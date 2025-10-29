Не роскошь, а необходимость: кроссоверы стали новой нормой на российских дорогах
Российский авторынок за девять месяцев 2025 года демонстрирует стабильный спрос на кроссоверы — именно они удерживают лидерство по продажам. Несмотря на общее снижение показателей, интерес к SUV остаётся высоким: автомобили этого класса стали не просто трендом, а стандартом комфорта и универсальности на дорогах.
По данным агентства "Автостат", доля компактных кроссоверов в общем объёме продаж новых машин достигла 27%. Это значит, что каждый четвёртый проданный автомобиль в стране — SUV C-класса. И хотя темпы роста не такие стремительные, как в начале десятилетия, этот сегмент уверенно укрепил позиции.
"На данный момент доля таких машин составляет 27%", — отметил исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов.
Лидеры российского рынка
Главный герой 2025 года — Haval Jolion. Компактный кроссовер китайского производства стал безусловным фаворитом у россиян: сочетание современного дизайна, продвинутой электроники и доступной цены позволило модели стать лидером продаж. Всего в России насчитывается 124 модели SUV C-класса, а совокупные продажи в этом сегменте за январь-сентябрь превысили 242 тысячи машин.
На втором месте — автомобили B-класса. Это компактные городские модели, которые ценят за экономичность и простоту эксплуатации. Лидер здесь остаётся прежним — Lada Granta, стабильно удерживающая позиции благодаря низкой цене, простому обслуживанию и доступности запчастей. За девять месяцев в России реализовано 183,9 тысячи автомобилей этого класса.
Тройку замыкают SUV-D, то есть премиальные кроссоверы. Этот сегмент занимает почти 18% рынка. В нём первенство удерживает Geely Monjaro - модель, ставшая символом новой волны китайских автомобилей премиум-уровня. В 2025 году продано 160,7 тысячи таких машин, и спрос продолжает расти благодаря комфорту и технологическому оснащению.
Сравнение сегментов по продажам
|Класс автомобилей
|Продажи (январь-сентябрь 2025)
|Доля рынка
|Лидер сегмента
|SUV C (компактные кроссоверы)
|242 200
|27%
|Haval Jolion
|B-класс (городские модели)
|183 900
|20,5%
|Lada Granta
|SUV D (премиальные кроссоверы)
|160 700
|17,9%
|Geely Monjaro
Всего за девять месяцев 2025 года в России продано 895 923 новых легковых автомобиля, что на 22,4% меньше, чем годом ранее. Однако эксперты считают, что рынок постепенно стабилизируется: спрос на доступные и надёжные модели остаётся устойчивым, особенно в регионах.
Почему кроссоверы снова в тренде
Популярность SUV-моделей в России объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, высокая посадка и клиренс позволяют без труда передвигаться по дорогам с неидеальным покрытием. Во-вторых, универсальность — кроссоверы одинаково подходят для семьи, работы и путешествий. И, наконец, современные модели стали заметно экономичнее и технологичнее: даже базовые версии предлагают адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и подогрев всех сидений.
Советы шаг за шагом: как выбрать кроссовер
-
Определите приоритеты. Если нужен семейный автомобиль — обращайте внимание на объём багажника и безопасность.
-
Проверьте клиренс. Для российских условий оптимален дорожный просвет от 180 мм.
-
Изучите оснащение. Мультимедиа, система стабилизации и подушки безопасности должны быть уже в базе.
-
Сравните гарантию и обслуживание. Китайские бренды сейчас предлагают до 7 лет гарантии, что важно при выборе.
-
Не забывайте о страховке. Для SUV КАСКО обходится дороже, но оно оправдано при активной эксплуатации.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Покупка кроссовера с чрезмерным расходом топлива.
Последствие: Переплата при регулярной эксплуатации.
Альтернатива: Рассмотрите модели с турбодвигателем 1.5-1.6 л (например, Chery Tiggo 4 Pro или Geely Coolray).
-
Ошибка: Игнорировать наличие полного привода.
Последствие: Потеря управляемости зимой и на бездорожье.
Альтернатива: Версия AWD для стабильного сцепления и уверенности на трассе.
-
Ошибка: Покупка редкого бренда без развитого сервиса.
Последствие: Долгое ожидание запчастей и дорогой ремонт.
Альтернатива: Популярные марки с официальными дилерами — Haval, Changan, Geely, Lada.
А что если выбрать не SUV?
Если отказаться от кроссовера, остаются хэтчбеки и седаны, но они уступают по проходимости и вместимости. Зато стоимость обслуживания и страховки у них ниже, а динамика — лучше. Такой выбор подойдёт тем, кто чаще ездит по городу и не нуждается в большом клиренсе.
Плюсы и минусы кроссоверов
|Плюсы
|Минусы
|Повышенная проходимость
|Более высокий расход топлива
|Просторный салон и багажник
|Дорогая страховка
|Универсальность для города и трассы
|Более дорогие шины
|Высокая посадка и обзор
|Невысокая управляемость на скоростях
Мифы и правда о рынке SUV
-
Миф: Кроссоверы быстро теряют в цене.
Правда: Современные модели, особенно китайских брендов, держат остаточную стоимость не хуже седанов.
-
Миф: SUV — исключительно городской транспорт.
Правда: Большинство кроссоверов рассчитаны на загородную эксплуатацию и лёгкое бездорожье.
-
Миф: Полный привод обязателен.
Правда: Для города достаточно переднего привода, особенно если резина зимняя и качественная.
FAQ: часто задаваемые вопросы
Как выбрать надёжный кроссовер до 2 млн рублей?
Лучше обратить внимание на китайские модели Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray. Они сочетают комфорт, гарантию и доступное обслуживание.
Что лучше — новый кроссовер или подержанный премиум-SUV?
Новый автомобиль даёт гарантию и прозрачную историю, а бывшие в эксплуатации премиум-модели требуют больших затрат на сервис.
Стоит ли ждать скидок к концу года?
Как правило, дилеры предлагают акции в ноябре-декабре, особенно на прошлогодние партии машин.
3 интересных факта о рынке 2025 года
-
Каждый четвёртый купленный автомобиль в России — кроссовер.
-
На долю китайских брендов приходится более 60% всех SUV.
-
Средняя стоимость нового автомобиля в России превысила 2,5 млн рублей.
Исторический контекст
Ещё десять лет назад лидерами продаж оставались седаны — Lada Vesta, Kia Rio и Hyundai Solaris. Однако рост доли SUV начался после 2020 года, когда на рынок активно вошли китайские производители. Именно они сделали кроссоверы доступными и массовыми, запустив новую волну "паркетной" популярности.
