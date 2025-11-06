А777АА — теперь легально: красивые номера можно будет закрепить онлайн

В России может появиться официальная возможность закреплять за собой понравившиеся автомобильные номера через портал "Госуслуги". Соответствующий законопроект разработали депутаты Государственной думы, предлагая создать прозрачный и легальный механизм выбора "красивых" комбинаций.

"Законопроект направлен на создание прозрачного механизма официального резервирования регистрационных номеров через "Госуслуги". Это позволит обеспечить дополнительные поступления в федеральный бюджет", — отмечает RT.

Как будет работать новая система

Согласно инициативе, владельцы автомобилей смогут выбрать понравившийся номерной знак из специального перечня и зарезервировать его за собой в электронном виде. Услуга будет платной, а внесённые средства не подлежат возврату, даже если водитель передумает использовать выбранную комбинацию.

Порядок бронирования и точный размер платы установит уполномоченный регистрирующий орган, предположительно МВД России. Оформление будет проходить полностью онлайн — через портал "Госуслуги" с использованием учётной записи пользователя.

Почему нужен закон о бронировании номеров

Авторы законопроекта отмечают, что цель реформы — легализовать рынок красивых автомобильных номеров, который сегодня фактически существует в "серой" зоне.

Сейчас распределение регистрационных знаков происходит случайным образом, а редкие или запоминающиеся комбинации вроде А777АА, О001ОО, В222ВВ нередко становятся предметом неофициальных сделок. Формально такие действия противозаконны, но на практике "теневой рынок" номеров оценивается в миллиарды рублей.

Новая система должна ликвидировать эти схемы и перевести процесс в прозрачное русло, принося доход государству, а не посредникам.

Что изменится для автовладельцев

После принятия закона у автомобилистов появится несколько новых возможностей:

Выбрать номер заранее - из доступного списка комбинаций, опубликованного в системе. Закрепить номер за собой - даже если автомобиль ещё не куплен. Передавать номер при продаже автомобиля - потенциально законопроект может предусматривать такую опцию в будущем. Избежать посредников - все действия будут выполняться через "Госуслуги", без участия инспекторов и сторонних лиц.

Для обычных граждан порядок регистрации автомобилей останется прежним — если не выбирать номер вручную, его можно будет получить по стандартной схеме без доплаты.

Экономический эффект

Предполагается, что реализация проекта обеспечит дополнительные поступления в федеральный бюджет. По предварительным оценкам, доходы от платного бронирования "красивых" номеров могут составить до 10 млрд рублей ежегодно.

Кроме того, прозрачная система создаст равные условия для всех участников и уменьшит коррупционные риски в регистрационных подразделениях.

Контекст: стандартизация и контроль

Новая инициатива стала продолжением масштабной реформы, направленной на упорядочение рынка автомобильных номеров. Ранее, с 1 января 2025 года, вступил в силу обновлённый ГОСТ, обязывающий наносить российский триколор на регистрационные знаки. Это изменение призвано унифицировать формат номеров и предотвратить подделки.

Теперь государство делает следующий шаг — вводит цифровой механизм управления номерными комбинациями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать "красивый" номер у частных посредников.

Последствие: риск аннулирования и уголовная ответственность.

Альтернатива: легально забронировать номер через "Госуслуги".

Ошибка: не проверить статус комбинации перед покупкой авто.

Последствие: невозможность регистрации.

Альтернатива: проверять все данные через официальный портал.

Ошибка: ожидать бесплатной резервации.

Последствие: отказ в услуге.

Альтернатива: оплачивать бронирование через "Госуслуги" — средства пойдут в бюджет.

Плюсы и минусы законопроекта

Плюсы Минусы Прозрачность и легализация рынка Появится новый платный сервис Дополнительные доходы бюджета Возможен рост спроса на "престижные" номера Снижение коррупционных рисков Не всем гражданам услуга будет доступна по цене Удобство онлайн-оформления Вероятность технических сбоев на старте

А что если инициатива заработает

После запуска проекта Россия станет одной из немногих стран, где официально разрешено резервирование автомобильных номеров онлайн. Аналогичные системы уже действуют в США, Великобритании, ОАЭ и Казахстане, где владельцы могут выбирать комбинации через государственные порталы.

В перспективе это может привести к созданию полноценного цифрового каталога автомобильных номеров, где каждый знак будет иметь уникальную историю, а его покупка или передача фиксироваться в реестре.

FAQ

Сколько будет стоить услуга?

Точная сумма пока не определена. По предварительным оценкам, стоимость может варьироваться от 10 до 500 тысяч рублей в зависимости от комбинации.

Можно ли будет выбрать уже существующий номер?

Нет, бронированию подлежат только свободные комбинации, не находящиеся в обращении.

Когда вступит закон в силу?

После прохождения всех этапов рассмотрения в Госдуме и утверждения правительством. Вероятно, в 2026 году.

Интересные факты

В некоторых странах "престижные" номера продаются на аукционах: в ОАЭ за комбинацию "1" заплатили более 10 млн долларов. В России попытки легализовать продажу красивых номеров предпринимались с 2019 года, но безуспешно. По данным МВД, в стране зарегистрировано более 60 млн транспортных средств, а ежегодно выдается свыше 5 млн новых номеров.

Исторический контекст

Попытки реформировать систему регистрации транспортных средств предпринимались ещё в начале 2010-х годов. Тогда обсуждалась идея аукционов и лотов на "особые" номера, но проект не был реализован из-за отсутствия прозрачных механизмов контроля.

Сегодня цифровизация госуслуг делает такую инициативу возможной — и, по мнению экспертов, она способна не только упорядочить рынок, но и повысить доверие граждан к системе регистрации.