Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Полировка авто
Полировка авто
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 21:56

Кузов под огнём невидимой атаки: как обычная пыль медленно “съедает” ваш автомобиль

Пыль действует на лак кузова как абразив и вызывает микротрещины

На первый взгляд блестящий кузов кажется неприступным. Но в действительности лакокрасочное покрытие автомобиля — это не броня, а тонкий щит, ежедневно подвергающийся атаке окружающей среды. Даже когда машина выглядит чистой, на ней оседают микрочастицы пыли, песка и грязи, которые медленно, но верно разрушают её защиту. И если многие водители готовы винить в потере блеска зимние реагенты, то летняя пыль нередко оказывается куда опаснее.

Как пыль становится врагом кузова

Пыль — это не просто мелкая грязь, а сложная смесь микроскопических частиц песка, глины, соли, продуктов выхлопа и металлической стружки. Когда они оседают на лаке, то превращаются в тончайший абразив. Стоит провести рукой по капоту или вытереть зеркало обычной тряпкой — и тысячи острых частиц царапают поверхность, словно наждачная бумага.

Каждое подобное движение оставляет невидимые глазу микрориски. Со временем они становятся заметны, кузов теряет глянец, а в повреждённые поры лакокрасочного слоя проникают влага и кислород. Именно отсюда начинается процесс коррозии, который постепенно съедает металл изнутри.

Почему страдают даже новые автомобили

Современные краски и лаки устойчивы к солнцу и химии, но не всесильны. В жарких и пыльных регионах, где дороги часто не асфальтированы, лакокрасочное покрытие стареет особенно быстро. Под воздействием ультрафиолета лак теряет эластичность, становится ломким и уже не способен защищать металл от микроповреждений. Даже на новой машине через два-три года можно заметить помутнение и появление точечных ржавых пятен.

Сравнение: как влияет тип покрытия на стойкость к пыли

Тип покрытия Устойчивость к абразиву Срок сохранения блеска Особенности
Акрил Средняя 2-3 года Требует регулярной полировки
Металлик Выше средней 3-5 лет Чувствителен к песку и реагентам
Керамическое покрытие Высокая До 7 лет Отталкивает воду и грязь, но дорогостоящее
Полиуретановая плёнка Очень высокая 5-8 лет Защищает от камней и песка, требует профессиональной установки

Как ухаживать за кузовом: пошаговый план

  1. Регулярная бесконтактная мойка. Не трите кузов тряпкой всухую — так вы лишь втираете грязь. Используйте пену, мягкие шампуни и обильное ополаскивание.

  2. Периодическая полировка. Один-два раза в год обновляйте лак, чтобы удалить микроповреждения.

  3. Нанесение защитных составов. Воск, тефлон или керамика создают барьер между пылью и краской.

  4. Покрытие кузова плёнкой. Особенно эффективно для капота, зеркал и порогов — там, где чаще всего появляются сколы.

  5. Очистка стёкол и зеркал. Используйте мягкие микрофибровые салфетки, чтобы не царапать поверхность.

Ошибки, которые ускоряют износ покрытия

  • Ошибка: протирать автомобиль сухой тряпкой.
    Последствие: царапины и потеря блеска.
    Альтернатива: бесконтактная мойка с шампунем для авто.

  • Ошибка: использовать бытовые моющие средства.
    Последствие: разрушение защитного слоя лака.
    Альтернатива: автошампуни с нейтральным pH.

  • Ошибка: редко мыть машину летом.
    Последствие: пыль пригорает к лаку, появляются матовые участки.
    Альтернатива: мыть каждые 7-10 дней, особенно после поездок по грунтовкам.

А что если не ухаживать за кузовом?

Если игнорировать чистку и защиту, лакокрасочный слой постепенно утратит герметичность. Влага проникнет к металлу, начнётся окисление, а затем и коррозия. Визуально это проявится в виде вздутий и шелушения краски. Через несколько зим такие повреждения могут превратиться в дыры, особенно в нижней части дверей и арках колёс.

Плюсы и минусы защитных средств

Средство Плюсы Минусы
Воск Доступен, легко наносится Недолговечен (до 1 месяца)
Тефлон Улучшает блеск, отталкивает грязь Смывается после 3-4 моек
Керамика Долговечная защита, высокая стойкость Требует профессионального нанесения
Плёнка Максимальная защита от сколов Дорогая, нуждается в замене каждые 5 лет

FAQ

Как часто нужно мыть машину летом?
Оптимально — раз в неделю. Если часто ездите по пыльным дорогам, стоит делать это чаще, чтобы избежать образования налёта.

Стоит ли наносить керамику самому?
Нет, без подготовки и полировки кузова состав ложится неровно. Лучше обратиться к специалистам, особенно при нанесении на новый автомобиль.

Что дешевле — плёнка или полировка?
Полировка обходится дешевле, но требует регулярного повторения. Плёнка дороже, зато защищает дольше и эффективнее от песка и камней.

Мифы и правда о пыли и лаке

  • Миф: если машина не выглядит грязной, значит, её можно не мыть.
    Правда: даже прозрачная пыль содержит микрочастицы, которые царапают лак.

  • Миф: бесконтактная мойка вредна для краски.
    Правда: современные шампуни мягко удаляют загрязнения и безопасны для всех типов покрытий.

  • Миф: полировка стирает краску.
    Правда: профессиональная обработка лишь сглаживает микроповреждения и продлевает жизнь лаку.

Интересные факты

  1. В крупных городах до 40% уличной пыли состоит из частиц резины и тормозных колодок — они особенно опасны для лакового покрытия.

  2. На скорости 100 км/ч каждая песчинка, ударяясь о кузов, действует с силой, сравнимой с ударом иглы.

  3. По статистике детейлеров, регулярная защита кузова воском или керамикой снижает риск коррозии на 70%.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Увеличение клиренса всего на 2-3 сантиметра заметно ухудшает аэродинамику автомобиля сегодня в 22:36
Шокирующая правда о повышении клиренса: почему 90% владельцев заниженных авто делают это неправильно

Повышение дорожного просвета — популярная процедура среди автовладельцев, но к ней нужно подходить взвешенно. Неправильный тюнинг может привести к серьезным проблемам с управляемостью.

Читать полностью » Современный масляный фильтр задерживает частицы размером до 20-40 микрон сегодня в 22:32
Масляный фильтр прикипел намертво? Эти 4 способа помогут спасти двигатель без похода в сервис

Столкнулись с прикипевшим масляным фильтром, который не поддаётся усилиям рук? Узнайте о четырёх рабочих методах, которые помогут решить проблему без специального инструмента

Читать полностью » Агрессия на дорогах: две трети российских водителей сталкиваются с грубостью — исследование Автокода и Ренессанс Страхования сегодня в 13:49
Россия за рулём: почему в одних регионах улыбаются, а в других — сигналят до хрипоты

Две трети российских водителей признаются, что регулярно сталкиваются с агрессией на дорогах. Почему это происходит и как сохранить спокойствие за рулём — в нашем материале.

Читать полностью » Логотип не говорит о происхождении авто, страну сборки определяет VIN — эксперты сегодня в 12:41
Долго выбирал машину, сравнивал десятки моделей — но один знак в VIN всё решил за меня

Разбираем, чем марка отличается от модели, какие бренды сейчас реальнее купить в России и как не ошибиться между красивым логотипом и настоящими характеристиками.

Читать полностью » Эксперт Шагапов заявил, что старые автокресла теряют прочность и становятся опасны сегодня в 11:26
Привычная деталь в машине может стоить жизни: почему ISOFIX не всегда спасает

Как выбрать надёжное автокресло для ребёнка, какие модели признаны самыми безопасными и стоит ли покупать бустер — разбираемся в нюансах и сравниваем лидеров рынка.

Читать полностью » Шагапов отметил, что новые китайские автомобили выигрывают по гарантии и сервису сегодня в 10:17
Думал, возьму подержанный BMW и сэкономлю — теперь жалею о каждом рубле

Новый китайский или подержанный немецкий — что выбрать сегодня? Эксперт рассказал, какой вариант принесёт больше выгоды и спокойствия водителю.

Читать полностью » Чемпион ERC Мико Марчик проехал 2831 км на Skoda Superb без дозаправки сегодня в 9:26
Skoda Superb установила рекорд, но главный секрет кроется не в двигателе

Skoda Superb четвёртого поколения установила мировой рекорд, преодолев почти 3 000 километров без дозаправки. Как инженерам удалось добиться такого результата — в нашем материале.

Читать полностью » Исследование Kvdbil показало — Kia EV6 обогнала Tesla по стойкости аккумулятора сегодня в 8:27
Назван электромобиль, который пережил Tesla — неожиданное открытие года

Не Tesla, а Kia — лидер по долговечности аккумуляторов. Исследование показало, какие электромобили сохраняют заряд лучше всех и почему это важно для водителей.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Кремы с имикимодом и фторурацилом помогают удалить предраковые изменения кожи — дерматолог Джошуа Зайхнер
Авто и мото
Микрофибра на автомойке способствует потери зеркального блеска кузова авто
Питомцы
Ветеринар Дмитрий Костин: свиньи по уровню интеллекта могут соперничать с собаками
Авто и мото
Медленная езда на автомобиле часто создаёт аварийные ситуации
Садоводство
Специалисты напомнили дачникам о правилах пожарной безопасности зимой
Наука
Вильярроэль: зафиксирована связь между ядерными тестами холодной войны и аномальными небесными явлениями
Наука
В Кении найдены окаменелости руки Paranthropus boisei с человеческими и обезьяньими чертами
Культура и шоу-бизнес
Даг Лайман намерен снять продолжение "Дома у дороги" без Amazon MGM
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet