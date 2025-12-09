Колёса крутятся, цены растут: автопром снова включил турборежим подорожания — Autonews

Рост цен на автомобили в России вновь стал заметен в декабре. После повышения утилизационного сбора автопроизводители начали массово обновлять прайс-листы, изменяя стоимость популярных моделей. Издание Autonews. ru изучило официальные данные и выяснило, какие бренды пересмотрели цены и насколько выросла стоимость машин в конце года. Об этом сообщает Autonews.

Корректировка цен: тенденции декабря

Декабрь традиционно становится месяцем пересмотра цен, когда компании подводят финансовые итоги и готовятся к новому модельному году. В этот раз рост цен затронул почти всех крупных игроков — от китайских брендов до производителей, работающих по контрактной сборке. Основным фактором стало повышение утилизационного сбора, которое вступило в силу после 1 декабря. Наиболее активно цены корректировали Haval, Solaris и Exlantix, тогда как Geely и Belgee ограничились точечными изменениями.

Похожий анализ причин подорожания опубликован в материале о росте цен на автомобили в России .

Подорожание моделей Haval

Бренд Haval пересмотрел стоимость сразу нескольких моделей. В декабре повышение затронуло автомобили 2025 года выпуска, причём в среднем рост составил от 50 до 100 тысяч рублей.

Наиболее заметно изменились цены на Haval Jolion, Haval F7, F7x, H3 и H7. Например, комплектация Jolion Elite подорожала с 2,349 до 2,399 млн руб., а F7x Tech Plus - с 3,599 до 3,699 млн руб.

Рост коснулся преимущественно версий с автоматическими трансмиссиями и полным приводом, что объясняется удорожанием комплектующих и логистики.

"Мы видим общее повышение себестоимости производства, особенно для автомобилей 2025 года. При этом стараемся сохранить конкурентоспособность цен", — отмечается в сообщении компании.

Несмотря на корректировку, Haval продолжает занимать лидирующие позиции среди китайских брендов в России благодаря широкой линейке и устойчивым продажам кроссоверов.

Solaris повысил цены на базовые версии

Марка Solaris также внесла изменения в прайс-листы, подняв стоимость машин с механической коробкой передач. Повышение оказалось значительным — от 330 до почти 500 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Так, версия Comfort (1,6 л, 6MT) теперь стоит 2,29 млн руб., а топовая Classic - 2,49 млн руб. Ранее эти автомобили оставались самыми доступными в своём классе, однако после обновления ценовой разницы с версиями на "автомате" практически не осталось.

"Solaris долгое время удерживал цены, чтобы сохранить доступность моделей, но повышение затрат на комплектующие вынудило нас к пересмотру", — говорится в пояснении компании.

Несмотря на подорожание, автомобили этой марки всё ещё остаются востребованными среди покупателей, предпочитающих проверенные решения и умеренный ценовой сегмент.

Изменения у Exlantix, Geely и Belgee

Компания Exlantix подняла цены на все свои модели — седан ES и кроссовер ET — на 50 тысяч рублей. При этом действует скидка при сдаче старого авто в трейд-ин, что частично компенсирует рост стоимости.

Так, Exlantix ES 2025 теперь стоит 6,04 млн руб., а кроссовер ET Top - 6,78 млн руб.

Geely, напротив, ограничилась изменением стоимости одной модели — седана Preface. Здесь рост составил 30 тысяч рублей: версия Luxury подорожала с 3,192 до 3,222 млн руб., а Flagship - до 3,322 млн руб.

Бренд Belgee, производящий кроссоверы совместно с белорусской стороной, увеличил цены на модель X50 на 20 тысяч рублей во всех комплектациях. Несмотря на небольшое повышение, интерес к модели остаётся стабильно высоким, поскольку она позиционируется как доступный вариант среди городских SUV.

Xcite и BAIC: разнонаправленные решения

Российский Xcite также обновил прайс-листы: кроссовер X-Cross 7 подорожал на 100 тысяч рублей. Новая стоимость комплектации Enjoy составила 2,349 млн руб., а Techno - 2,486 млн руб. Производитель не раскрывает причины повышения, однако аналитики связывают это с изменением курса валют и ростом издержек на компоненты.

Китайский бренд BAIC поступил иначе: внедорожник подорожал на 90 тысяч рублей, а вот седан Plus подешевел. Цены на него снизились на 45-50 тысяч рублей, и теперь диапазон варьируется от 2,279 до 2,379 млн руб. Таким образом, компания попыталась сбалансировать модельный ряд, сохранив привлекательность своих предложений в разных сегментах.

Скидки от Foton: редкое исключение

В то время как большинство брендов поднимают цены, Foton предложил прямые скидки. Компания объявила акцию на пикапы Tunland V7 и V9, снизив их стоимость на 300 тысяч рублей.

Теперь V7 стоит 4,95 млн руб., а V9 - 5,25 млн руб. Это решение должно поддержать продажи на фоне общего роста цен и сделать модели привлекательными для малого бизнеса и корпоративных клиентов.

Сравнение изменений цен у брендов

Если сравнивать динамику, то в декабре 2025 года наиболее заметное повышение показали Solaris и Xcite, где прирост достигал 400-500 тыс. руб. В сегменте китайских брендов ситуация была умереннее — в среднем рост составил 50-100 тыс. руб.

Самое мягкое повышение продемонстрировали Geely и Belgee, а Foton, напротив, выделился скидками. Такая разнонаправленная политика отражает различие стратегий: одни бренды стремятся удержать прибыль, другие — нарастить долю рынка.

Подробный обзор рынка китайских автомобилей представлен в материале о росте доли локальной сборки машин в России .

Плюсы и минусы повышения цен

Повышение стоимости автомобилей имеет как положительные, так и отрицательные стороны для рынка.

Плюсы:

стабилизация рентабельности дилеров и производителей;

стимулирование трейд-ин и кредитных программ;

возможность удержать качество комплектующих.

Минусы:

снижение доступности новых машин;

рост интереса к вторичному рынку;

потенциальное падение продаж в начале 2026 года.

Эксперты отмечают, что итоговое влияние будет зависеть от покупательской активности в первом квартале следующего года.

Советы при покупке автомобиля после декабрьского подорожания

Проверяйте актуальные скидки. Многие бренды предлагают бонусы при обмене старого авто или оформлении кредита. Сравнивайте комплектации. Иногда разница между версиями может быть минимальной, а набор опций существенно шире. Планируйте покупку заранее. Январь часто приносит новые прайс-листы и дополнительные корректировки. Рассмотрите трейд-ин. Это один из немногих способов частично компенсировать рост цен. Следите за акциями. Некоторые производители, как Foton, могут неожиданно предложить скидки даже на фоне подорожания у конкурентов.

Популярные вопросы о ценах на автомобили в России

1. Почему подорожали автомобили в декабре 2025 года?

Главная причина — повышение утилизационного сбора и удорожание логистики, что напрямую влияет на себестоимость.

2. Все ли производители подняли цены?

Нет. Например, Foton, напротив, ввёл скидки, а BAIC частично снизил цену на седан Plus.

3. Стоит ли сейчас покупать автомобиль или подождать 2026 года?

Эксперты считают, что начало 2026 года вряд ли принесёт резкое снижение цен. Поэтому при наличии выгодных предложений покупку можно рассматривать уже сейчас.