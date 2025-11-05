Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0
Иван Рогов Опубликована сегодня в 3:47

Старый герой вернулся в новом теле: Renault 4 снова шокировал Европу

Renault 4, Dacia Bigster и Skoda Elroq вошли в финал "Автомобиля года 2026"

Конец 2025 года — время, когда внимание автолюбителей со всего мира приковано не только к рождественским распродажам и праздникам, но и к главному событию автомобильного мира — объявлению победителя премии "Автомобиль года 2026". Этот престижный титул давно стал ориентиром для покупателей и производителей, ведь попасть в финальную семёрку — уже признание инженерного и дизайнерского мастерства.

Кто попал в финал

Жюри премии, состоящее из 59 экспертов из 23 стран, внимательно оценило 35 новых моделей и выбрало семь финалистов. В итоговый список вошли Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 и Skoda Elroq. Окончательный победитель будет объявлен 9 января 2026 года, после завершающего этапа испытаний и тест-драйвов.

Dacia и Skoda впервые в истории участвуют в борьбе за главный приз. Если Dacia Bigster рассматривается как шанс бренда утвердиться среди лидеров благодаря сочетанию доступной цены и внедорожных характеристик, то Skoda Elroq продолжает развитие электромобильной линейки марки после успеха модели Enyaq, финалистки 2022 года.

Renault же готовится оформить настоящую династию побед — марка выигрывала два года подряд: в 2024 году с Scenic, а в 2025-м с дуэтом Renault 5 и Alpine A290. Новый Renault 4 стал логичным продолжением этой тенденции — переосмысленный символ французского автопрома теперь существует в электрическом воплощении.

Сравнение финалистов

Модель Тип Особенности Стартовая цена*
Citroën C5 Aircross Гибрид Комфорт и плавность хода от 30 000 евро
Dacia Bigster SUV Просторный и доступный внедорожник от 22 000 евро
Fiat Grande Panda Электромобиль Городской стиль и компактность от 25 000 евро
Kia EV4 Электроседан Запас хода до 500 км от 35 000 евро
Mercedes-Benz CLA Гибрид Технологичный премиум от 40 000 евро
Renault 4 Электрокроссовер Ретро-дизайн и универсальность от 12 млн форинтов
Skoda Elroq Электромобиль Просторный салон и продуманная эргономика от 34 000 евро

*Цены приведены ориентировочно и могут отличаться по странам.

Как выбирают победителя

Каждый член жюри оценивает автомобили по нескольким критериям: инновации, экономичность, безопасность, комфорт и соответствие современным тенденциям. При этом особое внимание уделяется вкладу модели в развитие автомобильной отрасли — важен не только уровень технологий, но и влияние на рынок.

Ошибки, которых стоит избегать при выборе авто

  1. Ошибка: выбирать машину только по внешнему виду.
    Последствие: высокая стоимость владения и разочарование в эксплуатации.
    Альтернатива: изучите отзывы владельцев и независимые тесты.

  2. Ошибка: экономить на безопасности.
    Последствие: повышенные риски в экстренных ситуациях.
    Альтернатива: ориентируйтесь на результаты Euro NCAP и наличие систем активной защиты.

  3. Ошибка: игнорировать стоимость обслуживания электромобилей.
    Последствие: неожиданные расходы после покупки.
    Альтернатива: сравните сервисные пакеты и гарантию на батарею.

А что если победит электромобиль?

Если в 2026 году титул снова достанется электрокару, это окончательно подтвердит смещение приоритетов индустрии в сторону безэмиссионных технологий. Производители традиционных ДВС будут вынуждены ускорить переход на гибридные и электрические решения.

Плюсы и минусы электромобилей

Плюсы Минусы
Экологичность и экономия на топливе Высокая начальная цена
Тихий и плавный ход Зависимость от инфраструктуры зарядок
Низкие затраты на обслуживание Потеря ёмкости батареи со временем

FAQ

Как выбрать электромобиль?
Сравните запас хода, мощность зарядки и гарантию на батарею. Для города достаточно 300 км, для путешествий — не менее 450 км.

Сколько стоит обслуживание электрокара?
В среднем в 2-3 раза дешевле, чем у бензиновых моделей, поскольку нет масла и сложных трансмиссий.

Что лучше — гибрид или чистый электромобиль?
Если часто ездите на дальние расстояния, гибрид удобнее. Для города и ежедневных поездок электрокар выгоднее.

Мифы и правда

  • Миф: электромобили не подходят для зимы.
    Правда: современные батареи оснащены подогревом, что снижает потери ёмкости.

  • Миф: зарядка занимает вечность.
    Правда: быстрые станции позволяют зарядить 80% за 20-30 минут.

  • Миф: электрокар не окупается.
    Правда: при пробеге более 15 000 км в год он экономичнее любого ДВС.

Интересные факты

  1. В 2025 году Renault 5 стал самым продаваемым электромобилем во Франции.

  2. Dacia Bigster использует ту же платформу, что и Nissan Qashqai.

  3. Mercedes-Benz CLA стал первым гибридом марки с интеллектуальной рекуперацией.

Исторический контекст

Премия "Автомобиль года" проводится с 1964 года. Первым победителем стал Rover 2000. За шесть десятилетий награду получали и массовые модели, и премиальные флагманы, но каждый раз — те, кто сумел задать направление будущего.

