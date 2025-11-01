Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Выбор авто по кредиту в Москве
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 11:18

Как не попасть на переплату в 40%: ошибки, которые совершают при покупке машины

Средняя цена нового автомобиля в России в сентябре 2025 года достигла 3,34 млн рублей — "Автостат"

Средняя цена нового легкового автомобиля в России продолжает расти: в сентябре 2025 года она достигла 3,34 млн рублей, что на 6% выше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат".

Рост цен на фоне снижения спроса

Несмотря на заметное подорожание, аналитики фиксируют снижение покупательского интереса. По данным "Автостата", основным фактором, влияющим на спад продаж, остаются высокие процентные ставки по автокредитам.

"Главным сдерживающим фактором остаются высокие ставки в банках", — отметил глава агентства Сергей Целиков.

Согласно опросу, проведённому агентством, 63% респондентов назвали именно этот фактор ключевым препятствием при покупке нового автомобиля. Ещё 43% опрошенных указали на снижение покупательской способности населения, а 25% - на ожидание возвращения международных автобрендов на российский рынок.

Что происходит с рынком подержанных авто

На вторичном рынке ситуация выглядит стабильнее. Средневзвешенная стоимость легковых автомобилей с пробегом в сентябре составила 1,19 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года этот показатель остался на прежнем уровне, но вырос на 2,8% относительно августа текущего года.

Это означает, что интерес к подержанным автомобилям остаётся устойчивым, а ценовая динамика умеренной. При этом аналитики отмечают, что часть покупателей, не готовых брать автокредит, переходит именно в сегмент "вторички".

Сравнение динамики цен

Показатель Сентябрь 2024 Сентябрь 2025 Изменение
Средняя цена нового авто 3,15 млн руб. 3,34 млн руб. +6%
Средняя цена подержанного авто 1,19 млн руб. 1,19 млн руб. 0% (год к году)
Рост к августу 2025 - +2,8% -

Таким образом, новые автомобили продолжают дорожать, в то время как рынок подержанных машин стабилизировался. Эксперты связывают это с насыщением рынка китайскими моделями и общим замедлением спроса.

Почему цены растут

  1. Курс валют. Импортные комплектующие и техника подорожали из-за колебаний рубля.

  2. Рост себестоимости. Производителям приходится увеличивать расходы на логистику и локализацию.

  3. Снижение объёмов производства. Некоторые бренды оптимизируют выпуск, чтобы не создавать складские запасы.

  4. Высокие ставки. Банковские кредиты становятся менее доступными, что сокращает долю покупок "в кредит", но при этом не снижает цены.

Советы тем, кто планирует покупку

  1. Следите за акциями дилеров. Осенью часто появляются программы со скидками и спецпредложениями на остатки моделей.

  2. Проверяйте условия госпрограмм. В отдельных регионах действуют льготные кредиты для семей с детьми или работников госслужбы.

  3. Сравнивайте предложения онлайн. На сайтах агрегаторов можно отследить реальные цены по регионам и выявить выгодные варианты.

  4. Рассмотрите авто с пробегом. При грамотной проверке подержанная машина может стать выгодной альтернативой новому автомобилю в кредит.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать автокредит при максимальных ставках.
Последствие: переплата до 40% от стоимости авто.
Альтернатива: дождаться снижения ключевой ставки или воспользоваться льготной программой.

Ошибка: покупать первую попавшуюся машину, ориентируясь только на бренд.
Последствие: потеря в цене и сложности с обслуживанием.
Альтернатива: выбирать модель по совокупности критериев — расходу, надёжности, доступности запчастей.

А что если рынок подержанных авто тоже подорожает?

Аналитики считают, что значительного роста цен на "вторичке" не будет. При низком спросе на новые автомобили часть покупателей всё же сместится в этот сегмент, но предложение машин с пробегом пока велико. Вероятнее всего, цены будут меняться в пределах инфляции.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Широкий выбор китайских и отечественных моделей Высокие процентные ставки по кредитам
Стабильные цены на подержанные авто Рост цен на новые машины
Возможность получить скидки от дилеров Снижение покупательской способности населения
Акции и бонусы в конце года Сложности с импортом комплектующих

Часто задаваемые вопросы

Почему новые автомобили дорожают, если спрос падает?
Производители и дилеры компенсируют рост расходов на логистику и импорт. К тому же сокращение поставок не позволяет формировать избыток предложения.

Стоит ли сейчас покупать новый автомобиль?
Если есть необходимость и финансовая возможность, то да. Но для покупки в кредит стоит дождаться снижения ставок.

Какие марки остаются самыми востребованными?
На рынке лидируют китайские бренды — Chery, Haval, Geely, Exeed, а также российская LADA.

Что будет с ценами к концу года?
Аналитики ожидают небольшое снижение цен в ноябре-декабре из-за традиционных распродаж у дилеров, но в целом тренд на рост сохранится.

Можно ли сэкономить при покупке нового авто?
Да, если оформить сделку онлайн через партнёрские площадки, воспользоваться трейд-ин или госпрограммой субсидирования.

Мифы и правда

Миф: цены на машины завышают дилеры.
Правда: наценка дилеров уменьшилась, но основные факторы роста — курс валют и себестоимость.

Миф: китайские авто скоро подешевеют.
Правда: большинство брендов планируют удерживать цены, поскольку спрос остаётся стабильным.

Миф: подержанные машины теряют в цене медленнее.
Правда: это верно только для популярных моделей — редкие авто и премиум-класс дешевеют быстрее.

Исторический контекст

До 2022 года средняя цена нового автомобиля в России не превышала 2 млн рублей. За три года показатель вырос почти вдвое из-за изменения структуры рынка, ухода западных производителей и ослабления рубля.

Сегодня средняя стоимость новой машины — 3,34 млн рублей, а подержанной — 1,19 млн рублей, что отражает постепенное смещение потребительского спроса и адаптацию автопрома к новым экономическим реалиям.

