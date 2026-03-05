Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mazda CX-5
Mazda CX-5
© commons.wikimedia.org by TTTNIS is licensed under CC0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 12:41

Стальной капкан для конкурентов: продажи иномарок показали неожиданный рывок в начале весны

Мартовский мороз щиплет за щеки, пока на стоянках дилеров скапливаются свежие партии кроссоверов — запах нового пластика и резины висит в воздухе. Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало данные: продажи новых легковых автомобилей в России подросли на 2,5% по сравнению с прошлым годом, перевалив за 80 тысяч штук. Это сигнал для тех, кто высматривает выгодную сделку на авторынке, где китайские модели рвут шаблоны.

Бессменный лидер — Lada с 19 тысячами проданных машин, но среди иномарок Haval вырвался вперед с 10,2 тысячи экземпляров. За ним Tenet (8,6 тыс.), Belgee (4,69 тыс.) и Geely (4,66 тыс.). Десятка закрывается Mazda, Changan, Jetour, Toyota и Solaris. Покупатели голосуют рублем, игнорируя стереотипы о недолговечности азиатских машин.

"Рынок стабилизируется, но китайцы доминируют за счет цены и комплектаций. Haval Jolion — это не просто хайп, а модель с ресурсом под 300 тысяч км при правильном ТО, хотя цепь ГРМ требует внимания каждые 80 тысяч. Tenet T7 выигрывает в ликвидности: через год потеряет всего 25%, в отличие от европейцев."

автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Лидеры среди брендов

Lada держит 19 тысяч продаж, как якорь в бурю — надежно, дешево в обслуживании, с запчастями на каждом углу. Но Haval с 10,2 тысячи машин — это прорыв: китайцы подтянули ресурс двигателей, переманив инженеров из Европы. Tenet следует за ними с 8,6 тысячи — модельный ряд заточен под наши дороги, где клиренс решает.

Belgee и Geely в топ-5 с 4,7 тысячи каждая — бюджетные кроссоверы с полным приводом оптом. Mazda (2,7 тыс.) и Changan (2,1 тыс.) замыкают десятку, напоминая, что японцы не сдаются. Ирония в том, что вторичка падает на 20%, делая новые покупки выгоднее.

Топ-3 моделей среди иномарок

Tenet T7 — 4,6 тысячи продаж, лидер с отрывом. Просторный салон, бак на 70 литров для дальних выездов, но проверяйте электронику: датчики парктроника глючат на холоде. Haval Jolion — 4,3 тысячи: компактный, маневренный в городе, с расходом 8 литров на сотню. Belgee X50 замыкает тройку с 3,5 тысячи — бюджетные шины в базе, но полный привод спасает зимой.

В топ-5 Tenet T4 (3,2 тыс.) и взрывной Mazda CX-5 (2,6 тыс., рост в 29 раз!). Японец — как старый друг: подвеска проглатывает ямы, но бак маловат для М4 — заправки чаще.

"Mazda CX-5 растет за счет надежности: двигатели Skyactiv держат 400 тысяч без капремонта. Но для Jolion меняйте масло в АКПП каждые 40 тысяч — иначе ремонт влетит в копеечку."

автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Что ждет рынок: ликвидность и риски

Китайцы — инвестиция: Tenet через три года потеряет 30%, Haval — меньше. Lada ликвиднее на вторичке, но без изысков. Слабые места: в Belgee стук в моторе сигнализирует о ГРМ. Для трассы берите с большим баком — экономия на АЗС.

Прагматичный совет: тест-драйв в снег, диагностика сканером. Рынок растет, но фары LED требуют доработки для ночных дорог.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Почему Tenet T7 лидирует? Цена от 2 млн, полный привод, простор — идеал для семьи.
  • Стоит ли Haval Jolion? Да, если ТО по регламенту; расход реальный 9 л/100 км.
  • Mazda CX-5 вернется в топ? Рост продаж говорит да, надежность на уровне.
  • Риски китайцев? Коррозия кузовов, но гарантия 5 лет минимизирует.
Проверено экспертом: топ-модели, риски поломок, ликвидность автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

