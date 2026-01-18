Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Покупка машины
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 18:34

Цены на новые машины пошли вверх — россияне хватаются за голову: откладывать покупку стало опасно

Вопрос о смене автомобиля в 2026 году для многих россиян стал не просто бытовым, а стратегическим. Рынок меняется быстрее, чем ожидали даже скептики, и привычные ориентиры больше не работают. Цены растут, выбор сужается, а условия покупки становятся жестче. Об этом сообщает издание Gazeta.ru.

Цены на автомобили: возврата к прошлому не будет

2026 год, по оценкам участников рынка, окажется сложнее предыдущего для тех, кто задумывается о покупке машины. Стоимость новых автомобилей продолжит расти, а ожидания снижения цен даже при возможном возвращении ушедших брендов выглядят неоправданными. Параллельный импорт уже сформировал новый ценовой уровень, который и станет ориентиром на будущее, что подтверждают и прогнозы по автомобильному рынку в 2026 году. Производители учитывают логистику, валютные курсы и издержки, поэтому пространство для скидок остается минимальным.

"Даже если бренды вернутся, цена будет другой. Уровень параллельного импорта — это и есть будущая база", — заявил экс-глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.

По его словам, ожидать принципиальных изменений к лучшему не стоит и в 2027 году.

Автокредиты: условия становятся жестче

Отдельным фактором остается кредитование. Для новых автомобилей ставки выглядят относительно привлекательными за счет субсидирования со стороны автопроизводителей. При этом кредиты на машины с пробегом напрямую зависят от ключевой ставки и остаются заметно дороже.

"Кредиты на подержанные автомобили подешевеют, но не в первом полугодии — давление инфляции сохранится", — прогнозирует Олег Мосеев.

Ситуацию подтверждает статистика: по данным Национального бюро кредитных историй, в январе-ноябре 2025 года объем выданных автокредитов снизился в полтора раза по сравнению с годом ранее.

"Аппетит банков к риску сейчас низкий, поэтому требования к заемщикам ужесточаются", — сообщили в НБКИ.

Вторичный рынок и вопрос пробега

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков также считает, что откладывать покупку при реальной необходимости нецелесообразно. По его оценке, рынок не демонстрирует предпосылок для снижения цен.

"Я бы не стал ждать: лучшие времена в этом смысле не настанут, цены вниз не пойдут", — подчеркнул Кадаков.

На вторичном рынке после перегрева 2022-2023 годов цены стабилизировались, но существенного притока автомобилей не ожидается. При этом ликвидные автомобили с пробегом по-прежнему теряют в цене медленнее остальных, что ограничивает возможности для выгодной покупки.

Эксперт также обращает внимание на пробег. Для малолитражных автомобилей порог, после которого стоит задуматься о замене, составляет 120-140 тыс. км. Для более крупных моделей этот показатель выше, но возраст и условия эксплуатации часто оказываются важнее цифр на одометре.

Ремонт и обслуживание станут дороже

Еще один фактор — рост затрат на содержание автомобиля. В сети автосервисов FitService ожидают заметного увеличения цен на обслуживание и запчасти в течение 2026 года.

"К концу года средняя стоимость ремонта и обслуживания может вырасти на 20-25%", — рассказала директор сети FitService Татьяна Овчинникова.

Рост налоговой нагрузки, высокая стоимость заемных средств и дефицит квалифицированных специалистов усиливают давление на рынок автосервиса. Дополнительным риском остается возможное ослабление рубля.

"При курсе 95-100 рублей за доллар импортные запчасти могут подорожать примерно на 20%", — отметил Олег Мосеев.

В итоге решение о смене автомобиля в 2026 году все чаще превращается в выбор между растущими расходами на обслуживание старой машины и высокой, но более предсказуемой стоимостью покупки новой.

Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

