, увеличив стоимость большинства моделей примерно на 50 тысяч рублей. Особенно это заметно у Haval Jolion - кроссовера, который остаётся самым востребованным в сегменте.

Сравнение цен на Haval (руб.):

Модель Старая цена Новая цена Разница
Jolion Elite (2WD) 2 299 000 2 349 000 +50 000
F7 Premium (1,5T, 2WD) 2 899 000 2 949 000 +50 000
F7x Tech Plus 3 549 000 3 599 000 +50 000
H3 Premium (4WD) 2 899 000 2 949 000 +50 000

Удержались на прежнем уровне лишь базовые версии Jolion и M6 с механикой — производитель решил оставить минимальный порог входа для покупателей.

Geely

Компания Geely пошла по другому пути — не изменила прайс напрямую, но сократила размер действующих скидок. В итоге итоговая стоимость выросла на 30 тысяч рублей практически по всей линейке.

Geely Cityray и Monjaro стали немного дороже: теперь флагманская версия последнего обойдётся в 4,82 млн рублей. Аналогичное повышение коснулось и семейного Okavango.

Belgee

Китайско-белорусский бренд Belgee уже второй раз за месяц пересматривает цены. Изменения коснулись кроссовера X50 — прибавка составила 30 тысяч рублей во всех комплектациях.

Solaris

Бренд Solaris снова поднял цены на автомобили с автоматической коробкой передач. Это уже вторая корректировка за осень:

  • HC — от 2 458 000 руб.;

  • KRS — от 2 305 000 руб.;

  • KRX — от 2 386 000 руб.

Варианты с "механикой" пока остались без изменений, но эксперты прогнозируют, что разница продержится недолго.

Tenet

Марка Tenet увеличила цены на кроссовер T4. Исключением стала лишь версия с механикой — остальные подорожали на 30 тысяч рублей.

"Москвич"

Завод "Москвич" продолжает двигаться в сторону повышения цен. Специальная версия "Москвич 3" с ручным управлением теперь стоит 2 035 000 руб. против прежних 1 986 000 руб.

Что происходит у дилеров

"Рольф"

В сети "Рольф" подтвердили снижение бонусных программ:

  • Solaris - минус 80-130 тыс. руб. к прежним скидкам;

  • Changan - отмена дисконта до 100 тыс. руб.;

  • Tank - снятие прямой скидки на модели 2025 года.

"Мэйджор Авто"

Представители дилера рассказали, что новых акций в октябре не вводили.

"Большинство производителей, наоборот, сократили скидки. Кроме марки Changan, где скидки сохранены, и они значительные", — отметил официальный представитель "Мэйджор Авто".

"Авилон"

В компании подтвердили ту же тенденцию: "скидки идут на убыль", но не уточнили, какие именно модели попали под корректировку.

"Автодом"

"На Lamborghini скидки могут достигать 2 млн руб. Кроме того, у нас действует выгодное предложение на Solaris", — пояснили в пресс-службе "Автодома".

Дилер уточнил, что при определённых условиях покупатели могут рассчитывать на бонус до 20%, однако детали программы не раскрываются.

А что если подождать?

Эксперты считают, что ждать снижения цен в ближайшие месяцы не стоит. В предновогодний период автосалоны, как правило, пересматривают скидочные кампании в сторону уменьшения. Если и появятся выгодные предложения, то на ограниченные партии.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы
Стабильные поставки китайских брендов Сокращение акций и спецпредложений
Расширение линейки комплектаций Рост цен на популярные модели
Увеличение доступности кредитных программ Подорожание обслуживания и страхования

FAQ

Как выбрать автомобиль в условиях роста цен?
Сравнивайте не только стоимость, но и остаточные условия кредита, страховки и обслуживания. Иногда выгоднее купить модель с меньшей скидкой, но лучшими условиями владения.

Стоит ли покупать сейчас или подождать зимы?
До конца года падения цен не ожидается. Крупные акции возможны лишь на прошлогодние партии, если они останутся в наличии.

Что выгоднее — новый или подержанный автомобиль?
На вторичке рост цен тоже заметен, но он обычно запаздывает на 2-3 месяца. Поэтому сейчас б/у машины могут быть чуть выгоднее.

Мифы и правда

Миф: китайские автомобили не дорожают.
Правда: повышение цен коснулось почти всех марок, включая Haval, Geely и Belgee.

Миф: дилеры скрывают реальные скидки.
Правда: условия бонусов зависят от марки и месяца — иногда скидка возможна только при покупке в кредит.

Миф: подорожание связано с налогами.
Правда: основная причина — рост издержек и изменение валютных курсов.

Исторический контекст

Осенью 2023 года рынок уже переживал схожую волну повышения цен, но тогда драйверами роста были логистика и дефицит компонентов. В 2025-м ситуация иная: рынок насыщен, но производители стремятся сохранить маржу в условиях нестабильного курса валют и повышенного спроса на кроссоверы.

3 интересных факта

  1. Haval Jolion удерживает лидерство по продажам в России уже третий квартал подряд.

  2. Средняя стоимость нового автомобиля в стране впервые превысила 2,8 млн рублей.

  3. В октябре вырос интерес к электромобилям — продажи выросли на 12% по сравнению с сентябрём.

