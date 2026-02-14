Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мужчина показывает девушке автомобиль
Мужчина показывает девушке автомобиль
Иван Рогов Опубликована сегодня в 21:20

Цены на автомобили выдавливают россиян с рынка: каждый четвёртый замирает в ожидании решающего хода

Рынок автомобилей снова оказался в центре внимания, но вовсе не из-за громких премьер. Всё больше россиян пересматривают планы на покупку машины, взвешивая расходы и возможные риски. Для многих визит в автосалон превращается в непростое решение, которое откладывается до более стабильных времён. Об этом сообщает агентство "Автостат".

Почему покупку откладывают

Согласно результатам опроса, 61% респондентов не собираются приобретать автомобиль в 2026 году. Главный аргумент — высокая стоимость, которая делает новую машину серьёзной финансовой нагрузкой. За последние годы ценники заметно выросли, а вместе с ними увеличились расходы на обслуживание, страхование и кредитование.

Почти 38,8% участников исследования признают, что при нынешних расценках автомобиль всё чаще воспринимается как предмет роскоши. В условиях дорогих автокредитов и нестабильных доходов люди предпочитают не рисковать. Эти настроения перекликаются с тенденцией, о которой ранее писали в материале Россияне массово отказываются от покупки авто — дело не только в ценах планы резко меняются: покупатели всё чаще занимают выжидательную позицию.

Дополнительное давление оказывает ключевая ставка, влияющая на условия кредитования. При высоких процентах переплата становится ощутимой, и решение о покупке откладывается.

Куда направляют свободные средства

Часть россиян выбирает альтернативные направления для вложений. Около 18% готовы инвестировать накопления в недвижимость, считая её более надёжным активом. В долгосрочной перспективе квадратные метры воспринимаются как способ сохранить капитал.

Ещё 4,6% предпочитают банковские депозиты. На фоне привлекательных ставок такой вариант выглядит более предсказуемым, чем покупка автомобиля, который со временем теряет стоимость. При этом аналитики предупреждают, что ценовая динамика может вновь измениться: ранее отмечалось, что цены на новые автомобили вырастут в 2026 году, и этот фактор тоже влияет на расчёты потенциальных покупателей.

Таким образом, машина уступает место более осторожным финансовым решениям, особенно если речь идёт о крупных суммах.

Кто всё же решится на сделку

Несмотря на общую сдержанность, 11% россиян планируют приобрести автомобиль в 2026 году. Из них 5,2% готовы к покупке, даже если в семье уже есть транспорт — речь идёт об обновлении модели или выборе более комфортного варианта.

Ещё 3,9% вынуждены менять машину по объективным причинам: износ, поломки или изменение потребностей. А 1,9% торопятся оформить сделку из опасений, что позже сделать это будет сложнее и дороже.

Отдельного внимания заслуживают 28% неопределившихся. Эти люди внимательно наблюдают за рынком, оценивают курс валют, уровень ставок и поведение дилеров. Их окончательное решение во многом будет зависеть от того, стабилизируется ли ситуация или сохранится режим ожидания.

В итоге российский авторынок входит в 2026 год в состоянии осторожного баланса. Покупатели всё чаще принимают решения не под влиянием эмоций, а после расчётов и анализа. Именно экономическая предсказуемость и доступность финансирования станут ключевыми факторами, которые определят, откроются ли двери автосалонов для большинства россиян.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.

