Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Покупка новой машины в автосалоне
Покупка новой машины в автосалоне
© freepik.com by prostooleh is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 6:16

Новый виток роста: в октябре россияне сметают автомобили с салонов — эксперты объяснили почему

"Автостат": октябрь станет одним из самых результативных месяцев на авторынке 2025 года

Российский рынок новых автомобилей постепенно выходит из затяжного спада, но эксперты отмечают, что восстановление идёт неравномерно. По оценкам аналитического агентства "Автостат", октябрь 2025 года станет одним из самых результативных месяцев года.

"По итогам октября в России будет продано около 160 тыс. новых автомобилей", — сообщил исполнительный директор агентства Сергей Удалов.

Эта цифра значительно превышает показатели сентября, когда было реализовано 122,7 тыс. машин. Для отрасли это стало знаковым результатом — впервые за долгое время рынок демонстрирует устойчивый рост. Однако, если сравнить с октябрем 2024 года, текущий прогноз всё же остаётся в отрицательной зоне: тогда россияне приобрели более 171 тыс. новых автомобилей.

Сценарии развития рынка: от оптимизма до сдержанного реализма

Специалисты "Автостата" разработали несколько возможных сценариев развития автомобильного рынка по итогам 2025 года.

В положительном варианте прогноз предполагает реализацию около 1,4 млн новых машин. Это примерно на 10% меньше уровня прошлого года, но всё же показатель, говорящий о стабилизации. Среди факторов, поддерживающих рынок, аналитики называют государственные программы льготного автокредитования, субсидирование лизинга, активные маркетинговые кампании дилеров и высокий потребительский потенциал отдельных категорий граждан.

Если же реализуется негативный сценарий, то рынок может сократиться до 1,2 млн автомобилей — минус 24% к показателям 2024 года. В этом случае сказались бы сразу несколько факторов: дорогие кредиты, высокая инфляция, ожидание возвращения официальных поставок мировых брендов и склонность покупателей откладывать крупные траты.

Сравнение прогнозов

Показатель Оптимистичный сценарий Негативный сценарий
Продажи за 2025 год 1,4 млн машин 1,2 млн машин
Изменение к 2024 году -10% -24%
Ключевые факторы льготные программы, спрос, маркетинг высокие ставки, инфляция, ожидание брендов

Что поддерживает рост продаж

Даже в условиях турбулентности рынок показывает признаки оживления. Эксперты отмечают несколько основных факторов, которые позволяют удерживать спрос:

  1. Потребность в обновлении автопарка. Многие владельцы машин, купленных до пандемии, теперь вынуждены задуматься о замене из-за износа.

  2. Программы господдержки. Льготные кредиты и лизинг с субсидией до 20% от стоимости автомобиля остаются главным стимулом для покупателей.

  3. Маркетинговая активность дилеров. Салонам удалось привлечь клиентов акциями и бонусами на сервисное обслуживание.

  4. Сегмент китайских автомобилей. Именно он стал основой нынешнего восстановления — локализованные модели доступны по цене и активно продвигаются.

"Мы видим, что интерес к покупке новых автомобилей сохраняется, особенно в регионах, где обновление автопарка шло медленнее", — отметил Сергей Удалов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ожидание снижения цен.
    Последствие: покупатели упускают выгодные кредитные программы, а стоимость машин растёт из-за валютных колебаний.
    Альтернатива: фиксировать цену через раннее бронирование или воспользоваться предложениями с субсидией от дилера.
  • Ошибка: ставка только на параллельный импорт.
    Последствие: риск получить автомобиль без гарантии и поддержки производителя.
    Альтернатива: выбирать модели, официально представленные в России или собираемые локально.

А что если рынок замедлится?

Если продажи начнут снижаться, эксперты прогнозируют перераспределение спроса в пользу подержанных машин и гибридных решений — в первую очередь компактных кроссоверов и седанов с невысокой мощностью. Возможен рост интереса к электромобилям в крупных городах, где развивается инфраструктура зарядных станций и действуют налоговые льготы.

Кроме того, при замедлении роста дилеры будут активнее внедрять подписочные сервисы и краткосрочный лизинг. Такие схемы уже начали тестировать крупные сетевые операторы.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
рост продаж по сравнению с сентябрем по сравнению с 2024 годом рынок всё ещё в минусе
активные льготные программы высокая ставка автокредитов
возвращение интереса покупателей дорогие комплектующие и логистика
укрепление сегмента китайских марок неопределённость с курсом валют

Совет: как выбрать момент для покупки

  1. Следить за акциями крупных дилеров в конце квартала — именно тогда они стараются выполнить план продаж.

  2. Сравнивать условия кредитных программ разных банков: в некоторых действует ставка ниже средней по рынку.

  3. Рассматривать автомобили локальной сборки — они меньше подвержены скачкам цен.

  4. При возможности фиксировать курс рубля при внесении предоплаты.

FAQ

Как выбрать автомобиль в конце года?
Лучше обращать внимание на модели прошлогоднего производства — дилеры обычно снижают на них цену, чтобы освободить склады под новые поставки.

Стоит ли ждать снижения цен в 2026 году?
Эксперты не ожидают значительного падения стоимости. Наоборот, с ростом утилизационного сбора и колебанием валют цены могут вырасти.

Что лучше — купить сейчас или подождать официальных брендов?
Если нужна машина для повседневных поездок, откладывать покупку не стоит. Параллельно поставляемые марки уже доказали свою надёжность, а гарантийное обслуживание теперь поддерживается официально.

Мифы и правда

Миф: китайские автомобили быстро теряют в цене.
Правда: за последние два года их остаточная стоимость выросла, а спрос на вторичке стабильно растёт.

Миф: локальная сборка снижает качество.
Правда: большинство заводов используют те же комплектующие и стандарты, что и зарубежные площадки.

Миф: в 2025 году выгоднее покупать подержанные автомобили.
Правда: разница в цене между новыми и подержанными моделями сократилась, а новые машины предоставляют гарантию и лучшие условия обслуживания.

Интересные факты

  1. Lada Granta остаётся самым продаваемым автомобилем в России, хотя её доля опустилась ниже 10%.

  2. Самой популярной иномаркой в сентябре стал Haval Jolion — именно эта модель укрепила позиции китайских брендов.

  3. Lada Vesta замыкает тройку лидеров, удерживая высокий интерес покупателей в регионах.

Исторический контекст

После кризиса 2022 года российский авторынок пережил несколько волн перестройки:

  • 2023 год стал периодом адаптации к параллельному импорту;
  • 2024 — временем активного роста китайских брендов;
  • 2025 — годом стабилизации и попыток вернуть доверие покупателей.

Эксперты ожидают, что при сохранении тенденции уже в 2026 году рынок приблизится к отметке 1,5 млн новых машин в год, а баланс между отечественными и иностранными моделями станет устойчивым.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подержанные Hyundai Solaris и Renault Logan признаны самыми практичными машинами для новичков сегодня в 6:54
Эти авто спасут от позора на парковке: модели, с которых должен начинать каждый новичок

Как выбрать первую машину, чтобы не разочароваться и не потратить лишнего? Простые советы автоинструктора помогут избежать ошибок при покупке.

Читать полностью » Эксперты ожидают рост цен на автомобили после введения новой формулы утильсбора сегодня в 2:27
Новый утильсбор готов взорвать рынок: какие машины исчезнут первыми

Минпромторг готовит новый порядок расчета утилизационного сбора. Как изменятся цены на автомобили и какие модели останутся в "доступной зоне" — разбираемся подробно.

Читать полностью » Применение димексида в двигателе вызывает коррозию цилиндров сегодня в 1:55
Мотор оживает — или умирает быстрее: правда о димексиде, который льёт себе в цилиндры каждый второй гаражный гений

Можно ли оживить старый двигатель с помощью аптечного димексида? Моторист рассказал, как работает этот способ, и предупредил о рисках.

Читать полностью » Директор сегодня в 1:16
Китай вытащил, LADA удержала: кто на самом деле спас продажи в 2025 году

Рынок новых автомобилей в России восстанавливается: за 43 недели продано свыше миллиона машин, и эксперты прогнозируют уверенный рост до конца года.

Читать полностью » Зигзагообразные рычаги АКПП реже ломаются, но детали подвержены механическому износу сегодня в 1:10
От лабиринта к джойстику: автомеханик раскрыл, как изменились рычаги АКПП за 50 лет

Почему раньше рычаг "автомата" двигался по замысловатому лабиринту, а теперь просто ходит вперед-назад? Автомеханик объяснил, как эволюция технологий изменила салон автомобиля.

Читать полностью » Средняя цена нового автомобиля в России в сентябре 2025 года достигла 3,34 млн рублей — данные сегодня в 0:57
Пора пересаживаться на автобус: автосалоны шокируют новыми ценниками

Средняя цена нового автомобиля в России достигла 3,34 млн рублей, но за этим ростом скрываются неожиданные тенденции, меняющие рынок и привычки покупателей.

Читать полностью » Porsche объявила о назначении Михаэля Ляйтерса генеральным директором сегодня в 0:14
Возвращение, которого ждали: Porsche доверила руль человеку из своего прошлого

Новый глава Porsche Михаэль Ляйтерс возвращается в компанию, где начинал карьеру инженером. Что изменится в стратегии бренда и как он поведёт его через кризис?

Читать полностью » Многие производители авто умалчивают о возможности закрывать окна с брелока вчера в 23:56
Ваш автомобиль скрывает 50+ функций: большинство водителей даже не подозревают о них

В вашем автомобиле могут быть скрытые опции, о которых вы даже не догадываетесь. Владелец салона раскрыл несколько полезных функций, известных лишь немногим водителям.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Минздрав России утвердит новые стандарты ведения беременности, включая НИПТ и психологическое консультирование
Красота и здоровье
Баня помогает снизить стресс и улучшить дыхание, поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы — Александр Умнов
Питомцы
Учёные сравнили генетическое здоровье пород собак: гардхунд, хилер и бордер-колли признаны самыми устойчивыми
Красота и здоровье
Алкоголь и риск рака: врач Михаил Кутушов объяснил влияние на организм
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Ольга Яблокова назвала упражнения, помогающие снизить проявления целлюлита
Еда
Рулетики из лаваша с творожной начинкой сочетают в себе пикантность чеснока и свежесть зелени
Садоводство
Капуста кале выдерживает холод и растёт даже осенью и зимой под укрытием
Авто и мото
Россияне чаще выбирают механику и классический автомат
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet