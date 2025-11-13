Подорожание деталей для автомобилей: почему тормозные колодки дешевеют

Рост стоимости автомобильных товаров и автозапчастей — тенденция, которую отмечают не только эксперты и аналитики, но и сами автовладельцы. По данным специалистов, рынок автозапчастей продолжает меняться, но не на столько резко, чтобы вызвать панику среди автолюбителей. Тем не менее, к 2026 году можно ожидать дальнейшего повышения цен, что важно учитывать при планировании расходов на автомобиль.

Основные изменения на рынке автозапчастей

Рынок автозапчастей в России претерпевает значительные изменения. На протяжении 2025 года специалисты фиксируют умеренное повышение цен на многие товары. Например, по данным Татьяны Овчинниковой, директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service, за первые десять месяцев 2025 года стоимость популярных запчастей для мелкого ремонта увеличилась на 7-10% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Однако рост цен варьировался от категории к категории.

"Динамика цен по отдельным позициям была разнонаправленной. К примеру, воздушные фильтры популярных марок для массовых автомобилей подорожали с января по ноябрь на 20%, а тормозные колодки на те же модели напротив стали дешевле на 15%", — сказала директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Заметно дорожал товар "под заказ". Это касается деталей для сложных ремонтов, таких как рулевой механизм, трансмиссия, оптика и запчасти для редких автомобилей. Это повышение связано с ограничениями по импорту, а также с увеличением стоимости производства этих деталей.

Прогнозы роста цен в 2026 году

По словам Татьяны Овчинниковой, в следующем году автовладельцам стоит готовиться к еще большему росту цен — до 15% к концу 2026 года. Влияние на этот процесс будут оказывать несколько факторов, таких как расширение системы маркировки продукции, рост налоговой нагрузки, повышение цен на аренду и коммунальные услуги, а также удорожание логистики и топлива.

"Существенную роль сыграют инфляционные процессы и возможные колебания валютных курсов. В совокупности эти обстоятельства приведут к неизбежному подорожанию товаров и услуг, связанных с ремонтом и обслуживанием автомобилей", — считает Овчинникова.

Рост цен на автозапчасти в следующем году также обусловлен ростом издержек, который затрагивает не только компоненты, но и общую экономику. Одним из факторов, влияющих на удорожание, станет введение госпошлины за внесение информации о маркированных товарах в систему ГИС "Честный знак".

Что влияет на ценообразование

Ключевым фактором в изменении стоимости автозапчастей является увеличение стоимости металлов и химических компонентов. Это касается как расходников, таких как фильтры и тормозные колодки, так и более сложных деталей — от трансмиссий до электронных блоков. Дефицит материалов и проблемы с логистикой также сказываются на ценах.

"Рост цен в этих категориях связан с подорожанием металла, химических компонентов и ограниченных импортом некоторых позиций", — пояснил руководитель отдела аналитики ROSSKO Тимур Турсунов.

В то время как на одни детали цены растут, другие, наоборот, становятся дешевле. Например, в 2025 году на прокладки сливных пробок наблюдается снижение цен, что связано с переизбытком предложения на рынке.

Рынок шин: особенности и изменения

Цены на шины в 2025 году не показали значительного роста. Илья Плисов, исполнительный директор компании "ЕвроАвто", отметил, что в целом оптовые цены на шины за год снизились на 3%. Однако среди некоторых брендов все же был зафиксирован небольшой рост. Так, шины Icon (бывшие Nokian) подорожали на 4%, а бренды Pirelli, Hankook и другие стали дороже на 1-2%.

"Из важных трендов на рынке сегодня можно отметить убыточный сезон для многих шинных поставщиков маркетплейсов", — отметил исполнительный директор компании "ЕвроАвто" Илья Плисов.

Оптовые поставки на маркетплейсах также пострадали от низкой маржинальности и возвратной политики платформ. Это ставит под угрозу финансовое положение многих предприятий, которые ориентируются на продажи через онлайн-каналы.

Прогнозы на 2026 год

По прогнозам специалистов, в 2026 году автозапчасти и шины продолжат дорожать, хотя увеличение цен будет умеренным. В частности, стоимость шин может вырасти на 4-5%, что связано с ростом цен на сырье и логистику.

Влияние на рынок также окажет отсутствие некоторых западных брендов, которые ушли с российского рынка. Продукция таких компаний, как Bosch и Continental, все еще поступает в страну через параллельный импорт, однако ее доля на рынке значительно снизилась.

Тренды на рынке автотоваров

Согласно данным анализа статистики по продажам, на крупнейших маркетплейсах наблюдается значительный рост покупок автозапчастей, шин и автоаксессуаров. Однако в ряде категорий спрос на товары продолжает падать. Например, товары для ухода за автомобилем и электроника для авто показали снижение продаж.

"Выручка выросла в категориях "Автоаксессуары и принадлежности", "Шины и диски", "Инструменты и оборудование", — сообщает пресс-служба "СКБ Контур".

Это также отражает изменения в потребительских предпочтениях — многие автовладельцы стали больше ориентироваться на практичные и недорогие товары.

Плюсы и минусы роста цен

Плюсы:

Развитие отечественного производства: усиление позиций российских производителей на фоне ухода зарубежных компаний. Разнообразие ассортимента: рынок предлагает различные варианты запчастей на любой бюджет. Новые логистические цепочки, которые постепенно налаживаются после изменений в импорте.

Минусы:

Увеличение стоимости ремонта автомобилей, что заставляет владельцев отдавать предпочтение более дешевым и менее качественным запчастям. Рост налоговой нагрузки и введение дополнительных пошлин, которые увеличивают стоимость производства. Увеличение цен на детали из-за скачков валютных курсов и удорожания сырья.

FAQ

Как выбрать качественные автозапчасти?

При выборе автозапчастей важно учитывать не только цену, но и качество. Ориентируйтесь на проверенные бренды и отзывы пользователей. Если ваша цель — сэкономить, можно рассмотреть аналоги, но они не всегда имеют такую же долговечность. Сколько стоит ремонт автомобиля в 2025 году?

Стоимость ремонта зависит от марки автомобиля, сложности работ и цены запчастей. В среднем, мелкий ремонт в 2025 году обойдется в 10-15% дороже, чем в прошлом году. Что делать, если автозапчасти подорожали?

Рекомендуется планировать покупку заранее, чтобы избежать резких скачков цен. Кроме того, можно искать альтернативы через параллельный импорт или выбирать товары от отечественных производителей.

Мифы и правда

Миф: Европейские автозапчасти всегда лучше, чем китайские.

Правда: Хотя европейские бренды и известны высоким качеством, китайские и корейские аналоги часто не уступают по функционалу, а по цене — более доступны.

Исторический контекст

В начале 90-х годов, после распада Советского Союза, рынок автозапчастей в России был переполнен китайскими товарами, что привело к стремительному росту конкуренции среди производителей. В 2000-х годах российский рынок автомобильных запчастей начал становиться все более ориентированным на европейские бренды, что способствовало улучшению качества продукции. В последние годы российские производители, такие как ROSSKO, начали активно развивать собственное производство, что снижает зависимость от западных поставок.

