Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
ДПС
ДПС
© t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба Госавоинспекции Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Авто и мото
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 12:59

Мелодия ценой в штраф: любимая песня в салоне может обернуться неожиданным протоколом

Российские автомобилисты рискуют получить административное наказание за чрезмерно громкое воспроизведение аудиоконтента в салоне транспортного средства. Хотя специальной статьи за музыку в КоАП РФ не существует, контролирующие органы ориентируются на установленные нормативы шумового загрязнения, которые составляют 96 децибел. Факт нарушения может быть выявлен сотрудниками ГИБДД в случае поступления жалоб на шум, исходящий от машины. Об этом сообщает MosTimes.

При этом юрист Дмитрий Славнов пояснил, что для наложения взыскания инспектору необходимо официально зафиксировать превышение допустимого звукового порога с помощью специального оборудования. Штрафные санкции, составляющие 500 рублей, применяются исключительно при доказанном нарушении данных акустических параметров.

"Существует статья в Кодексе административных правонарушений России, которая предусматривает штраф пятьсот рублей, если уровень шума превышает девяносто шесть децибел, отдельно для машин такого штрафа нет", — отметил Дмитрий Славнов.

Эксперт подчеркивает, что развитие событий напрямую зависит от конкретной обстановки: в безлюдных местах подобные инциденты крайне маловероятны. Однако в условиях плотной городской застройки, особенно вблизи жилых комплексов или торговых центров, громкие басы часто вызывают недовольство граждан, что провоцирует оперативное реагирование инспекторов. Юрист добавил, что вероятность столкнуться с такой санкцией в мегаполисе значительно возрастает, если звук отчетливо идентифицируется как исходящий именно из автомобиля нарушителя.

Согласно профессиональной практике Дмитрия Славнова, случаи привлечения водителей по данной статье в российской правовой системе встречаются крайне редко. Он уточнил, что в его адвокатской практике не было ни одного клиента, который бы столкнулся с подобным штрафом. Таким образом, несмотря на наличие правового механизма, массовой правоприменительной практики в отношении любителей громкой музыки на текущий момент не сложилось.

Автор Андрей Чернов
Андрей Чернов — автоюрист (ЮФУ) с 15-летним стажем. Эксперт по ДТП, спорам с СК (ОСАГО/КАСКО) и оспариванию штрафов. Защитил права в 500+ делах.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Японец курит в сторонке, но кошелёк плачет: реальная стоимость жизни с кроссовером из Поднебесной 17.03.2026 в 0:12

Длительный тест популярного кроссовера показал, во что превращается экономия при покупке и какие узлы начинают требовать внимания после первой сотни пробега.

Читать полностью » Меньше веса — больше скорости: как новый Civic возвращает драйв за счёт лёгкости и стабильности 16.03.2026 в 19:47

Honda представила обновлённый Civic с уменьшением веса и улучшенной динамикой, обещая вернуть драйв.

Читать полностью » Ремонт авто в сервисе скоро станет легендой: новая схема выплат заменяет привычное восстановление 16.03.2026 в 19:25

Система обязательного страхования автогражданской ответственности стоит на пороге серьезной трансформации, которая полностью изменит способ получения компенсации.

Читать полностью » Шины шепчут о проблемах: раскрываем тайны пузырьков, которые могут разорвать вашу безопасность 16.03.2026 в 18:38

Не спешите успокаиваться, увидев пузырь на шине — это может оказаться серьезная угроза вашей безопасности на дороге.

Читать полностью » Японское качество сменило маску: новые иномарки требуют визита в сервис уже на первой тысяче 16.03.2026 в 17:36

Выяснилось, почему легендарная выносливость иномарок осталась в прошлом и какие технические решения заставляют владельцев чаще тратиться на замену сложных узлов.

Читать полностью » Моторное масло — не только бренд: как выбрать лучшую защиту для двигателя без переплат 15.03.2026 в 20:07

Выбор моторного масла может быть настоящей лотереей, но важно понимать ключевые аспекты его качества.

Читать полностью » Блеск на один день: скрытые риски, связанные с использованием воска после мойки автомобиля 15.03.2026 в 20:05

Не все автомобили нуждаются в воске после мойки, чтобы оставаться в идеальном состоянии. Разберемся в мифах и настоящих рисках.

Читать полностью » Безопасность висит на волоске: стандартное обучение игнорирует критические дорожные риски 14.03.2026 в 20:46

Биофизические особенности зрения и пробелы в стандартном обучении превращают управление машиной в сложных погодных условиях в опасный квест для новичков.

Читать полностью »

Новости
СФО
Тише едешь — дальше не будешь: цифры продаж недвижимости в Томске насторожили аналитиков рынка
СФО
Будущее молочки в Кузбассе: уход от льготной ставки изменит привычный рынок для жителей региона
СФО
Секретные тропы становятся доступнее: Новосибирская область развивает сеть природных маршрутов
СФО
Мегаполис крадёт жизнь — тишина её возвращает: история побега из Петербурга в горы Алтая
СФО
Туризм ради здоровья: как Алтайский край вошёл в топ-4 по затратам на оздоровительные поездки
СФО
Алтайский край находит золотую середину: рост медицинских кадров оставляет надежду на будущее
СФО
Цифровой шаман в смартфоне: в Тыве запустили интеллектуальную систему для планирования поездок
Питомцы
Электрический разряд в мягких лапах: кошачья дрожь скрывает тайные процессы внутри организма
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet