Автосалоны работают на пределе: эффект “последнего месяца спокойствия” захватил покупателей

Рынок легковых автомобилей в России в октябре 2025 года показал мощный рост. По данным главы аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, было продано 166 тысяч новых машин - на 35% больше, чем в сентябре. Это лучший результат за почти год, и эксперты объясняют его сочетанием экономических и психологических факторов.

"Выстрелила сжатая пружина отложенного спроса, накопленного за предыдущие месяцы года. "Спусковым крючком" также стал новый утильсбор, вступающий в силу с 1 декабря. Потенциала этой пружины должно хватить и на ноябрь", — сказал Сергей Целиков.

Отложенный спрос и утильсбор: двойной эффект

Главной причиной роста продаж стал эффект отложенного спроса. Многие россияне несколько месяцев откладывали покупку автомобиля из-за экономической неопределённости, но осенью решили, что дальше ждать не имеет смысла. Вторым фактором стал новый порядок расчёта утилизационного сбора, который вступает в силу с 1 декабря 2025 года.

Покупатели стараются оформить сделки до повышения ставок, чтобы избежать дополнительной переплаты. Таким образом, октябрь стал месяцем массового закрытия сделок и резкого оживления автосалонов.

"Купи сегодня — завтра дороже"

Согласно наблюдениям экспертов, на рынке сработал принцип ожиданий роста цен. Стоимость автомобилей начала расти ещё в сентябре, что стало для покупателей сигналом действовать немедленно.

"Цены на автомобили пошли вверх, и заработал принцип "покупай сегодня — завтра будет дороже"", — отметил Сергей Целиков.

Рост цен стимулировал и тех, кто ранее не планировал покупку: многие приняли решение приобрести авто сейчас, чтобы зафиксировать выгодную цену до вступления новых тарифов.

Банковские вклады больше не сдерживают спрос

Дополнительным стимулом стала падение доходности по депозитам. После снижения процентных ставок по вкладам часть граждан решила направить накопления на крупные покупки. Автомобиль в этом случае стал не только средством передвижения, но и вложением в материальный актив, менее подвержённый инфляции.

Кроме того, по словам экспертов, в 2025 году россияне стали прагматичнее относиться к личному транспорту: после нескольких лет ограничений и экономических колебаний люди поняли, что личный автомобиль остаётся удобным и надёжным способом передвижения, особенно вне крупных городов.

Таблица "Сравнение" — динамика продаж

Показатель Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Изменение Продажи новых авто 123 тыс. 166 тыс. +35% Средняя цена автомобиля 2,85 млн ₽ 3,05 млн ₽ +7% Доля частных покупателей 68% 71% +3 п. п.

Советы для покупателей

Оформляйте покупку до конца ноября. С 1 декабря вступят новые ставки утильсбора. Фиксируйте цену в договоре. Это поможет избежать удорожания при изменении тарифов. Рассматривайте российские и локализованные бренды. Для них сохранены льготные коэффициенты. Изучите условия автокредитов. Снижение ключевой ставки делает финансирование выгоднее. Не откладывайте решение. В декабре дилеры ожидают повышение цен и уменьшение складских запасов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ожидание скидок в декабре.

Последствие: рост цен после изменения утильсбора.

Альтернатива: купить авто в ноябре до вступления новых правил.

Ошибка: выбор автомобиля мощнее 160 л. с. без учёта коэффициента.

Последствие: увеличение итоговой стоимости.

Альтернатива: выбирать модели, сохраняющие льготный тариф.

Ошибка: откладывание решения из-за падения курса валюты.

Последствие: сокращение ассортимента и рост цен на импорт.

Альтернатива: оформить предзаказ с фиксированной ценой.

А что если ажиотаж продлится до конца года

По оценке аналитиков, спрос сохранится как минимум до середины декабря. Многие дилеры уже столкнулись с дефицитом популярных моделей, а скидочные программы свёрнуты. В январе, после вступления новых ставок, ожидается временное снижение продаж, но затем рынок стабилизируется.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы Рост продаж стимулирует производство Повышение цен на новые автомобили Сокращается количество неликвидных остатков у дилеров Дефицит популярных моделей Активизация покупателей повышает конкуренцию брендов Усложнение логистики при высоком спросе

FAQ

Почему октябрь стал рекордным по продажам?

Из-за отложенного спроса и грядущего изменения утильсбора.

Как долго сохранится рост рынка?

Вероятно, до конца ноября, после чего возможна стабилизация.

Стоит ли ждать снижения цен в декабре?

Нет, эксперты ожидают их дальнейший рост.

Мифы и правда

Миф: после вступления новых правил утильсбора цены снизятся.

Правда: ставки повысятся, что приведёт к подорожанию машин.

Миф: осенний рост — случайность.

Правда: он связан с экономическими и нормативными изменениями.

Миф: купить автомобиль выгоднее после Нового года.

Правда: январские цены почти всегда выше декабрьских.

3 интересных факта

• Октябрь стал самым успешным месяцем по продажам с ноября 2024 года.

• Вклад отложенного спроса в рост продаж оценили в 60%.

• Средний срок принятия решения о покупке автомобиля в 2025 году сократился до 5 дней.

Исторический контекст

Российский автомобильный рынок традиционно чувствителен к изменениям налогов и сборов. Аналогичный всплеск наблюдался в 2014 и 2021 годах перед изменениями утильсбора и акцизов. Ситуация октября 2025 года повторяет этот сценарий: сочетание экономических факторов и ожидаемого повышения пошлин вызвало ускорение спроса. Эксперты считают, что ноябрь станет финальным месяцем активных продаж перед предстоящим переформатированием рынка.