Автомобильный номер без флага
Автомобильный номер без флага
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 2:16

Новый закон: как Госуслуги могут стать платформой для миллионов рублей с помощью автомобилистов

Алексей Нечаев: Госуслуги помогут легализовать рынок "красивых" номеров

В России предложили продавать "красивые" автомобильные номера через портал Госуслуги. Эта инициатива вызвала немало вопросов и обсуждений, а "Автоновости" разобрались в подробностях предлагаемого нововведения.

Что предложили депутаты

Законопроект, касающийся продажи "красивых" номеров, был разработан группой депутатов, возглавляемых лидером партии "Новые люди" Алексем Нечаевым. Документ уже внесен на рассмотрение в Госдуму, а ранее его поддержал и президент России Владимир Путин. В ходе встречи с главой государства, Нечаев отметил:

"Министерство экономического развития разработало всю необходимую правовую базу под это. Но решение уже два года откладывается. Я предлагаю взять и сделать", — сказал Алексей Нечаев.

Согласно пояснительной записке, стоимость этой услуги будет определяться уполномоченным органом, ответственным за регистрацию автомобилей.

Зачем это нужно?

Законодатели утверждают, что основная цель этой инициативы — это упущенные доходы федерального бюджета. На данный момент существует неофициальный рынок "красивых" номеров, который активно востребован среди обеспеченных автовладельцев. По данным депутатов, цена на номер с уникальным сочетанием букв и цифр может достигать до 5 миллионов рублей.

При этом, как подчеркивает Нечаев, государство в настоящее время не получает никакой прибыли от этих сделок. Продавать таблички через Госуслуги планируется для того, чтобы ежегодно увеличивать доходы бюджета на сумму около 25 миллиардов рублей.

Что такое "красивый" номер?

В России "красивым" номером называют автомобильный знак с особой комбинацией букв и цифр. Хотя не существует официального рейтинга таких знаков, продавцы и эксперты выделяют несколько категорий, которые пользуются наибольшим спросом.

По словам дилеров, "красивые" номера часто покупаются через посредников. При этом деятельность таких продавцов не всегда связана с нарушением закона, однако, как и в любой другой сфере, существует риск столкнуться с мошенниками.

Процесс приобретения "красивого" номера обычно выглядит следующим образом: автовладелец покупает машину, так называемый "донор", с нужным номером. Этот номер затем сохраняется в ГИБДД, а сам автомобиль возвращается прежнему владельцу. После этого клиент может установить на свой автомобиль сохраненный номер. Такие номера остаются закрепленными за владельцем на срок до года.

Самые популярные номера и их стоимость

Существует несколько категорий номеров, которые пользуются особым спросом среди автовладельцев. Например, так называемые "лесенки", когда цифры идут по порядку. Пример — У123НЕ193. Цена таких номеров обычно не превышает 100 тысяч рублей.

Номера с зеркальными цифрами (например, 262, 737) стоят дороже — от 100 тысяч рублей и выше. Популярны также номера, в которых цифры повторяют название самого автомобиля. Так, владельцы внедорожников Tank 500 часто выбирают номера с цифрой 500, а владельцы BMW X3 — с тремя тройками. Цена таких табличек колеблется от 200 до 300 тысяч рублей.

Особо ценятся номера, в которых цифры повторяются, как, например, комбинация "777". Такие знаки могут стоить от 500 тысяч рублей и выше, в зависимости от региона. Также часто пользуются спросом "круглые" цифры, такие как 100, 200, 300 и так далее. Стоимость таких табличек варьируется от 100 до 150 тысяч рублей.

Какие номера стоят дороже всего?

Самыми дорогими являются номера с особенными сочетаниями букв. Например, номер с буквами AAA может стоить несколько миллионов рублей. А вот номера с комбинацией букв и цифр, которые повторяются, могут стоить уже десятки миллионов рублей. Например, недавно на рынке появился номер Т999ТТ99, стоимость которого составила 33 миллиона рублей.

Что думают серые продавцы о легальной продаже номеров?

Представители "серого" рынка не обеспокоены предложением депутатов. Продавцы утверждают, что аукционы по продаже "красивых" номеров обсуждаются еще с 2010 года, но пока не принесли никаких результатов. Один из продавцов, представившийся Николаем, сообщил:

"Эти аукционы обсуждаются еще с 2010 года. Как сами видите, воз и ныне там. Поэтому все, кто хочет легально выделяться на дорогах, по-прежнему идут к нам", — сказал Николай, продавец автознаков.

Подобное мнение высказал и Владимир, помощник в приобретении номеров. По его словам, спрос на услуги "серых" продавцов остается устойчивым. Даже если закон примут, он уверен, что процесс заработает нескоро и возникнут вопросы по его удобству.

"Как покупали, так и покупают. Даже если закон примут, то заработает он нескоро. Как он будет работать и насколько это будет удобно — вопросов больше, чем ответов", — пояснил Владимир, помощник продавца.

Где уже реализован подобный механизм?

Аукционы по продаже "красивых" номеров существуют в ряде зарубежных стран, таких как:

  1. США

  2. Канада

  3. Сингапур

  4. Великобритания

  5. Германия

  6. ОАЭ

В России предложение об аукционах было выдвинуто еще в 2019 году, когда Минэкономразвития и МВД подготовили проект, который позволял бы автовладельцам выбирать номер через портал госуслуг при регистрации автомобиля. Однако проект не получил развития.

Снова к этой идее вернулись в 2024 году, когда депутат Яна Лантратова предложила внедрить систему официальной продажи номеров. Однако работа по этому вопросу была приостановлена, так как в Минэкономразвития и МВД посчитали ее не первоочередной задачей.

Сравнение: традиционные способы и Госуслуги

Способ приобретения номера Цена Удобство Законность
Через "серых" продавцов От 100 тыс. руб. Не всегда безопасно Иногда сомнительное
Через Госуслуги (будущее) Ожидается около 25 млрд руб. в год Удобно, официально Ожидается законность

Советы шаг за шагом: как выбрать номер через Госуслуги

  1. Зайдите на портал Госуслуг.

  2. Выберите раздел для регистрации автомобиля.

  3. В разделе выбора номера выберите "красивый" номер.

  4. Убедитесь, что выбранный номер доступен.

  5. Подайте заявку и оплатите услугу.

  6. Получите номер в течение установленного срока.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: выбор номера через "серых" продавцов.
    Последствие: риск столкнуться с мошенниками.
    Альтернатива: выбрать номер через официальные каналы, такие как Госуслуги.

  2. Ошибка: покупка номера без проверки.
    Последствие: возможные юридические проблемы с регистрацией.
    Альтернатива: покупка номера через официальные аукционы.

Мифы и правда

Миф: Госуслуги создадут огромную конкуренцию серому рынку номеров.
Правда: Продавцы считают, что конкуренция не увеличится, так как процесс запуска аукционов займет много времени.

Интересные факты

  1. В ОАЭ номерные знаки с буквами и цифрами могут достигать стоимости в десятки миллионов.

  2. В Великобритании существование "красивых" номеров широко распространено среди знаменитостей.

  3. В США аукционы на "красивые" номера проходят ежегодно и привлекают большое количество участников.

Исторический контекст

Идея легализации продажи "красивых" номеров обсуждается в России с 2019 года, однако только в 2024 году появилась возможность для дальнейшей разработки и обсуждения законопроекта.

