Каждый день за рулём — минус деньги: привычка ездить обходится дороже аренды жилья

Траты на личный автомобиль для многих россиян уже давно перестали быть мелкой статьёй расходов и всё чаще превращаются в ощутимую нагрузку на семейный бюджет. Владение машиной сегодня связано не только с комфортом, но и с постоянными финансовыми обязательствами. В крупных городах эти суммы растут особенно заметно, постепенно меняя отношение к личному транспорту. Об этом сообщает РИА Новости.

Сколько стоит содержать автомобиль

Совместное исследование страховой компании "Росгосстрах" и группы компаний "Автодом" показало, что каждый десятый российский автовладелец ежемесячно тратит на содержание машины более 30 тысяч рублей. В расчёт включены основные статьи расходов — топливо, техническое обслуживание, страховка и сопутствующие платежи. Такая сумма для многих сопоставима с арендой жилья или выплатами по кредиту.

При этом большинство респондентов всё же стараются держать расходы под контролем. До 10 тысяч рублей в месяц на автомобиль тратят 41% участников опроса, ещё 17% укладываются в диапазон от 10 до 20 тысяч рублей. Доля автомобилистов с расходами выше 30 тысяч рублей составила 9%, что говорит о заметном, но пока не доминирующем сегменте.

Городские факторы, которые увеличивают затраты

Отдельно в "Автодоме" отмечают, что в мегаполисах список обязательных расходов расширяется. Существенную роль играют платные парковки, штрафы и платные дороги, которые становятся частью повседневных маршрутов. Вопросы, связанные с оплатой стоянки, остаются особенно чувствительными — обсуждаются даже инициативы вроде того, что срок оплаты парковки могут продлить, чтобы снизить количество спорных ситуаций для водителей.

"В мегаполисах дополнительной статьей расходов становятся платные парковки, штрафы и платные дороги, однако автомобилисты по-прежнему выбирают личный транспорт, несмотря на рост затрат", — отмечается в материалах исследования ГК "Автодом".

Как часто россияне пользуются машиной

Несмотря на рост расходов, автомобиль остаётся важной частью повседневной жизни. Согласно опросу, 45% автомобилистов пользуются машиной ежедневно, ещё 33% — несколько раз в неделю. В то же время около 6% владельцев фактически не эксплуатируют автомобиль, оставаясь номинальными собственниками.

Основное назначение личного транспорта остаётся неизменным. Для поездок на работу или учёбу автомобиль используют 70% респондентов. Поездки в магазины и торговые центры совершают 62%, почти треть опрошенных возит детей в школу или детский сад. Для дачных поездок машину используют 20%, а для путешествий — 14% участников исследования.

Парковка и пробки как источник дополнительных проблем

Инфраструктурные сложности также напрямую влияют на стоимость владения автомобилем. Более половины автовладельцев — 55% — не имеют закреплённого парковочного места. Регулярные трудности с парковкой испытывают 35% респондентов, а ещё 30% вынуждены оставлять машины во дворах, не предназначенных для стоянки. В таких условиях возрастает риск инцидентов, включая ситуации, когда требуется официальная фиксация повреждений, если автомобиль повредили на парковке.

Пробки также остаются серьёзным фактором, влияющим на выбор транспорта. Из-за загруженности дорог 35% горожан периодически предпочитают общественный транспорт или такси, чаще всего выбирая метро и поездки с водителем.

Рост расходов, нехватка парковочных мест и плотный трафик постепенно меняют привычки автомобилистов. Однако, несмотря на все сложности и дополнительные траты, личный автомобиль для большинства россиян по-прежнему остаётся удобным и востребованным способом передвижения в повседневной жизни.