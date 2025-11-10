Цены покатились вниз: сколько теперь стоит новый автомобиль в Челябинской области

С начала 2025 года жители Челябинской области стали покупать новые автомобили по более выгодным ценам. По данным исследования "Авито Авто", средняя стоимость новых машин в регионе снизилась на 9,5% и сейчас составляет 2,38 миллиона рублей.

"Chery Tiggo 4 подешевел до 2,09 млн рублей. Среди других моделей, цены на которые снизились, — Belgee X70 (минус 6%, до 3,12 млн), HAVAL M6 (минус 5,7%, до 2,16 млн), Solaris HC (минус 5%, до 2,73 млн) и HAVAL F7 (минус 3,1%, до 3,14 млн рублей)", — говорится в исследовании.

Самые заметные падения цен

Сильнее других потерял в стоимости Chery Tiggo 4 - сразу на 16% с начала года. Эксперты отмечают, что китайские автомобили, составляющие значительную часть регионального рынка, стали главным драйвером снижения цен.

Также заметно подешевела LADA Niva Travel - на 3,2%, и теперь её цена составляет 1,46 миллиона рублей.

Тенденция продолжается

За последний месяц средняя стоимость новых автомобилей в Челябинской области упала ещё на 4%, что указывает на продолжающееся замедление рынка. Аналитики связывают это с насыщением предложения, колебаниями валют и активной конкуренцией среди китайских и российских брендов.

Снижение цен делает новые автомобили доступнее, однако эксперты предупреждают: возможные изменения в курсе валют и логистике могут скорректировать динамику уже к началу 2026 года.