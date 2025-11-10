Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Передача ключей в автосалоне
Передача ключей в автосалоне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Приволжский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 2:26

Китайцы дешевеют, а наши авто пошли в гору: почему в Башкортостане всё наоборот и как этим воспользоваться

В Башкортостане цены на китайские автомобили упали на 7,2%

В Башкортостане начали снижаться цены на китайские автомобили, которые ранее пережили рост. Одним из самых заметных падений стало снижение стоимости модели Jetour Dashing на 7,2%, теперь её цена составляет ₽3,05 млн. Также подешевели Chery Tiggo 7L (на 2,5%) и Belgee X70 (на 2,2%).

Стабилизация рынка автомобилей

По данным аналитиков сервиса "Авто.ру", средняя цена нового автомобиля в регионе в октябре осталась на уровне сентября — ₽2,63 млн. Это говорит о стабилизации рынка, который недавно пережил краткосрочный рост цен.

Стоимость китайских и российских автомобилей

Средняя стоимость автомобилей китайских брендов в Башкортостане составляет ₽3,57 млн. В то же время автомобили российских марок подорожали на 3% и достигли ₽1,7 млн. Эксперты объясняют это увеличением внутреннего спроса на отечественные машины и корректировкой цен на импортные автомобили.

Прогнозы экспертов

Снижение цен на китайские автомобили может привлечь новых покупателей и поддержать объем продаж в конце года. Рынок новых машин в регионе демонстрирует относительную стабильность, а крупные автодилеры продолжают мониторить ситуацию и корректировать прайсы в зависимости от динамики спроса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Нижегородской области планируют увеличить налоговые поступления для компенсации дефицита бюджета сегодня в 1:16
Экономия на всём: как Нижегородская область будет компенсировать бюджетный дефицит

В Нижегородской области представлен проект бюджета на 2026 год, который строится на строгой экономии. Власти нацелены на сокращение дефицита и увеличение налоговых поступлений.

Читать полностью » В Нижегородской области пользователи ИИ старше 55 лет стали использовать технологии в три раза чаще сегодня в 0:36
ИИ для всех: насколько жители Поволжья "подсели" на нейросети

В Нижегородской области наблюдается резкий рост интереса к искусственному интеллекту среди разных возрастных групп, особенно среди старшего поколения.

Читать полностью » Власти Нижегородской области приняли меры после жалоб местных жителей на нелегальную свалку вчера в 23:23
Местные жители уже не молчат: в Зелецино с марта продолжается экологическая угроза

В Нижегородской области начато расследование по делу о нелегальной свалке рядом с жилыми домами. Местные жители и власти уже вовлечены в решение проблемы.

Читать полностью » В Нижнем Новгороде реконструкцию трамвайных путей на маршруте № 11 завершат к январю вчера в 21:34
Рельсы нового поколения: в российском городе готовят к возвращению трамвайный маршрут № 11

В Нижнем Новгороде завершают реконструкцию трамвайного маршрута № 11 под стенами кремля. Поездки по обновлённым рельсам начнутся уже весной.

Читать полностью » К 2028 году численность населения Пензы может сократиться на 5,5 тысячи человек — прогноз администрации вчера в 1:34
Город, который теряет, но не сдается: Пенза сокращается по численности, но держится за счет другого

К 2028 году население Пензы может сократиться на 5,5 тысячи человек. При этом число трудоспособных горожан растёт, а рождаемость постепенно увеличивается.

Читать полностью » Глава СК России Бастрыкин заинтересовался делом об избиении мужчины в Саратове 09.11.2025 в 23:48
Хулиганство или расправа: Бастрыкин взял под контроль массовое избиение в Саратове

В Саратове толпа избила мужчину в центре города. Александр Бастрыкин потребовал установить мотивы и причины конфликта, расследование взято под контроль СКР.

Читать полностью » Владимиру Путину представили проект нового района Самары 07.11.2025 в 18:52
Город будущего без водителей: в Самаре строят район Беспилотный — первый в России

В Самаре создают новый инновационный район «Беспилотный». Здесь объединятся наука, спорт и технологии будущего — проект уже представили президенту России.

Читать полностью » Производство молока в Удмуртии выросло на 6,1% и достигло 870 тысяч тонн 29.10.2025 в 3:46
Удмуртия залила страну молоком: регион ворвался в топ-5 по надоям

Удмуртия произвела 870 тысяч тонн молока и вошла в пятёрку лидеров страны. Регион единственный из топ-10 показал шестипроцентный рост.

Читать полностью »

Новости
Наука
Исследователи из Японии подтвердили, что древняя Вселенная была теплее современной
Красота и здоровье
Врач Новоселов: универсального лекарства от старения не существует
УрФО
В Екатеринбурге обсудят повышение зарплат охранников и работников благоустройства при корректировке бюджета
Спорт и фитнес
Качаю ноги без тренажёров — вот что случилось через 9 недель: результат удивил даже меня
Авто и мото
Рост цен на автомобили в России: как новые сборы могут изменить рынок в декабре
Наука
Учёные NASA нашли предшественники жизни в Большом Магеллановом Облаке с помощью телескопа Джеймса Уэбба
Авто и мото
Эти животные умнее, чем кажутся: человек уже не единственный носитель интеллекта
Спорт и фитнес
Прыгаю через полотенце — ноги и ягодицы как после зала: жаль, раньше не знала
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet