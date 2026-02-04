Покупатели сделали неожиданный выбор: Mazda снова стала тихой гаванью для российского рынка

В начале года японская Mazda неожиданно вышла в число самых заметных брендов на российском автомобильном рынке. Продажи марки в январе показали резкий скачок, который выделил её даже на фоне общего оживления спроса. Покупатели вновь обратили внимание на знакомые модели, делая выбор в пользу проверенных решений. Об этом сообщает "Российская газета".

Рывок, который выделяется на фоне рынка

По итогам января Mazda заняла девятое место по продажам в России — дилеры реализовали 2098 автомобилей. Для сравнения, годом ранее речь шла менее чем о двухстах проданных машинах, поэтому рост оказался почти десятикратным. Такой результат выглядит особенно примечательно на фоне сложной ситуации на рынке, где спрос во многом перераспределяется между новыми и подержанными автомобилями. Аналитики уже отмечали, что структура спроса меняется, и всё больше покупателей ищут понятные и ликвидные варианты, как это происходит на вторичном рынке автомобилей. В этом контексте Mazda оказалась в выигрышном положении.

Почему ставка сделана на CX-5

Ключевым драйвером спроса стал кроссовер Mazda CX-5, который остаётся самой популярной моделью бренда. Автомобильный эксперт Денис Гаврилов объясняет, что именно сочетание цены и условий покупки сделало эту модель особенно привлекательной.

"CX-5 подпадает под льготный утильсбор, поэтому обмен старого автомобиля на новый стал финансово оправданным", — пояснил автомобильный эксперт.

По его словам, владельцы CX-5 активно используют программы трейд-ин. В результате доплата за новый автомобиль нередко оказывается ниже стоимости компактных кроссоверов, представленных на рынке сегодня. Это позволяет покупателям обновлять машину без серьёзной нагрузки на бюджет и не уходить в менее знакомые сегменты.

Поставки из Китая и роль дилеров

Дополнительным фактором роста стала активная работа дилеров Mazda, которые наладили поставки автомобилей из Китая. Благодаря этому бренд смог сохранить присутствие в салонах и предложить покупателям широкий выбор комплектаций.

"Дилеры ввозят Mazda из Китая и дополняют продажи скидками и программами поддержки", — отметил Денис Гаврилов.

Такие предложения часто сопровождаются расширенными гарантиями и сервисными опциями, что снижает опасения клиентов. Особенно это важно в сегменте кроссоверов, где конкуренция остаётся высокой, а интерес к моделям с пробегом продолжает расти, как показывают данные по рынку кроссоверов с пробегом.

Общий контекст и планы бренда

Интерес к Mazda усиливается и на фоне новостей о будущих изменениях в модельном ряду компании. Ранее сообщалось, что бренд планирует свернуть производство своих самых возрастных моделей — хэтчбека Mazda2 и компактного кроссовера CX-3 — в течение 2026 года. Это подчёркивает курс на обновление линейки и концентрацию на наиболее востребованных автомобилях, которые уже хорошо знакомы покупателям.

В итоге рост продаж Mazda стал результатом сразу нескольких факторов: выгодных экономических условий, понятной модели-бестселлера и активной позиции дилеров. Этот пример показывает, что даже в непростой рыночной ситуации покупатели готовы быстро реагировать на предложения, которые выглядят логично и прозрачно.