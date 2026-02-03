Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 16:40

30 тысяч на одометре, а салон кричит об обратном: как машина сама выдаёт скрученный пробег

При покупке подержанного автомобиля многие ориентируются на цифры на одометре, считая их главным показателем состояния машины. Однако реальная история эксплуатации часто прячется не в документах, а в деталях интерьера, которые невозможно полностью "обновить". Именно салон нередко выдает истинный возраст и нагрузку, которую пережил автомобиль. Об этом сообщает RT.

Детали салона как индикатор реального пробега

Автоэксперт Евгений Ладушкин обращает внимание, что начинать осмотр стоит с элементов, с которыми водитель взаимодействует ежедневно. Состояние руля, водительского сиденья, педалей, дверных ручек и рычага коробки передач напрямую отражает интенсивность эксплуатации. Эти детали изнашиваются постепенно и редко меняются перед продажей, даже если пробег был скорректирован.

Если при заявленных 30-40 тысячах километров руль заметно затерт, педали "лысые", а сиденье потеряло форму, это веский повод насторожиться. Подобные несоответствия особенно актуальны на фоне того, что средний пробег б/у авто в крупных городах уже давно превышает психологическую отметку в сто тысяч километров.

"Выраженный износ элементов салона при небольшом заявленном пробеге может говорить о том, что показания одометра были намеренно занижены", — пояснил автоэксперт Евгений Ладушкин в беседе с RT.

Сиденья, чехлы и скрытые следы эксплуатации

Отдельного внимания заслуживают сиденья, особенно если они закрыты плотными чехлами. По словам специалиста, именно под ними часто скрывается реальное состояние обивки. Потёртости, надрывы, въевшиеся загрязнения или следы влаги и плесени редко появляются при аккуратной эксплуатации и небольшом километраже.

Кроме визуальных дефектов стоит оценить и упругость наполнителя. Просевшее сиденье обычно формируется после долгих поездок и больших дистанций, что косвенно подтверждает высокий реальный пробег и возможные будущие расходы на восстановление салона.

Руль и передняя панель после аварий

Ещё одна зона повышенного внимания — рулевое колесо и передняя панель в местах установки подушек безопасности. Следы перетяжки, неровные зазоры или неаккуратный монтаж могут указывать на срабатывание airbag в прошлом. Такие признаки часто остаются даже после косметического ремонта.

Подобные нюансы особенно важны при выборе автомобиля с солидным километражем, поскольку пробег свыше 150 тыс км заметно повышает риск дорогостоящего ремонта и скрытых последствий серьёзных ДТП.

Внимательный осмотр салона позволяет выявить расхождения между заявленными данными и реальным состоянием автомобиля. Такой подход помогает избежать покупки проблемной машины, точнее оценить её прошлое и принять взвешенное решение ещё до подписания договора.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.

