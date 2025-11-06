А777АА — теперь легально: красивые номера можно будет закрепить онлайн
В России может появиться официальная возможность закреплять за собой понравившиеся автомобильные номера через портал "Госуслуги". Соответствующий законопроект разработали депутаты Государственной думы, предлагая создать прозрачный и легальный механизм выбора "красивых" комбинаций.
"Законопроект направлен на создание прозрачного механизма официального резервирования регистрационных номеров через "Госуслуги". Это позволит обеспечить дополнительные поступления в федеральный бюджет", — отмечает RT.
Как будет работать новая система
Согласно инициативе, владельцы автомобилей смогут выбрать понравившийся номерной знак из специального перечня и зарезервировать его за собой в электронном виде. Услуга будет платной, а внесённые средства не подлежат возврату, даже если водитель передумает использовать выбранную комбинацию.
Порядок бронирования и точный размер платы установит уполномоченный регистрирующий орган, предположительно МВД России. Оформление будет проходить полностью онлайн — через портал "Госуслуги" с использованием учётной записи пользователя.
Почему нужен закон о бронировании номеров
Авторы законопроекта отмечают, что цель реформы — легализовать рынок красивых автомобильных номеров, который сегодня фактически существует в "серой" зоне.
Сейчас распределение регистрационных знаков происходит случайным образом, а редкие или запоминающиеся комбинации вроде А777АА, О001ОО, В222ВВ нередко становятся предметом неофициальных сделок. Формально такие действия противозаконны, но на практике "теневой рынок" номеров оценивается в миллиарды рублей.
Новая система должна ликвидировать эти схемы и перевести процесс в прозрачное русло, принося доход государству, а не посредникам.
Что изменится для автовладельцев
После принятия закона у автомобилистов появится несколько новых возможностей:
-
Выбрать номер заранее - из доступного списка комбинаций, опубликованного в системе.
-
Закрепить номер за собой - даже если автомобиль ещё не куплен.
-
Передавать номер при продаже автомобиля - потенциально законопроект может предусматривать такую опцию в будущем.
-
Избежать посредников - все действия будут выполняться через "Госуслуги", без участия инспекторов и сторонних лиц.
Для обычных граждан порядок регистрации автомобилей останется прежним — если не выбирать номер вручную, его можно будет получить по стандартной схеме без доплаты.
Экономический эффект
Предполагается, что реализация проекта обеспечит дополнительные поступления в федеральный бюджет. По предварительным оценкам, доходы от платного бронирования "красивых" номеров могут составить до 10 млрд рублей ежегодно.
Кроме того, прозрачная система создаст равные условия для всех участников и уменьшит коррупционные риски в регистрационных подразделениях.
Контекст: стандартизация и контроль
Новая инициатива стала продолжением масштабной реформы, направленной на упорядочение рынка автомобильных номеров. Ранее, с 1 января 2025 года, вступил в силу обновлённый ГОСТ, обязывающий наносить российский триколор на регистрационные знаки. Это изменение призвано унифицировать формат номеров и предотвратить подделки.
Теперь государство делает следующий шаг — вводит цифровой механизм управления номерными комбинациями.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупать "красивый" номер у частных посредников.
Последствие: риск аннулирования и уголовная ответственность.
Альтернатива: легально забронировать номер через "Госуслуги".
-
Ошибка: не проверить статус комбинации перед покупкой авто.
Последствие: невозможность регистрации.
Альтернатива: проверять все данные через официальный портал.
-
Ошибка: ожидать бесплатной резервации.
Последствие: отказ в услуге.
Альтернатива: оплачивать бронирование через "Госуслуги" — средства пойдут в бюджет.
Плюсы и минусы законопроекта
|Плюсы
|Минусы
|Прозрачность и легализация рынка
|Появится новый платный сервис
|Дополнительные доходы бюджета
|Возможен рост спроса на "престижные" номера
|Снижение коррупционных рисков
|Не всем гражданам услуга будет доступна по цене
|Удобство онлайн-оформления
|Вероятность технических сбоев на старте
А что если инициатива заработает
После запуска проекта Россия станет одной из немногих стран, где официально разрешено резервирование автомобильных номеров онлайн. Аналогичные системы уже действуют в США, Великобритании, ОАЭ и Казахстане, где владельцы могут выбирать комбинации через государственные порталы.
В перспективе это может привести к созданию полноценного цифрового каталога автомобильных номеров, где каждый знак будет иметь уникальную историю, а его покупка или передача фиксироваться в реестре.
FAQ
Сколько будет стоить услуга?
Точная сумма пока не определена. По предварительным оценкам, стоимость может варьироваться от 10 до 500 тысяч рублей в зависимости от комбинации.
Можно ли будет выбрать уже существующий номер?
Нет, бронированию подлежат только свободные комбинации, не находящиеся в обращении.
Когда вступит закон в силу?
После прохождения всех этапов рассмотрения в Госдуме и утверждения правительством. Вероятно, в 2026 году.
Интересные факты
-
В некоторых странах "престижные" номера продаются на аукционах: в ОАЭ за комбинацию "1" заплатили более 10 млн долларов.
-
В России попытки легализовать продажу красивых номеров предпринимались с 2019 года, но безуспешно.
-
По данным МВД, в стране зарегистрировано более 60 млн транспортных средств, а ежегодно выдается свыше 5 млн новых номеров.
Исторический контекст
Попытки реформировать систему регистрации транспортных средств предпринимались ещё в начале 2010-х годов. Тогда обсуждалась идея аукционов и лотов на "особые" номера, но проект не был реализован из-за отсутствия прозрачных механизмов контроля.
Сегодня цифровизация госуслуг делает такую инициативу возможной — и, по мнению экспертов, она способна не только упорядочить рынок, но и повысить доверие граждан к системе регистрации.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru