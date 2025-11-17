Гонка за комфортом и выгодой: неожиданные итоги автомобильной лихорадки на Урале
Почему жители Челябинской области выбирают одни марки чаще других? Третий квартал 2025 года стал временем заметного оживления на автомобильном рынке региона, и исследование "Авито Авто" показало интересные тенденции.
Самые популярные новые автомобили
Среди новых легковых автомобилей явными лидерами стали:
-
LADA Granta - уверенный фаворит рынка,
-
Solaris HC,
-
LADA Niva Legend.
В пятёрку самых востребованных также вошли LADA Vesta и Solaris KRX. Хорошие темпы продаж показали УАЗ Patriot и Chery Tiggo 9, что говорит о растущем интересе к внедорожникам и кроссоверам.
Вторичный рынок: на что делают ставку челябинцы
Среди машин с пробегом жители региона чаще всего отдавали предпочтение:
-
LADA Priora,
-
LADA Granta,
-
Kia Rio.
Наибольший прирост спроса показали Volkswagen Polo, Kia Ceed, Kia Sportage и LADA Largus. Такой выбор объясняется желанием найти баланс между доступностью, надёжностью и комфортом.
Что определяет выбор автомобилистов?
Согласно аналитикам "Авито Авто", челябинцы выбирают автомобили, сочетающие разумную цену, неприхотливость в эксплуатации и уверенность на дорогах региона. Новые модели и проверенные временем варианты остаются в центре внимания покупателей.
