Иван Рогов Опубликована сегодня в 2:25

Российский авторынок сжигает прошлое: старые машины уходят в историю

В России за 11 месяцев 2025 года продано 1,19 млн новых авто — Автостат

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 году показывают интересную динамику: рынок активно обновляется, но в обороте остаются и прошлогодние машины. Дилеры по-прежнему реализуют автомобили, выпущенные в 2023–2024 годах, хотя их доля заметно сократилась. Эксперты отмечают, что спрос смещается в сторону более свежих моделей. Об этом сообщает директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Обновление российского авторынка

За 11 месяцев 2025 года в России продано 1,19 млн новых легковых автомобилей. Половина из них — около 595 тыс. штук — произведены в 2023–2024 годах. Эта доля наглядно показывает, что рынок всё ещё использует складские запасы прошлых лет, однако постепенно переходит к актуальным моделям текущего года.

"В ноябре было продано 22,8 тыс. автомобилей 2024 года и чуть менее 3 тыс. — 2023 года выпуска. Объем продаж свежих машин (2025 года выпуска) превысил 100 тыс. единиц", — сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

По словам экспертов, снижение доли старых автомобилей связано с активным ростом поставок новых партий и с корректировкой цен. Покупатели всё чаще выбирают автомобили, которые сошли с конвейера в последние месяцы, предпочитая современное оснащение и обновлённые технические решения.

Почему старые машины всё ещё на рынке

Автомобили 2023-2024 годов остаются у дилеров по нескольким причинам. Во-первых, часть моделей поступила на склады с задержкой из-за логистических проблем. Во-вторых, не все дилеры готовы снижать цены, ожидая восстановления спроса. Наконец, определённые покупатели осознанно выбирают прошлогодние версии, считая их более выгодными по соотношению цены и оснащения.

Для автосалонов это возможность предложить клиентам широкий выбор. Дилеры устраивают акции и программы trade-in, чтобы освободить склады к поступлению новых автомобилей.

Тенденции и ожидания рынка

В 2025 году наблюдается восстановление авторынка после периода нестабильности. Наибольший рост показали китайские бренды и отечественные производители, активно осваивающие сегмент кроссоверов и седанов. Эксперты прогнозируют, что в 2026 году доля автомобилей текущего года выпуска будет превышать 80%, а складские остатки станут исключением.

"Переход на новые модельные годы ускоряется. Это признак зрелости рынка и обновления автопарка страны", — отмечается в аналитическом отчёте "Автостата".

Рост продаж также связан с улучшением кредитных программ и субсидий, что стимулирует спрос на новые автомобили.

Сравнение продаж по годам выпуска

Аналитики отмечают три ключевых сдвига в структуре продаж:

  1. В 2023 году доля автомобилей текущего года составляла менее 40%.

  2. В 2024 году этот показатель вырос до 60%.

  3. В 2025 году — превысил 80%, что указывает на ускорение оборота модельных линеек.

Для покупателей это означает, что шансы приобрести совершенно новую машину, выпущенную недавно, значительно выше, чем ещё два года назад.

Плюсы и минусы покупки автомобиля прошлых лет

Покупка автомобиля, произведённого в предыдущем году, имеет свои особенности. Среди преимуществ:

  • более низкая цена по сравнению с новыми партиями;
  • возможность получить максимальную комплектацию со скидкой;
  • проверенная надёжность моделей, уже зарекомендовавших себя на рынке.

Однако есть и минусы:

  • устаревшие программные решения и системы мультимедиа;
  • возможные отличия в гарантийных условиях;
  • снижение ликвидности при последующей продаже.

Покупателю важно учитывать, что при небольшом пробеге и правильном обслуживании такие машины остаются надёжным вариантом, особенно при ограниченном бюджете.

Советы по выбору автомобиля в 2025 году

Перед покупкой автомобиля стоит обратить внимание на несколько факторов.

  1. Проверяйте дату производства — она указана в ПТС и на кузовной табличке.

  2. Сравните цену с аналогами текущего года: иногда разница не столь велика.

  3. Изучите условия гарантии — для машин прошлых лет дилеры нередко устанавливают сокращённый срок.

  4. Оцените технические отличия моделей разных годов — производители могут менять комплектации или оснащение.

Такой подход позволит сделать рациональный выбор и избежать переплаты.

Популярные вопросы о рынке новых автомобилей

1. Почему дилеры продолжают продавать автомобили прошлых лет?

Это связано с необходимостью реализовать складские запасы, поступившие с задержкой. Также часть покупателей целенаправленно ищет такие машины из-за более привлекательной цены.

2. Стоит ли покупать автомобиль 2024 года в конце 2025-го?

Да, если цена снижена и машина не отличается технически от модели 2025 года. Главное — убедиться, что гарантия и обслуживание действуют в полном объёме.

3. Как определить реальный год выпуска автомобиля?

Дату производства можно найти на табличке VIN или в электронном ПТС. Также её можно уточнить у официального дилера.

4. Какие бренды лидируют в продажах 2025 года?

Среди лидеров — отечественные производители и китайские бренды, активно представленные в сегментах кроссоверов и седанов.

