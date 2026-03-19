Мелодия ценой в штраф: любимая песня в салоне может обернуться неожиданным протоколом

Российские автомобилисты рискуют получить административное наказание за чрезмерно громкое воспроизведение аудиоконтента в салоне транспортного средства. Хотя специальной статьи за музыку в КоАП РФ не существует, контролирующие органы ориентируются на установленные нормативы шумового загрязнения, которые составляют 96 децибел. Факт нарушения может быть выявлен сотрудниками ГИБДД в случае поступления жалоб на шум, исходящий от машины. Об этом сообщает MosTimes.

При этом юрист Дмитрий Славнов пояснил, что для наложения взыскания инспектору необходимо официально зафиксировать превышение допустимого звукового порога с помощью специального оборудования. Штрафные санкции, составляющие 500 рублей, применяются исключительно при доказанном нарушении данных акустических параметров.

"Существует статья в Кодексе административных правонарушений России, которая предусматривает штраф пятьсот рублей, если уровень шума превышает девяносто шесть децибел, отдельно для машин такого штрафа нет", — отметил Дмитрий Славнов.

Эксперт подчеркивает, что развитие событий напрямую зависит от конкретной обстановки: в безлюдных местах подобные инциденты крайне маловероятны. Однако в условиях плотной городской застройки, особенно вблизи жилых комплексов или торговых центров, громкие басы часто вызывают недовольство граждан, что провоцирует оперативное реагирование инспекторов. Юрист добавил, что вероятность столкнуться с такой санкцией в мегаполисе значительно возрастает, если звук отчетливо идентифицируется как исходящий именно из автомобиля нарушителя.

Согласно профессиональной практике Дмитрия Славнова, случаи привлечения водителей по данной статье в российской правовой системе встречаются крайне редко. Он уточнил, что в его адвокатской практике не было ни одного клиента, который бы столкнулся с подобным штрафом. Таким образом, несмотря на наличие правового механизма, массовой правоприменительной практики в отношении любителей громкой музыки на текущий момент не сложилось.