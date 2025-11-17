Гонка за комфортом и выгодой: неожиданные итоги автомобильной лихорадки на Урале

Почему жители Челябинской области выбирают одни марки чаще других? Третий квартал 2025 года стал временем заметного оживления на автомобильном рынке региона, и исследование "Авито Авто" показало интересные тенденции.

Самые популярные новые автомобили

Среди новых легковых автомобилей явными лидерами стали:

LADA Granta - уверенный фаворит рынка,

Solaris HC ,

LADA Niva Legend.

В пятёрку самых востребованных также вошли LADA Vesta и Solaris KRX. Хорошие темпы продаж показали УАЗ Patriot и Chery Tiggo 9, что говорит о растущем интересе к внедорожникам и кроссоверам.

Вторичный рынок: на что делают ставку челябинцы

Среди машин с пробегом жители региона чаще всего отдавали предпочтение:

LADA Priora ,

LADA Granta ,

Kia Rio.

Наибольший прирост спроса показали Volkswagen Polo, Kia Ceed, Kia Sportage и LADA Largus. Такой выбор объясняется желанием найти баланс между доступностью, надёжностью и комфортом.

Что определяет выбор автомобилистов?

Согласно аналитикам "Авито Авто", челябинцы выбирают автомобили, сочетающие разумную цену, неприхотливость в эксплуатации и уверенность на дорогах региона. Новые модели и проверенные временем варианты остаются в центре внимания покупателей.