Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Конфликт в автосалоне
Конфликт в автосалоне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 4:46

Цены покатились вниз: сколько теперь стоит новый автомобиль в Челябинской области

В Челябинской области новые автомобили подешевели на 9,5% с начала 2025 года

С начала 2025 года жители Челябинской области стали покупать новые автомобили по более выгодным ценам. По данным исследования "Авито Авто", средняя стоимость новых машин в регионе снизилась на 9,5% и сейчас составляет 2,38 миллиона рублей.

"Chery Tiggo 4 подешевел до 2,09 млн рублей. Среди других моделей, цены на которые снизились, — Belgee X70 (минус 6%, до 3,12 млн), HAVAL M6 (минус 5,7%, до 2,16 млн), Solaris HC (минус 5%, до 2,73 млн) и HAVAL F7 (минус 3,1%, до 3,14 млн рублей)", — говорится в исследовании.

Самые заметные падения цен

Сильнее других потерял в стоимости Chery Tiggo 4 - сразу на 16% с начала года. Эксперты отмечают, что китайские автомобили, составляющие значительную часть регионального рынка, стали главным драйвером снижения цен.

Также заметно подешевела LADA Niva Travel - на 3,2%, и теперь её цена составляет 1,46 миллиона рублей.

Тенденция продолжается

За последний месяц средняя стоимость новых автомобилей в Челябинской области упала ещё на 4%, что указывает на продолжающееся замедление рынка. Аналитики связывают это с насыщением предложения, колебаниями валют и активной конкуренцией среди китайских и российских брендов.

Снижение цен делает новые автомобили доступнее, однако эксперты предупреждают: возможные изменения в курсе валют и логистике могут скорректировать динамику уже к началу 2026 года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Челябинской области начался приём сосновых шишек от населения — платят 40 рублей за килограмм сегодня в 3:36
Собирают не грибы, а шишки: в Челябинской области начался прибыльный сезон в лесу

В Челябинской области начался сезон сбора сосновых шишек. Лесхоз платит 40 рублей за килограмм — рассказываем, какие шишки принимают и как безопасно собрать урожай.

Читать полностью » В Ленинском районе Челябинска прошёл рейд полиции по контролю за нахождением подростков ночью сегодня в 2:26
Ночной Челябинск под контролем: полиция проверила, как подростки соблюдают закон

В Челябинске полиция ночью проверила, соблюдают ли подростки запрет на пребывание на улице без взрослых. Как прошёл рейд и зачем он проводится — в материале.

Читать полностью » Поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург 12 декабря 2025 года сегодня в 1:16
Когда чудо прибывает по расписанию: в Екатеринбург идёт Поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург 12 декабря — волшебный состав с приёмной, сценой и вагоном Снежной Королевы подарит праздник детям и взрослым.

Читать полностью » На форуме сегодня в 1:08
Не только фронт, но и семья: бойцам СВО хотят помочь в поисках спутницы жизни

На форуме «Патриоты Урала» предложили создать брачное агентство для участников СВО, чтобы помочь бойцам после возвращения с фронта обрести семью и поддержку.

Читать полностью » Малоимущие, ветераны и инвалиды могут обратиться за бесплатной помощью в Свердловской области сегодня в 0:26
Юрист без счёта и чека: в Свердловской области открылся путь к бесплатной защите прав

Малоимущие, ветераны, родители и пенсионеры могут получить бесплатную юридическую помощь в Свердловской области — рассказываем, кому и как это доступно.

Читать полностью » Сборная Свердловской области выиграла восемь золотых медалей на чемпионате мира по самбо вчера в 23:57
Свердловская восьмёрка покорила мир: самбисты превратили турнир в парад побед

Восемь свердловских самбистов совершили невозможное — каждая из их поездок на чемпионат мира в Кыргызстан завершилась золотом. Как им это удалось?

Читать полностью » В Челябинской области построено более 8700 частных домов в 2025 году — как правильно начать строительство 08.11.2025 в 18:16
Как не запутаться в бумагах: всё, что нужно для строительства собственного дома в Челябинской области

Челябинцы активно строят собственные дома. Узнайте, какие документы вам потребуются для начала строительства, и как правильно оформить все этапы.

Читать полностью » В Свердловской области с 23:00 до 08:00 запрещены шумные работы — как действовать при нарушении 08.11.2025 в 17:56
Когда в Свердловской области нельзя шуметь: закон, который защитит ваш покой

В Свердловской области установлены строгие правила по шуму в определённые часы. Нарушителям грозят штрафы. Узнайте, когда можно шуметь, а когда — нет.

Читать полностью »

Новости
Еда
Запекаю гуся с апельсинами — мясо тает во рту, а корочка золотистая без подгорания: теперь всегда делаю так
Питомцы
Хотели облегчить жизнь питомцу, а сделали хуже: правда о бритье пушистых пород
Культура и шоу-бизнес
Разрыв с Аврил Лавин шокировал фанатов: что скрывал её бывший все эти годы
Наука
Исследование Nature: нейтрино могут объяснить, почему после Большого взрыва осталась материя
Спорт и фитнес
Долгожданная энергия или пустая трата: что L-карнитин делает с вашим телом на самом деле
Авто и мото
Думал, лысые шины — это ерунда, а потом понял, чем рисковал каждый день
Туризм
Попробовала виндсерфинг для галочки – а теперь бронирую отпуск только ради него
Садоводство
Почему ваши терракотовые горшки лопаются зимой — и как я спасла свои за 10 минут
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet