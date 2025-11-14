Покупка нового автомобиля: как избежать ловушки и сэкономить до 30%

На авторынке Свердловской области новые автомобили подешевели, но в текущих экономических условиях покупка автомобиля стала значительно сложнее. О ситуации на рынке рассказал Кирилл Форманчук, защитник прав автомобилистов и общественный деятель, в интервью корреспонденту URA.RU.

Актуальная ситуация на авторынке региона

Кирилл Форманчук отметил, что те, кто хотел приобрести машину на выгодных условиях, сделали это еще три года назад. Теперь же новые автомобили покупают в основном те, у кого нет финансовых ограничений и кто может позволить себе дорогие машины, включая европейские модели.

"Кто хотел купить машину на нормальных условиях — купил ее еще три года назад. Сейчас автомобиль выбирают те, у кого нет сложностей в финансовом плане и они могут позволить себе машины за несколько миллионов, в том числе европейские", — прокомментировал автоэксперт.

Сейчас же основное внимание на рынке обращается на вторичный рынок автомобилей, который, по словам эксперта, находится в наиболее выгодном положении. В этом сегменте владельцы автомобилей готовы торговаться и снижать цену. Подержанные автомобили могут быть на 30% дешевле новых моделей.

Проблемы с автокредитами

Один из основных факторов, затрудняющих покупку нового автомобиля — это проблема с автокредитами. Ранее в России более 60% автомобилей продавались в кредит. Однако сейчас банки значительно ограничили свои предложения, и покупатели часто сталкиваются с отказами в кредитах. На фоне этого автопарк в стране постепенно стареет, что в первую очередь влияет на безопасность на дорогах.

"Все, у кого нет денег, пытаются найти машины в кредит через автосалоны. Там покупателям навязывают еще разные дополнительные опции, страховки на сотни тысяч рублей. Раньше до 60% авто продавались в кредит. Сейчас этот канал отсекся, банки отказывают в автокредитах, поэтому взять их могут не все. Все идет к тому, что автопарк стремительно стареет — это в первую очередь влияет на безопасность", — отметил Форманчук.

Снижение цен на новые автомобили и рост цен на отечественные модели

Средняя стоимость новых автомобилей в Свердловской области в октябре снизилась на 3% и составила 2,4 млн рублей. При этом аналитики отмечают, что кроссовер Haval H5 подешевел на 2,8% до 3,8 млн рублей, а Tank 300 упал в цене на 2,2% до 4,6 млн рублей. Средняя стоимость китайского автомобиля, официально представленного в России, составила 3,5 млн рублей, что на 17 000 рублей меньше, чем в сентябре.

Отечественные автомобили, наоборот, продолжили дорожать. Их средняя стоимость в Свердловской области выросла на 3% и достигла 1,7 млн рублей.

Повышение утилизационного сбора и отложенный спрос

Одним из факторов, который повлиял на рынок, является повышение утилизационного сбора, что ускорило принятие решений о покупке автомобилей. В октябре многие покупатели поспешили приобрести автомобили до возможного подорожания.

"Значимым толчком для рынка также стала реализация отложенного спроса и фактор повышения утилизационного сбора, который ускорил принятие решений о покупке — в октябре многие покупатели поспешили купить автомобили до возможного подорожания", — отметил Вадим Маньков, директор по развитию "Авто.ру" Восток.

Интересно, что несмотря на рост количества новых объявлений о продаже автомобилей с пробегом, число снятых с публикации машин увеличилось еще сильнее, что говорит о повышении скорости сделок.

Советы для автомобилистов

Исследуйте вторичный рынок. Подержанные автомобили сейчас являются более выгодным выбором, поскольку они могут быть на 30% дешевле новых. Осторожно с автокредитами. В условиях ограниченных кредитных предложений важно тщательно планировать свой бюджет и быть готовым к дополнительным расходам, таким как страховки и опции. Следите за изменениями на рынке. Из-за повышения утилизационного сбора и других факторов цена автомобилей может изменяться, поэтому стоит не откладывать покупку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Ожидание, что цена на новые автомобили продолжит падать.

Последствие: Потеря возможности купить машину по выгодной цене.

Альтернатива: Рассмотрите покупку подержанного автомобиля, который может быть на 30% дешевле. Ошибка: Пренебрежение проверкой условий кредитования.

Последствие: Неудачные попытки взять автокредит и разочарование.

Альтернатива: Планируйте покупку в рамках доступных средств или рассматривайте альтернативные варианты финансирования. Ошибка: Ожидание, что цены на автомобили останутся стабильными.

Последствие: Упущенные возможности для покупки до повышения цен.

Альтернатива: Придерживайтесь плана и покупайте автомобиль до ожидаемого повышения цен.

Таблица "Плюсы и минусы покупки автомобилей в текущих условиях"

Параметры Плюсы Минусы Новые автомобили Снижение цен на новые модели Высокие цены, сложности с автокредитами Подержанные автомобили Возможность купить дешевле на 30% Старение автопарка, возможные скрытые дефекты Автокредиты Возможность покупки машины в кредит Банки ограничили предложения по автокредитам

А что если…

Что если вы хотите купить автомобиль, но не уверены, какой вариант лучше — новый или подержанный? Оцените ваши финансовые возможности и выберите машину, которая будет удобна и безопасна для вас.

FAQ

Какие автомобили выгоднее покупать сейчас?

Подержанные автомобили сейчас более выгодны, поскольку они могут быть на 30% дешевле новых. Почему увеличивается стоимость отечественных автомобилей?

В России продолжают дорожать отечественные автомобили, в том числе из-за роста спроса и изменения условий на авторынке. Как повысился интерес к подержанным автомобилям?

Подержанные автомобили стали более привлекательными на фоне сложностей с кредитованием и высокими ценами на новые машины.

Мифы и правда

Миф : Новые автомобили всегда выгоднее подержанных.

Правда : Сейчас подержанные автомобили часто обходятся на 30% дешевле новых, что делает их более выгодным выбором.

Миф: Автокредиты легко доступны для всех.

Правда: Банки значительно сократили предложения по автокредитам, и получить кредит может быть сложнее, чем раньше.

Интересные факты

В Свердловской области в октябре снизилась цена на новые автомобили на 3%. Подержанные автомобили становятся всё более привлекательным выбором среди россиян, благодаря снижению цен на них. Повышение утилизационного сбора ускорило принятие решений о покупке автомобилей в октябре.

Исторический контекст

Авторынок России переживает изменения, связанные с изменением условий кредитования, а также повышением цен и утильсборов. Эти факторы влияют на спрос и на предпочтения российских автомобилистов, что делает рынок более гибким и разнообразным.