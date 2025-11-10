Китайцы дешевеют, а наши авто пошли в гору: почему в Башкортостане всё наоборот и как этим воспользоваться

В Башкортостане начали снижаться цены на китайские автомобили, которые ранее пережили рост. Одним из самых заметных падений стало снижение стоимости модели Jetour Dashing на 7,2%, теперь её цена составляет ₽3,05 млн. Также подешевели Chery Tiggo 7L (на 2,5%) и Belgee X70 (на 2,2%).

Стабилизация рынка автомобилей

По данным аналитиков сервиса "Авто.ру", средняя цена нового автомобиля в регионе в октябре осталась на уровне сентября — ₽2,63 млн. Это говорит о стабилизации рынка, который недавно пережил краткосрочный рост цен.

Стоимость китайских и российских автомобилей

Средняя стоимость автомобилей китайских брендов в Башкортостане составляет ₽3,57 млн. В то же время автомобили российских марок подорожали на 3% и достигли ₽1,7 млн. Эксперты объясняют это увеличением внутреннего спроса на отечественные машины и корректировкой цен на импортные автомобили.

Прогнозы экспертов

Снижение цен на китайские автомобили может привлечь новых покупателей и поддержать объем продаж в конце года. Рынок новых машин в регионе демонстрирует относительную стабильность, а крупные автодилеры продолжают мониторить ситуацию и корректировать прайсы в зависимости от динамики спроса.