Новый виток роста: в октябре россияне сметают автомобили с салонов — эксперты объяснили почему

Российский рынок новых автомобилей постепенно выходит из затяжного спада, но эксперты отмечают, что восстановление идёт неравномерно. По оценкам аналитического агентства "Автостат", октябрь 2025 года станет одним из самых результативных месяцев года.

"По итогам октября в России будет продано около 160 тыс. новых автомобилей", — сообщил исполнительный директор агентства Сергей Удалов.

Эта цифра значительно превышает показатели сентября, когда было реализовано 122,7 тыс. машин. Для отрасли это стало знаковым результатом — впервые за долгое время рынок демонстрирует устойчивый рост. Однако, если сравнить с октябрем 2024 года, текущий прогноз всё же остаётся в отрицательной зоне: тогда россияне приобрели более 171 тыс. новых автомобилей.

Сценарии развития рынка: от оптимизма до сдержанного реализма

Специалисты "Автостата" разработали несколько возможных сценариев развития автомобильного рынка по итогам 2025 года.

В положительном варианте прогноз предполагает реализацию около 1,4 млн новых машин. Это примерно на 10% меньше уровня прошлого года, но всё же показатель, говорящий о стабилизации. Среди факторов, поддерживающих рынок, аналитики называют государственные программы льготного автокредитования, субсидирование лизинга, активные маркетинговые кампании дилеров и высокий потребительский потенциал отдельных категорий граждан.

Если же реализуется негативный сценарий, то рынок может сократиться до 1,2 млн автомобилей — минус 24% к показателям 2024 года. В этом случае сказались бы сразу несколько факторов: дорогие кредиты, высокая инфляция, ожидание возвращения официальных поставок мировых брендов и склонность покупателей откладывать крупные траты.

Сравнение прогнозов

Показатель Оптимистичный сценарий Негативный сценарий Продажи за 2025 год 1,4 млн машин 1,2 млн машин Изменение к 2024 году -10% -24% Ключевые факторы льготные программы, спрос, маркетинг высокие ставки, инфляция, ожидание брендов

Что поддерживает рост продаж

Даже в условиях турбулентности рынок показывает признаки оживления. Эксперты отмечают несколько основных факторов, которые позволяют удерживать спрос:

Потребность в обновлении автопарка. Многие владельцы машин, купленных до пандемии, теперь вынуждены задуматься о замене из-за износа. Программы господдержки. Льготные кредиты и лизинг с субсидией до 20% от стоимости автомобиля остаются главным стимулом для покупателей. Маркетинговая активность дилеров. Салонам удалось привлечь клиентов акциями и бонусами на сервисное обслуживание. Сегмент китайских автомобилей. Именно он стал основой нынешнего восстановления — локализованные модели доступны по цене и активно продвигаются.

"Мы видим, что интерес к покупке новых автомобилей сохраняется, особенно в регионах, где обновление автопарка шло медленнее", — отметил Сергей Удалов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ожидание снижения цен.

Последствие: покупатели упускают выгодные кредитные программы, а стоимость машин растёт из-за валютных колебаний.

Альтернатива: фиксировать цену через раннее бронирование или воспользоваться предложениями с субсидией от дилера.

Последствие: риск получить автомобиль без гарантии и поддержки производителя.

Альтернатива: выбирать модели, официально представленные в России или собираемые локально.

А что если рынок замедлится?

Если продажи начнут снижаться, эксперты прогнозируют перераспределение спроса в пользу подержанных машин и гибридных решений — в первую очередь компактных кроссоверов и седанов с невысокой мощностью. Возможен рост интереса к электромобилям в крупных городах, где развивается инфраструктура зарядных станций и действуют налоговые льготы.

Кроме того, при замедлении роста дилеры будут активнее внедрять подписочные сервисы и краткосрочный лизинг. Такие схемы уже начали тестировать крупные сетевые операторы.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы рост продаж по сравнению с сентябрем по сравнению с 2024 годом рынок всё ещё в минусе активные льготные программы высокая ставка автокредитов возвращение интереса покупателей дорогие комплектующие и логистика укрепление сегмента китайских марок неопределённость с курсом валют

Совет: как выбрать момент для покупки

Следить за акциями крупных дилеров в конце квартала — именно тогда они стараются выполнить план продаж. Сравнивать условия кредитных программ разных банков: в некоторых действует ставка ниже средней по рынку. Рассматривать автомобили локальной сборки — они меньше подвержены скачкам цен. При возможности фиксировать курс рубля при внесении предоплаты.

FAQ

Как выбрать автомобиль в конце года?

Лучше обращать внимание на модели прошлогоднего производства — дилеры обычно снижают на них цену, чтобы освободить склады под новые поставки.

Стоит ли ждать снижения цен в 2026 году?

Эксперты не ожидают значительного падения стоимости. Наоборот, с ростом утилизационного сбора и колебанием валют цены могут вырасти.

Что лучше — купить сейчас или подождать официальных брендов?

Если нужна машина для повседневных поездок, откладывать покупку не стоит. Параллельно поставляемые марки уже доказали свою надёжность, а гарантийное обслуживание теперь поддерживается официально.

Мифы и правда

Миф: китайские автомобили быстро теряют в цене.

Правда: за последние два года их остаточная стоимость выросла, а спрос на вторичке стабильно растёт.

Миф: локальная сборка снижает качество.

Правда: большинство заводов используют те же комплектующие и стандарты, что и зарубежные площадки.

Миф: в 2025 году выгоднее покупать подержанные автомобили.

Правда: разница в цене между новыми и подержанными моделями сократилась, а новые машины предоставляют гарантию и лучшие условия обслуживания.

Интересные факты

Lada Granta остаётся самым продаваемым автомобилем в России, хотя её доля опустилась ниже 10%. Самой популярной иномаркой в сентябре стал Haval Jolion — именно эта модель укрепила позиции китайских брендов. Lada Vesta замыкает тройку лидеров, удерживая высокий интерес покупателей в регионах.

Исторический контекст

После кризиса 2022 года российский авторынок пережил несколько волн перестройки:

2023 год стал периодом адаптации к параллельному импорту;

2024 — временем активного роста китайских брендов;

2025 — годом стабилизации и попыток вернуть доверие покупателей.

Эксперты ожидают, что при сохранении тенденции уже в 2026 году рынок приблизится к отметке 1,5 млн новых машин в год, а баланс между отечественными и иностранными моделями станет устойчивым.