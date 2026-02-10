Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 11:55

Россияне массово отказываются от покупки авто — дело не только в ценах: планы резко меняются

Россияне всё чаще откладывают обновление автомобиля, предпочитая занять выжидательную позицию. Рынок по-прежнему остаётся напряжённым, а ценовой фактор для многих выходит на первый план. На фоне неопределённости покупательские планы автолюбителей заметно меняются. Об этом сообщает издание "За рулём" со ссылкой на совместное исследование агентства "Автостат" и портала Drive2.

Большинство решило не покупать автомобиль

Опрос проводился накануне отраслевого форума ForAuto – 2026 и показал, что 61% респондентов не планируют приобретать автомобиль в 2026 году. Для большинства это не эмоциональное решение, а холодный расчёт: текущие ценники на новые и подержанные машины остаются слишком высокими. Даже с учётом редких акций и точечных предложений рынок всё ещё далёк от массовой доступности, несмотря на появление неожиданных скидок на отдельные модели.

Почти 39% участников опроса напрямую связывают отказ от покупки с нехваткой средств. Рост цен затронул не только сами автомобили, но и сопутствующие расходы — страховку, обслуживание, кредитные условия. В результате многие автолюбители предпочитают сохранить текущую машину, даже если она требует большего внимания и вложений.

Куда россияне направляют свободные средства

Отказ от покупки автомобиля не означает отказ от крупных финансовых решений в целом. Согласно результатам исследования, 17,6% респондентов готовы направить накопления на недвижимость или другие значимые приобретения. Такой выбор часто объясняется желанием вложиться в активы с более предсказуемой стоимостью и долгосрочной перспективой.

Ещё 4,6% участников опроса предпочли разместить деньги на банковских депозитах. Высокие процентные ставки делают этот вариант привлекательным способом переждать период нестабильности, особенно на фоне ожиданий дальнейшего роста цен и осторожных прогнозов по авторынку.

Выжидательная позиция и осторожный интерес

При этом почти треть опрошенных — около 28% — пока не приняли окончательного решения. Эти автолюбители внимательно следят за конъюнктурой рынка, оценивая динамику цен, доступность моделей и возможные изменения условий покупки. Для них важно понять, приведёт ли ожидание к реальной экономии или, наоборот, сделает будущую сделку ещё дороже, учитывая прогнозы, согласно которым цены на новые автомобили вырастут в 2026 году.

На этом фоне 11% респондентов всё же намерены купить автомобиль в 2026 году. Однако и здесь подходы различаются. Около 5,2% планируют расширить автопарк, приобретя дополнительную машину. Ещё 3,9% рассматривают покупку как прямую замену текущего автомобиля. Отдельную группу — 1,9% — составляют те, кто стремится купить машину заранее, опасаясь дальнейшего подорожания и ухудшения условий на рынке.

В целом исследование показывает, что автомобиль остаётся важной частью повседневной жизни россиян, но решение о покупке всё чаще принимается взвешенно и с учётом долгосрочных рисков. Экономическая ситуация, ценовая динамика и ожидания будущих изменений формируют новый, более осторожный подход к обновлению личного транспорта.

Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.

