Старый герой вернулся в новом теле: Renault 4 снова шокировал Европу
Конец 2025 года — время, когда внимание автолюбителей со всего мира приковано не только к рождественским распродажам и праздникам, но и к главному событию автомобильного мира — объявлению победителя премии "Автомобиль года 2026". Этот престижный титул давно стал ориентиром для покупателей и производителей, ведь попасть в финальную семёрку — уже признание инженерного и дизайнерского мастерства.
Кто попал в финал
Жюри премии, состоящее из 59 экспертов из 23 стран, внимательно оценило 35 новых моделей и выбрало семь финалистов. В итоговый список вошли Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 и Skoda Elroq. Окончательный победитель будет объявлен 9 января 2026 года, после завершающего этапа испытаний и тест-драйвов.
Dacia и Skoda впервые в истории участвуют в борьбе за главный приз. Если Dacia Bigster рассматривается как шанс бренда утвердиться среди лидеров благодаря сочетанию доступной цены и внедорожных характеристик, то Skoda Elroq продолжает развитие электромобильной линейки марки после успеха модели Enyaq, финалистки 2022 года.
Renault же готовится оформить настоящую династию побед — марка выигрывала два года подряд: в 2024 году с Scenic, а в 2025-м с дуэтом Renault 5 и Alpine A290. Новый Renault 4 стал логичным продолжением этой тенденции — переосмысленный символ французского автопрома теперь существует в электрическом воплощении.
Сравнение финалистов
|Модель
|Тип
|Особенности
|Стартовая цена*
|Citroën C5 Aircross
|Гибрид
|Комфорт и плавность хода
|от 30 000 евро
|Dacia Bigster
|SUV
|Просторный и доступный внедорожник
|от 22 000 евро
|Fiat Grande Panda
|Электромобиль
|Городской стиль и компактность
|от 25 000 евро
|Kia EV4
|Электроседан
|Запас хода до 500 км
|от 35 000 евро
|Mercedes-Benz CLA
|Гибрид
|Технологичный премиум
|от 40 000 евро
|Renault 4
|Электрокроссовер
|Ретро-дизайн и универсальность
|от 12 млн форинтов
|Skoda Elroq
|Электромобиль
|Просторный салон и продуманная эргономика
|от 34 000 евро
*Цены приведены ориентировочно и могут отличаться по странам.
Как выбирают победителя
Каждый член жюри оценивает автомобили по нескольким критериям: инновации, экономичность, безопасность, комфорт и соответствие современным тенденциям. При этом особое внимание уделяется вкладу модели в развитие автомобильной отрасли — важен не только уровень технологий, но и влияние на рынок.
Ошибки, которых стоит избегать при выборе авто
-
Ошибка: выбирать машину только по внешнему виду.
Последствие: высокая стоимость владения и разочарование в эксплуатации.
Альтернатива: изучите отзывы владельцев и независимые тесты.
-
Ошибка: экономить на безопасности.
Последствие: повышенные риски в экстренных ситуациях.
Альтернатива: ориентируйтесь на результаты Euro NCAP и наличие систем активной защиты.
-
Ошибка: игнорировать стоимость обслуживания электромобилей.
Последствие: неожиданные расходы после покупки.
Альтернатива: сравните сервисные пакеты и гарантию на батарею.
А что если победит электромобиль?
Если в 2026 году титул снова достанется электрокару, это окончательно подтвердит смещение приоритетов индустрии в сторону безэмиссионных технологий. Производители традиционных ДВС будут вынуждены ускорить переход на гибридные и электрические решения.
Плюсы и минусы электромобилей
|Плюсы
|Минусы
|Экологичность и экономия на топливе
|Высокая начальная цена
|Тихий и плавный ход
|Зависимость от инфраструктуры зарядок
|Низкие затраты на обслуживание
|Потеря ёмкости батареи со временем
FAQ
Как выбрать электромобиль?
Сравните запас хода, мощность зарядки и гарантию на батарею. Для города достаточно 300 км, для путешествий — не менее 450 км.
Сколько стоит обслуживание электрокара?
В среднем в 2-3 раза дешевле, чем у бензиновых моделей, поскольку нет масла и сложных трансмиссий.
Что лучше — гибрид или чистый электромобиль?
Если часто ездите на дальние расстояния, гибрид удобнее. Для города и ежедневных поездок электрокар выгоднее.
Мифы и правда
-
Миф: электромобили не подходят для зимы.
Правда: современные батареи оснащены подогревом, что снижает потери ёмкости.
-
Миф: зарядка занимает вечность.
Правда: быстрые станции позволяют зарядить 80% за 20-30 минут.
-
Миф: электрокар не окупается.
Правда: при пробеге более 15 000 км в год он экономичнее любого ДВС.
Интересные факты
-
В 2025 году Renault 5 стал самым продаваемым электромобилем во Франции.
-
Dacia Bigster использует ту же платформу, что и Nissan Qashqai.
-
Mercedes-Benz CLA стал первым гибридом марки с интеллектуальной рекуперацией.
Исторический контекст
Премия "Автомобиль года" проводится с 1964 года. Первым победителем стал Rover 2000. За шесть десятилетий награду получали и массовые модели, и премиальные флагманы, но каждый раз — те, кто сумел задать направление будущего.
