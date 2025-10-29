Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© gubernator71.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 8:51

Не роскошь, а необходимость: кроссоверы стали новой нормой на российских дорогах

"Автостат": доля кроссоверов в продажах новых машин в России достигла 27%

Российский авторынок за девять месяцев 2025 года демонстрирует стабильный спрос на кроссоверы — именно они удерживают лидерство по продажам. Несмотря на общее снижение показателей, интерес к SUV остаётся высоким: автомобили этого класса стали не просто трендом, а стандартом комфорта и универсальности на дорогах.

По данным агентства "Автостат", доля компактных кроссоверов в общем объёме продаж новых машин достигла 27%. Это значит, что каждый четвёртый проданный автомобиль в стране — SUV C-класса. И хотя темпы роста не такие стремительные, как в начале десятилетия, этот сегмент уверенно укрепил позиции.

"На данный момент доля таких машин составляет 27%", — отметил исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов.

Лидеры российского рынка

Главный герой 2025 года — Haval Jolion. Компактный кроссовер китайского производства стал безусловным фаворитом у россиян: сочетание современного дизайна, продвинутой электроники и доступной цены позволило модели стать лидером продаж. Всего в России насчитывается 124 модели SUV C-класса, а совокупные продажи в этом сегменте за январь-сентябрь превысили 242 тысячи машин.

На втором месте — автомобили B-класса. Это компактные городские модели, которые ценят за экономичность и простоту эксплуатации. Лидер здесь остаётся прежним — Lada Granta, стабильно удерживающая позиции благодаря низкой цене, простому обслуживанию и доступности запчастей. За девять месяцев в России реализовано 183,9 тысячи автомобилей этого класса.

Тройку замыкают SUV-D, то есть премиальные кроссоверы. Этот сегмент занимает почти 18% рынка. В нём первенство удерживает Geely Monjaro - модель, ставшая символом новой волны китайских автомобилей премиум-уровня. В 2025 году продано 160,7 тысячи таких машин, и спрос продолжает расти благодаря комфорту и технологическому оснащению.

Сравнение сегментов по продажам

Класс автомобилей Продажи (январь-сентябрь 2025) Доля рынка Лидер сегмента
SUV C (компактные кроссоверы) 242 200 27% Haval Jolion
B-класс (городские модели) 183 900 20,5% Lada Granta
SUV D (премиальные кроссоверы) 160 700 17,9% Geely Monjaro

Всего за девять месяцев 2025 года в России продано 895 923 новых легковых автомобиля, что на 22,4% меньше, чем годом ранее. Однако эксперты считают, что рынок постепенно стабилизируется: спрос на доступные и надёжные модели остаётся устойчивым, особенно в регионах.

Почему кроссоверы снова в тренде

Популярность SUV-моделей в России объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, высокая посадка и клиренс позволяют без труда передвигаться по дорогам с неидеальным покрытием. Во-вторых, универсальность — кроссоверы одинаково подходят для семьи, работы и путешествий. И, наконец, современные модели стали заметно экономичнее и технологичнее: даже базовые версии предлагают адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и подогрев всех сидений.

Советы шаг за шагом: как выбрать кроссовер

  1. Определите приоритеты. Если нужен семейный автомобиль — обращайте внимание на объём багажника и безопасность.

  2. Проверьте клиренс. Для российских условий оптимален дорожный просвет от 180 мм.

  3. Изучите оснащение. Мультимедиа, система стабилизации и подушки безопасности должны быть уже в базе.

  4. Сравните гарантию и обслуживание. Китайские бренды сейчас предлагают до 7 лет гарантии, что важно при выборе.

  5. Не забывайте о страховке. Для SUV КАСКО обходится дороже, но оно оправдано при активной эксплуатации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка кроссовера с чрезмерным расходом топлива.
    Последствие: Переплата при регулярной эксплуатации.
    Альтернатива: Рассмотрите модели с турбодвигателем 1.5-1.6 л (например, Chery Tiggo 4 Pro или Geely Coolray).

  • Ошибка: Игнорировать наличие полного привода.
    Последствие: Потеря управляемости зимой и на бездорожье.
    Альтернатива: Версия AWD для стабильного сцепления и уверенности на трассе.

  • Ошибка: Покупка редкого бренда без развитого сервиса.
    Последствие: Долгое ожидание запчастей и дорогой ремонт.
    Альтернатива: Популярные марки с официальными дилерами — Haval, Changan, Geely, Lada.

А что если выбрать не SUV?

Если отказаться от кроссовера, остаются хэтчбеки и седаны, но они уступают по проходимости и вместимости. Зато стоимость обслуживания и страховки у них ниже, а динамика — лучше. Такой выбор подойдёт тем, кто чаще ездит по городу и не нуждается в большом клиренсе.

Плюсы и минусы кроссоверов

Плюсы Минусы
Повышенная проходимость Более высокий расход топлива
Просторный салон и багажник Дорогая страховка
Универсальность для города и трассы Более дорогие шины
Высокая посадка и обзор Невысокая управляемость на скоростях

Мифы и правда о рынке SUV

  • Миф: Кроссоверы быстро теряют в цене.
    Правда: Современные модели, особенно китайских брендов, держат остаточную стоимость не хуже седанов.

  • Миф: SUV — исключительно городской транспорт.
    Правда: Большинство кроссоверов рассчитаны на загородную эксплуатацию и лёгкое бездорожье.

  • Миф: Полный привод обязателен.
    Правда: Для города достаточно переднего привода, особенно если резина зимняя и качественная.

FAQ: часто задаваемые вопросы

Как выбрать надёжный кроссовер до 2 млн рублей?
Лучше обратить внимание на китайские модели Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray. Они сочетают комфорт, гарантию и доступное обслуживание.

Что лучше — новый кроссовер или подержанный премиум-SUV?
Новый автомобиль даёт гарантию и прозрачную историю, а бывшие в эксплуатации премиум-модели требуют больших затрат на сервис.

Стоит ли ждать скидок к концу года?
Как правило, дилеры предлагают акции в ноябре-декабре, особенно на прошлогодние партии машин.

3 интересных факта о рынке 2025 года

  1. Каждый четвёртый купленный автомобиль в России — кроссовер.

  2. На долю китайских брендов приходится более 60% всех SUV.

  3. Средняя стоимость нового автомобиля в России превысила 2,5 млн рублей.

Исторический контекст

Ещё десять лет назад лидерами продаж оставались седаны — Lada Vesta, Kia Rio и Hyundai Solaris. Однако рост доли SUV начался после 2020 года, когда на рынок активно вошли китайские производители. Именно они сделали кроссоверы доступными и массовыми, запустив новую волну "паркетной" популярности.

