Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автомобиль
Автомобиль
© Pravda.Ru by Малова Алёна is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 12:15

Каждый день за рулём — минус деньги: привычка ездить обходится дороже аренды жилья

Каждый десятый владелец авто тратит более 30 тыс рублей в месяц — аналитики

Траты на личный автомобиль для многих россиян уже давно перестали быть мелкой статьёй расходов и всё чаще превращаются в ощутимую нагрузку на семейный бюджет. Владение машиной сегодня связано не только с комфортом, но и с постоянными финансовыми обязательствами. В крупных городах эти суммы растут особенно заметно, постепенно меняя отношение к личному транспорту. Об этом сообщает РИА Новости.

Сколько стоит содержать автомобиль

Совместное исследование страховой компании "Росгосстрах" и группы компаний "Автодом" показало, что каждый десятый российский автовладелец ежемесячно тратит на содержание машины более 30 тысяч рублей. В расчёт включены основные статьи расходов — топливо, техническое обслуживание, страховка и сопутствующие платежи. Такая сумма для многих сопоставима с арендой жилья или выплатами по кредиту.

При этом большинство респондентов всё же стараются держать расходы под контролем. До 10 тысяч рублей в месяц на автомобиль тратят 41% участников опроса, ещё 17% укладываются в диапазон от 10 до 20 тысяч рублей. Доля автомобилистов с расходами выше 30 тысяч рублей составила 9%, что говорит о заметном, но пока не доминирующем сегменте.

Городские факторы, которые увеличивают затраты

Отдельно в "Автодоме" отмечают, что в мегаполисах список обязательных расходов расширяется. Существенную роль играют платные парковки, штрафы и платные дороги, которые становятся частью повседневных маршрутов. Вопросы, связанные с оплатой стоянки, остаются особенно чувствительными — обсуждаются даже инициативы вроде того, что срок оплаты парковки могут продлить, чтобы снизить количество спорных ситуаций для водителей.

"В мегаполисах дополнительной статьей расходов становятся платные парковки, штрафы и платные дороги, однако автомобилисты по-прежнему выбирают личный транспорт, несмотря на рост затрат", — отмечается в материалах исследования ГК "Автодом".

Как часто россияне пользуются машиной

Несмотря на рост расходов, автомобиль остаётся важной частью повседневной жизни. Согласно опросу, 45% автомобилистов пользуются машиной ежедневно, ещё 33% — несколько раз в неделю. В то же время около 6% владельцев фактически не эксплуатируют автомобиль, оставаясь номинальными собственниками.

Основное назначение личного транспорта остаётся неизменным. Для поездок на работу или учёбу автомобиль используют 70% респондентов. Поездки в магазины и торговые центры совершают 62%, почти треть опрошенных возит детей в школу или детский сад. Для дачных поездок машину используют 20%, а для путешествий — 14% участников исследования.

Парковка и пробки как источник дополнительных проблем

Инфраструктурные сложности также напрямую влияют на стоимость владения автомобилем. Более половины автовладельцев — 55% — не имеют закреплённого парковочного места. Регулярные трудности с парковкой испытывают 35% респондентов, а ещё 30% вынуждены оставлять машины во дворах, не предназначенных для стоянки. В таких условиях возрастает риск инцидентов, включая ситуации, когда требуется официальная фиксация повреждений, если автомобиль повредили на парковке.

Пробки также остаются серьёзным фактором, влияющим на выбор транспорта. Из-за загруженности дорог 35% горожан периодически предпочитают общественный транспорт или такси, чаще всего выбирая метро и поездки с водителем.

Рост расходов, нехватка парковочных мест и плотный трафик постепенно меняют привычки автомобилистов. Однако, несмотря на все сложности и дополнительные траты, личный автомобиль для большинства россиян по-прежнему остаётся удобным и востребованным способом передвижения в повседневной жизни.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Kia обновляет дизайн Niro к 2026 году 24.01.2026 в 19:10
Kia Niro 2026 подтянул дизайн под EV-линейку — и это заметно с первого взгляда

Рестайлинг Kia Niro 2026: новый дизайн передка и фирменная световая подпись, аккуратные правки салона. HEV, PHEV и e‑Niro сохраняются, но конкуренция с EV3 растёт.

Читать полностью » Toyota разрабатывает среднемоторный спорткар — Gazoo Racing 24.01.2026 в 16:44
Среднемоторная компоновка возвращается в Toyota — марка делает неожиданный разворот

Toyota подтверждает разработку среднемоторного спорткара: GR тестирует прототипы, G20E и возвращение Celica в планах, сроки — 2028–2030 и электрификация.

Читать полностью » Утеря прав создает риск их использования в мошеннических схемах — юрист Семеновский 24.01.2026 в 13:43
Удостоверение исчезло — проблемы на подходе: потеря прав запускает цепочку рисков и ограничений

Потеря водительских прав не наказывается штрафом, но может обернуться мошенничеством и ограничениями. Как действовать и восстановить документ без рисков.

Читать полностью » Продажи кроссоверов с пробегом в России выросли на 9,5% в 2025 году – автоэксперты 24.01.2026 в 13:40
Кроссоверы с пробегом уходили быстрее обычного: рынок удивил ценами и любимчиками россиян

В 2025 году россияне активнее покупали кроссоверы с пробегом: рынок вырос, цены снизились, а интерес к моделям ушедших брендов заметно усилился.

Читать полностью » Honda выходит из совместного производства топливных элементов с GM — autojournal 23.01.2026 в 19:37
Водородная стратегия Honda разворачивается заново: компания уходит от совместного производства с GM

Honda прекращает совместное производство с GM и закрывает выпуск систем FCSM в США к концу 2026 — теперь ставка на собственные водородные топливные элементы.

Читать полностью » Долгий холостой ход 15 минут повышает риск износа цилиндров — Рэндольф 23.01.2026 в 18:07
Холодный мотор зимой изнашивается в первые минуты: правильный прогрев решает это без фанатизма

Зима приносит вызовы для мотора. Узнайте, как правильно прогревать двигатель, чтобы избежать износа и сохранить мощность — советы инженеров и секреты экспертов.

Читать полностью » 4Runner пятого поколения получил минимум сложной электроники 23.01.2026 в 14:05
Toyota 4Runner пятого поколения держит цену: владельцы объяснили, почему не хотят “новинку”

Сравнение 5-го и 6-го Toyota 4Runner: пятое поколение — эталон надёжности и простоты, шестое — новая сложность и сомнения в долговечности.

Читать полностью » Суды взыскали с УК более 1 млн рублей за падение снега на авто — юристы 23.01.2026 в 14:02
С крыши прилетело — УК попала: как выбить до миллиона рублей за разбитый снегом автомобиль

Падение снега или сосулек на автомобиль во дворе может привести к крупным убыткам, но при грамотных действиях их можно взыскать с управляющей компании.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Неприхотливые сорта моркови дают стабильный урожай в разных условиях — огородники
Садоводство
Урожайные сорта огурцов для дачников отобрали к сезону — агрономы
Туризм
Волк погнался за сноубордистом на горнолыжной трассе Домбая — очевидцы
Туризм
Спрос на поездки в горы вырос на февральские и мартовские праздники — аналитики
Еда
Имбирный шот готовят из свежих корней без порошков
Туризм
Зимние семейные поездки по России уложились в бюджет до 30 тыс рублей — аналитики
Туризм
Восемь россиян могут депортировать за туры в парках Патагонии
Красота и здоровье
Драматические фильмы помогают прожить эмоции через сюжет — Vogue
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet