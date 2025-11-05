Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Покупка автомобиля
Покупка автомобиля
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 12:16

Машины подорожали вдвое — и это ещё не предел: сколько будет стоить авто в 2026 году

"Автостат": за пять лет автомобили в России подорожали почти вдвое

За последние пять лет автомобили в России подорожали почти вдвое — об этом сообщил глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. Эксперт отмечает, что рост цен не останавливается и к началу 2026 года общая динамика может достичь символической отметки в 100%.

"За пять лет автомобили подорожали почти в два раза. С учетом инфляции и предстоящего повышения утильсбора, рост цен продолжится. При сохранении тренда, к началу следующего года пятилетняя динамика как раз может достичь 100%", — написал глава агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Как изменились цены на автомобили

По данным "Автостата", в начале 2021 года средневзвешенная стоимость новой легковой машины составляла 1,8 млн рублей.
К сентябрю 2025 года этот показатель вырос до 3,34 млн рублей - рост более чем на 85%, а с учётом продолжающегося подорожания — почти в два раза.

Рост цен стал особенно заметен в 2023–2025 годах, когда автопроизводители столкнулись с удорожанием логистики, запчастей и изменением структуры поставок.

Что происходит на рынке подержанных авто

Если цены на новые машины растут стабильно, то в сегменте автомобилей с пробегом ситуация ещё более показательна. По словам аналитика, стоимость таких машин за пять лет увеличилась на 91% - с 600 тысяч до 1,14 млн рублей.

Основные причины — дефицит новых авто в 2022–2023 годах и активный рост спроса на "вторичку" в регионах. На фоне этого даже старые модели подорожали на десятки процентов.

Период Новые авто (₽, средняя цена) Подержанные авто (₽, средняя цена)
2021 1 800 000 600 000
2023 2 750 000 930 000
2025 3 340 000 1 140 000

Почему автомобили дорожают

По мнению экспертов, причины роста цен комплексные:

  1. Инфляция и утильсбор. С 1 ноября вступает в силу новая система расчёта утилизационного сбора, что приведёт к подорожанию как отечественных, так и импортных машин.

  2. Изменение структуры рынка. После ухода ряда брендов в 2022 году доля параллельного импорта выросла, а логистические издержки легли на конечного покупателя.

  3. Сокращение программ поддержки. Дилеры и банки уменьшают объём льготных кредитов, а акции и скидки становятся всё реже.

  4. Возврат иностранных марок. Появление новых игроков и сборка под другими брендами формально увеличили выбор, но не снизили цену.

  5. Сезонные колебания спроса. В пиковые периоды (весной и осенью) автосалоны фиксируют повышение цен на 3-5%.

А что с тенденциями на рынке

Интересно, что параллельно наблюдается и обратная динамика - в отдельных сегментах цены начинают стабилизироваться. На рынке китайских брендов, например, отмечено снижение цен на отдельные модели до 5-7% в рамках сезонных акций. Однако аналитики подчеркивают, что этот тренд кратковременный: повышение утильсбора и инфляция перекроют локальные скидки уже к концу года.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать покупку автомобиля в ожидании снижения цен.
    Последствие: повышение цен и уменьшение ассортимента.
    Альтернатива: приобретение автомобиля до вступления в силу новых тарифов утильсбора.

  • Ошибка: ориентироваться только на цену без учёта расходов на обслуживание.
    Последствие: высокая стоимость владения.
    Альтернатива: учитывать сервис, страховку и остаточную стоимость при выборе марки.

  • Ошибка: пренебрегать программами трейд-ин.
    Последствие: потеря выгоды до 10-15%.
    Альтернатива: использовать трейд-ин для компенсации роста цен на новые авто.

Что дальше: прогноз до 2026 года

Эксперты ожидают, что к началу следующего года средняя цена нового автомобиля может превысить 3,5 млн рублей, а подержанного — 1,2 млн рублей.
При этом отечественные модели подорожают меньше, чем импортные, благодаря локализации производства и госпрограммам поддержки.
В то же время китайские автомобили, ставшие основным драйвером продаж, сохранят лидирующие позиции в доступном сегменте.

Плюсы и минусы текущего тренда

Плюсы Минусы
Увеличение локализации автопроизводства Рост стоимости новых и подержанных авто
Развитие рынка китайских моделей Сокращение выбора европейских брендов
Возврат параллельного импорта Увеличение расходов на содержание
Возможность покупки в кредит Повышение утильсбора и налоговой нагрузки

FAQ

Почему автомобили дорожают быстрее инфляции?
Из-за роста себестоимости, логистики и сокращения скидок. Производители и дилеры закладывают будущие риски в текущие цены.

Какие марки выросли в цене больше всего?
Больше всего подорожали китайские и кроссоверы — до 25% за год. Отечественные модели показали рост на 10-12%.

Когда лучше покупать автомобиль?
До повышения утильсбора — в октябре-ноябре 2025 года. После этого цены могут вырасти на 5-10%.

Интересные факты

  1. Средняя стоимость автомобиля в России впервые превысила 3 млн рублей в начале 2024 года.

  2. В 2025 году каждый четвёртый купленный автомобиль — китайского производства.

  3. За пять лет парк автомобилей в РФ вырос на 7%, несмотря на двукратный рост цен.

Исторический контекст

Рост цен на автомобили в России наблюдается уже два десятилетия, но нынешний скачок стал рекордным. Если в 2010 году новая иномарка стоила в среднем 700 тысяч рублей, то сегодня аналогичная модель обойдётся в 3-4 раза дороже. Тем не менее, рынок постепенно адаптируется: появляются новые производственные площадки, растёт число локализованных брендов, а покупатели всё чаще обращаются к долгосрочным кредитным программам.

