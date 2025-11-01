Покупка автомобиля больше не по карману? Вот как банки мешают сесть за руль
Российский рынок новых легковых автомобилей в 2025 году столкнётся со спадом: по прогнозу аналитического агентства "Автостат", объём продаж сократится на 15-20% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование агентства.
"Снижение продаж новых легковых автомобилей в октябре 2025 года составит около 7% к аналогичному периоду 2024 года — до 160 тысяч единиц", — уточнили аналитики "Автостата".
Причины падения спроса
Основные факторы снижения продаж связаны не с сокращением предложения, а с ухудшением условий для покупателей. Как отметил глава агентства Сергей Целиков, ключевой причиной стал рост процентных ставок по автокредитам.
"Главным сдерживающим фактором остаются высокие ставки в банках", — заявил Целиков.
По данным опроса "Автостата", именно этот фактор назвали 63% респондентов.
На втором месте — снижение покупательской способности населения. Эту причину отметили 43% участников исследования. Люди стали чаще отказываться от дорогостоящих покупок, откладывая обновление автомобиля "на потом".
Кроме того, 25% опрошенных считают, что рынок замер в ожидании возможного возвращения глобальных автобрендов в Россию. Покупатели надеются, что при этом появятся новые модели и более выгодные предложения.
Как выглядит ситуация на рынке сейчас
Снижение спроса на новые легковые автомобили наблюдается уже несколько месяцев подряд. При этом рынок подержанных машин остаётся относительно стабильным — россияне предпочитают приобретать авто с пробегом, поскольку цены на них растут медленнее, чем на новые.
Продажи китайских брендов по-прежнему занимают доминирующее положение: на их долю приходится более 60% новых регистраций. Однако и здесь аналитики фиксируют постепенное замедление роста.
Сравнение: рынок 2024 и 2025 годов
|Показатель
|2024 год
|2025 год (прогноз)
|Изменение
|Общий объём продаж новых легковых авто
|1,35 млн ед.
|1,1-1,15 млн ед.
|-15-20%
|Продажи в октябре
|172 тыс. ед.
|160 тыс. ед.
|-7%
|Доля китайских брендов
|56%
|62%
|+6 п. п.
|Средняя цена нового авто
|2,6 млн руб.
|2,9 млн руб.
|+11%
Как видно из таблицы, несмотря на рост цен и доли китайских марок, объёмы продаж сокращаются. Это указывает на то, что потребители стали осторожнее в своих покупках, а рост стоимости кредитов и страховки делает приобретение автомобиля менее доступным.
Советы для покупателей
-
Следите за ставками. Банки иногда запускают краткосрочные акции с пониженной ставкой, особенно в партнёрстве с автодилерами.
-
Рассмотрите трейд-ин. Сдача старого автомобиля может стать хорошим способом снизить сумму нового кредита.
-
Проверяйте остатки у дилеров. На складах ещё остаются автомобили прошлых годов выпуска с более низкой ценой.
-
Сравнивайте предложения лизинга. Для частных лиц некоторые компании предлагают выгодные программы с минимальным первоначальным взносом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: покупка автомобиля без анализа кредитных условий.
• Последствие: переплата из-за высоких процентных ставок и скрытых комиссий.
• Альтернатива: использовать агрегаторы и онлайн-калькуляторы, чтобы сравнить предложения разных банков и дилеров.
• Ошибка: откладывать покупку в надежде на возвращение западных брендов.
• Последствие: цены на имеющиеся автомобили могут вырасти, а выбор — сократиться.
• Альтернатива: рассматривать надёжные китайские и российские модели, которые уже зарекомендовали себя на рынке.
А что если рынок продолжит падение?
Эксперты не исключают, что спад может продлиться и в 2026 году, если ситуация с кредитами не улучшится. Однако есть и позитивные сигналы: часть банков обсуждает возможность снижения ставок по льготным программам, а Минпромторг рассматривает расширение господдержки автопроизводителей.
Если эти меры будут реализованы, спрос может стабилизироваться уже к середине следующего года.
Плюсы и минусы текущей ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Возможность получить скидку на авто при низком спросе
|Высокие ставки по автокредитам
|Расширение ассортимента китайских и отечественных моделей
|Снижение покупательской способности
|Акции и бонусы от дилеров для стимулирования продаж
|Рост средней цены автомобиля
|Потенциальное снижение ставок в будущем
|Неопределённость на рынке труда и доходов
Часто задаваемые вопросы
Почему рынок падает, если машин вроде бы достаточно?
Проблема не в дефиците автомобилей, а в их доступности. Из-за высоких ставок кредиты стали менее выгодными, и люди отказываются от крупных покупок.
Стоит ли сейчас покупать машину или подождать?
Если вы нашли подходящее предложение по цене и кредиту — покупать можно. Но если покупка не срочная, возможно, стоит подождать снижения ставок.
Какие марки наиболее устойчивы к падению спроса?
Лучше других чувствуют себя китайские бренды (Chery, Haval, Geely) и российские (LADA, Aurus). Их продажи снижаются медленнее, чем у конкурентов.
Может ли вернуться спрос, если ставки снизят?
Да, исторически объёмы продаж быстро восстанавливались при снижении кредитных ставок и расширении программ господдержки.
Как изменятся цены на автомобили в 2026 году?
Аналитики ожидают замедление роста цен, но значительного удешевления не прогнозируют.
Мифы и правда
Миф: автомобили подешевеют, когда вернутся европейские бренды.
Правда: возвращение брендов не гарантирует снижения цен — скорее всего, они останутся на уровне премиального сегмента.
Миф: сейчас выгоднее купить подержанную машину.
Правда: цены на вторичном рынке также выросли, а состояние машин не всегда соответствует заявленному.
Миф: китайские авто быстро теряют в цене.
Правда: в последние два года их остаточная стоимость стабилизировалась благодаря улучшению качества и гарантийному сервису.
Исторический контекст
Российский авторынок уже проходил периоды падения — в 2015 и 2022 годах, когда на фоне экономических трудностей и санкций объёмы продаж снижались более чем на треть. Однако каждый раз рынок восстанавливался через 1-2 года благодаря адаптации производителей и государственной поддержке.
В 2025 году ситуация иная: автомобили есть, но их покупка стала экономически сложнее. Эксперты сходятся во мнении, что при стабилизации банковской политики и росте доходов населения автопром вновь покажет рост.
