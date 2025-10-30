Осенняя ловушка для водителей: машины не дорожают — но платить придётся больше
Российский авторынок снова переживает ценовую перестройку. К концу октября 2025 года большинство брендов скорректировали прайс-листы: часть моделей подорожала, а прежние скидки стали редкостью. Несмотря на кажущиеся незначительными 30-50 тысяч рублей, такие изменения заметно отражаются на конечной стоимости популярных кроссоверов и седанов.
Тенденции октября
Главная черта текущего периода — не прямое подорожание, а постепенное "сжатие" программ лояльности. Производители и дилеры говорят о росте себестоимости и изменении валютных курсов, но для покупателей результат один — автомобилей по старым ценам становится всё меньше.
Корректировки у производителей
Haval
Haval вновь пересмотрел прайсы, увеличив стоимость большинства моделей примерно на 50 тысяч рублей. Особенно это заметно у Haval Jolion - кроссовера, который остаётся самым востребованным в сегменте.
Сравнение цен на Haval (руб.):
|Модель
|Старая цена
|Новая цена
|Разница
|Jolion Elite (2WD)
|2 299 000
|2 349 000
|+50 000
|F7 Premium (1,5T, 2WD)
|2 899 000
|2 949 000
|+50 000
|F7x Tech Plus
|3 549 000
|3 599 000
|+50 000
|H3 Premium (4WD)
|2 899 000
|2 949 000
|+50 000
Удержались на прежнем уровне лишь базовые версии Jolion и M6 с механикой — производитель решил оставить минимальный порог входа для покупателей.
Geely
Компания Geely пошла по другому пути — не изменила прайс напрямую, но сократила размер действующих скидок. В итоге итоговая стоимость выросла на 30 тысяч рублей практически по всей линейке.
Geely Cityray и Monjaro стали немного дороже: теперь флагманская версия последнего обойдётся в 4,82 млн рублей. Аналогичное повышение коснулось и семейного Okavango.
Belgee
Китайско-белорусский бренд Belgee уже второй раз за месяц пересматривает цены. Изменения коснулись кроссовера X50 — прибавка составила 30 тысяч рублей во всех комплектациях.
Solaris
Бренд Solaris снова поднял цены на автомобили с автоматической коробкой передач. Это уже вторая корректировка за осень:
-
HC — от 2 458 000 руб.;
-
KRS — от 2 305 000 руб.;
-
KRX — от 2 386 000 руб.
Варианты с "механикой" пока остались без изменений, но эксперты прогнозируют, что разница продержится недолго.
Tenet
Марка Tenet увеличила цены на кроссовер T4. Исключением стала лишь версия с механикой — остальные подорожали на 30 тысяч рублей.
"Москвич"
Завод "Москвич" продолжает двигаться в сторону повышения цен. Специальная версия "Москвич 3" с ручным управлением теперь стоит 2 035 000 руб. против прежних 1 986 000 руб.
Что происходит у дилеров
"Рольф"
В сети "Рольф" подтвердили снижение бонусных программ:
-
Solaris - минус 80-130 тыс. руб. к прежним скидкам;
-
Changan - отмена дисконта до 100 тыс. руб.;
-
Tank - снятие прямой скидки на модели 2025 года.
"Мэйджор Авто"
Представители дилера рассказали, что новых акций в октябре не вводили.
"Большинство производителей, наоборот, сократили скидки. Кроме марки Changan, где скидки сохранены, и они значительные", — отметил официальный представитель "Мэйджор Авто".
"Авилон"
В компании подтвердили ту же тенденцию: "скидки идут на убыль", но не уточнили, какие именно модели попали под корректировку.
"Автодом"
"На Lamborghini скидки могут достигать 2 млн руб. Кроме того, у нас действует выгодное предложение на Solaris", — пояснили в пресс-службе "Автодома".
Дилер уточнил, что при определённых условиях покупатели могут рассчитывать на бонус до 20%, однако детали программы не раскрываются.
А что если подождать?
Эксперты считают, что ждать снижения цен в ближайшие месяцы не стоит. В предновогодний период автосалоны, как правило, пересматривают скидочные кампании в сторону уменьшения. Если и появятся выгодные предложения, то на ограниченные партии.
Плюсы и минусы ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Стабильные поставки китайских брендов
|Сокращение акций и спецпредложений
|Расширение линейки комплектаций
|Рост цен на популярные модели
|Увеличение доступности кредитных программ
|Подорожание обслуживания и страхования
FAQ
Как выбрать автомобиль в условиях роста цен?
Сравнивайте не только стоимость, но и остаточные условия кредита, страховки и обслуживания. Иногда выгоднее купить модель с меньшей скидкой, но лучшими условиями владения.
Стоит ли покупать сейчас или подождать зимы?
До конца года падения цен не ожидается. Крупные акции возможны лишь на прошлогодние партии, если они останутся в наличии.
Что выгоднее — новый или подержанный автомобиль?
На вторичке рост цен тоже заметен, но он обычно запаздывает на 2-3 месяца. Поэтому сейчас б/у машины могут быть чуть выгоднее.
Мифы и правда
Миф: китайские автомобили не дорожают.
Правда: повышение цен коснулось почти всех марок, включая Haval, Geely и Belgee.
Миф: дилеры скрывают реальные скидки.
Правда: условия бонусов зависят от марки и месяца — иногда скидка возможна только при покупке в кредит.
Миф: подорожание связано с налогами.
Правда: основная причина — рост издержек и изменение валютных курсов.
Исторический контекст
Осенью 2023 года рынок уже переживал схожую волну повышения цен, но тогда драйверами роста были логистика и дефицит компонентов. В 2025-м ситуация иная: рынок насыщен, но производители стремятся сохранить маржу в условиях нестабильного курса валют и повышенного спроса на кроссоверы.
3 интересных факта
-
Haval Jolion удерживает лидерство по продажам в России уже третий квартал подряд.
-
Средняя стоимость нового автомобиля в стране впервые превысила 2,8 млн рублей.
-
В октябре вырос интерес к электромобилям — продажи выросли на 12% по сравнению с сентябрём.
