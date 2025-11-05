Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
водитель с телефоном
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 5:01

Авто на 8 лет: почему россияне теперь не спешат расставаться с машинами

Средний срок владения автомобилем в России увеличился до 69 месяцев — исследование НАПИ

В последние годы российские автовладельцы значительно реже расстаются с автомобилями. Это стало заметным трендом, о котором свидетельствуют последние исследования. С каждым годом россияне всё меньше склонны к продаже или обмену своих машин, предпочитая использовать их дольше. В частности, средний срок владения автомобилем в России значительно увеличился.

Базовые утверждения и описания перерабатываемого текста

Согласно исследованию агентства НАПИ, средний срок первого владения легковым автомобилем в России в 2023 году составлял 63 месяца, а к сентябрю 2025 года этот показатель увеличился до 69 месяцев. Это означает, что россияне теперь реже меняют автомобили. В частности, в случае с японскими и корейскими марками, а также машинами европейских производителей, срок владения также заметно увеличился. Например, автомобили немецкой тройки, такие как Mercedes-Benz и BMW, в среднем остаются у владельцев на 10-13 месяцев дольше, чем раньше. Но самым значительным увеличением может похвастаться Audi, у которых срок владения автомобилем увеличился на 22 месяца и теперь составляет 92 месяца, что приближается к 8 годам.

Тенденции по популярным маркам автомобилей

Особое внимание стоит уделить изменениям в сроках владения автомобилями популярных брендов, таких как Kia и Hyundai. Средний срок владения этими автомобилями увеличился на 19-20 месяцев, и теперь составляет 6,4-6,5 лет. Также стоит отметить, что показатели владения автомобилями марки УАЗ слегка увеличились, хотя и не так значительно. В то же время автомобили Lada остаются на том же уровне по сроку владения, что и ранее, что можно объяснить спецификой внутреннего рынка и доступности этих автомобилей.

Китайские автомобили — краткосрочный тренд

Не стоит забывать и о китайских брендах. Эти машины, которые ранее пользовались меньшей популярностью, в последние годы заметно изменили свои позиции. В 2023 году средний срок владения китайским автомобилем составлял 49 месяцев, однако в 2025 году этот показатель снизился до 32 месяцев. Это означает, что россияне гораздо быстрее заменяют автомобили китайских марок — примерно через 2,7 года.

Сравнение сроков владения автомобилями по маркам

Бренд 2023 год 2025 год
Mercedes-Benz 63 месяца 73 месяца
BMW 64 месяца 74 месяца
Audi 70 месяцев 92 месяца
Kia 58 месяцев 77 месяцев
Hyundai 59 месяцев 79 месяцев
УАЗ 66 месяцев 68 месяцев
Lada 60 месяцев 61 месяцев
Китайские бренды 49 месяцев 32 месяца

Советы шаг за шагом: Как выбрать автомобиль на долгое время

  1. Определите нужды: прежде чем покупать автомобиль, подумайте, как часто и для каких целей вы будете его использовать. Для долгосрочного владения важно, чтобы автомобиль отвечал всем вашим требованиям по надежности, экономичности и комфортности.

  2. Выберите проверенную марку: обратите внимание на автомобили, которые уже зарекомендовали себя на рынке, такие как японские или корейские марки. Если вы выбираете для длительного использования, стоит остановить выбор на том, что будет легко обслуживать.

  3. Учтите возможные ремонты и затраты на обслуживание: долгосрочное владение требует не только наличия запчастей, но и доступных и качественных сервисов. Это стоит учитывать при выборе машины.

  4. Продление гарантии и страхование: порой стоит продлить гарантию, если планируется долгосрочное использование. Также важно правильно выбрать полис ОСАГО и КАСКО, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: покупка китайского автомобиля без учета его износостойкости.
    Последствие: быстрое снижение стоимости, частые поломки, сложность с обслуживанием.
    Альтернатива: лучше выбрать проверенные бренды, такие как Hyundai или Kia, которые предлагают хорошее качество за разумную цену.

  2. Ошибка: выбор автомобиля, который не подходит для длительного использования.
    Последствие: повышенные расходы на топливо, обслуживание и ремонт.
    Альтернатива: выбирайте более экономичные и надежные модели, такие как Audi или BMW, если вы планируете долгое использование.

Плюсы и минусы различных марок

Марка Плюсы Минусы
Audi Высокая надежность, долгий срок эксплуатации Дорогое обслуживание, высокая цена
Hyundai Хорошее соотношение цена/качество, удобство в обслуживании Долговечность может уступать премиум-брендам
Kia Надежность, экономичность, доступные запчасти Не всегда подходит для сложных климатических условий
УАЗ Простота в обслуживании, доступная цена Ограниченные возможности для длительных поездок
Lada Низкая цена, хорошее соотношение цена/качество Устаревшие модели и ограниченные опции

Мифы и правда о долгосрочном владении автомобилем

Миф 1: китайские автомобили всегда менее долговечны.
Правда: китайские автомобили в последние годы значительно улучшили свои характеристики. Однако срок их эксплуатации пока что всё ещё короче, чем у европейских или японских брендов.

Миф 2: только премиальные марки подходят для долгосрочного использования.
Правда: хотя премиальные марки, как Audi или BMW, обеспечивают долгую службу, многие корейские и японские автомобили также могут прослужить долго и без значительных затрат на обслуживание.

А что если…

… вы хотите менять автомобиль чаще? Возможно, вам стоит рассмотреть машины китайских марок, так как они имеют более короткий срок владения. Это может быть удобным вариантом, если вы хотите обновлять свою машину каждые несколько лет, не переживая о потере стоимости.

Интересные факты

  1. На протяжении последних 10 лет российский рынок автомобилей демонстрирует постоянный рост сроков владения.

  2. Японские автомобили, такие как Toyota и Nissan, стабильно занимают высокие позиции по долговечности.

  3. Китайские бренды, несмотря на снижение срока владения, продолжают набирать популярность среди россиян благодаря улучшению качества и доступности.

Исторический контекст

Рынок автомобилей в России прошёл через несколько значительных этапов. В 2000-е годы покупатели часто меняли машины каждые 3-4 года, что было связано с экономическими кризисами и быстрым развитием автопрома. Сегодня россияне стали ценить стабильность, и срок владения увеличился за счет улучшения качества автомобилей.

