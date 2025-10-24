Рынок оживает: эксперты прогнозируют рост продаж новых автомобилей

Российский рынок автомобилей постепенно восстанавливается после существенного падения, которое наблюдалось в течение большей части 2025 года. Эксперты уверены, что текущие данные свидетельствуют о возрождении отрасли, что является положительным сигналом для отечественной экономики.

Восстановление и рекорды

Как отметил глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков, отечественный рынок начинает показывать хорошие результаты. Он прогнозирует, что к концу октября 2025 года продажи новых автомобилей могут составить 150-160 тыс. единиц.

"Это на 25-30% больше, чем среднемесячное значение в третьем квартале. И на 60-70% больше, чем в первом полугодии", — подчеркнул Сергей Целиков.

В то же время, важно отметить, что вопрос продолжительности роста остаётся открытым, и эксперты ожидают дальнейших изменений.

Влияние утильсбора

По мнению заместителя директора департамента продаж компании Major Auto Александра Николаева, рынок новых автомобилей стал расти благодаря внедрению утильсбора. Эта мера привела к повышенному интересу покупателей, стремящихся успеть приобрести автомобили до возможного подорожания.

"Рынок ожил за два месяца благодаря утильсбору", — пояснил Александр Николаев.

Кроме того, Министерство промышленности и торговли России предложило реформировать систему расчёта ставок утилизационного сбора, привязав его к мощности двигателя автомобиля. Эта мера вызвала опасения о возможном росте цен на автомобили.

Прогнозы и последствия

Экспертное сообщество предупреждает, что возможное повышение ставок утилизационного сбора приведет к росту цен на все автомобили на российском рынке. На фоне этой новости покупатели спешат сделать покупку до вступления в силу новых изменений.

По данным Автостат, в сентябре 2025 года на российском рынке было продано 122 659 автомобилей — на 18,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Это число стало рекордным для 2025 года, хотя предшествующие месяцы также демонстрировали положительную динамику.

Сравнение: продажа автомобилей 2025 года

Месяц Продажи новых автомобилей Изменение (%) от 2024 года Январь 112 000 -15% Август 122 235 -10% Сентябрь 122 659 -18,7% Октябрь (прогноз) 150 000 — 160 000 +30%

Как видно из таблицы, несмотря на негативные цифры в начале года, рынок постепенно выходит на более высокие показатели.

Что ждать в будущем?

Эксперты указывают, что стабильный рост будет зависеть от ряда факторов, включая адаптацию производителей к новым условиям, а также возможные изменения в международной политике, которые могут повлиять на производство и поставки автомобилей.

Тем не менее, восстановление отрасли уже можно назвать успешным, и многие аналитики настроены оптимистично по отношению к дальнейшему развитию рынка.