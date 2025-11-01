Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 10:18

Покупка автомобиля больше не по карману? Вот как банки мешают сесть за руль

Автостат: продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 году сократятся на 15–20%

Российский рынок новых легковых автомобилей в 2025 году столкнётся со спадом: по прогнозу аналитического агентства "Автостат", объём продаж сократится на 15-20% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование агентства.

"Снижение продаж новых легковых автомобилей в октябре 2025 года составит около 7% к аналогичному периоду 2024 года — до 160 тысяч единиц", — уточнили аналитики "Автостата".

Причины падения спроса

Основные факторы снижения продаж связаны не с сокращением предложения, а с ухудшением условий для покупателей. Как отметил глава агентства Сергей Целиков, ключевой причиной стал рост процентных ставок по автокредитам.

"Главным сдерживающим фактором остаются высокие ставки в банках", — заявил Целиков.

По данным опроса "Автостата", именно этот фактор назвали 63% респондентов.

На втором месте — снижение покупательской способности населения. Эту причину отметили 43% участников исследования. Люди стали чаще отказываться от дорогостоящих покупок, откладывая обновление автомобиля "на потом".

Кроме того, 25% опрошенных считают, что рынок замер в ожидании возможного возвращения глобальных автобрендов в Россию. Покупатели надеются, что при этом появятся новые модели и более выгодные предложения.

Как выглядит ситуация на рынке сейчас

Снижение спроса на новые легковые автомобили наблюдается уже несколько месяцев подряд. При этом рынок подержанных машин остаётся относительно стабильным — россияне предпочитают приобретать авто с пробегом, поскольку цены на них растут медленнее, чем на новые.

Продажи китайских брендов по-прежнему занимают доминирующее положение: на их долю приходится более 60% новых регистраций. Однако и здесь аналитики фиксируют постепенное замедление роста.

Сравнение: рынок 2024 и 2025 годов

Показатель 2024 год 2025 год (прогноз) Изменение
Общий объём продаж новых легковых авто 1,35 млн ед. 1,1-1,15 млн ед. -15-20%
Продажи в октябре 172 тыс. ед. 160 тыс. ед. -7%
Доля китайских брендов 56% 62% +6 п. п.
Средняя цена нового авто 2,6 млн руб. 2,9 млн руб. +11%

Как видно из таблицы, несмотря на рост цен и доли китайских марок, объёмы продаж сокращаются. Это указывает на то, что потребители стали осторожнее в своих покупках, а рост стоимости кредитов и страховки делает приобретение автомобиля менее доступным.

Советы для покупателей

  1. Следите за ставками. Банки иногда запускают краткосрочные акции с пониженной ставкой, особенно в партнёрстве с автодилерами.

  2. Рассмотрите трейд-ин. Сдача старого автомобиля может стать хорошим способом снизить сумму нового кредита.

  3. Проверяйте остатки у дилеров. На складах ещё остаются автомобили прошлых годов выпуска с более низкой ценой.

  4. Сравнивайте предложения лизинга. Для частных лиц некоторые компании предлагают выгодные программы с минимальным первоначальным взносом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка автомобиля без анализа кредитных условий.
Последствие: переплата из-за высоких процентных ставок и скрытых комиссий.
Альтернатива: использовать агрегаторы и онлайн-калькуляторы, чтобы сравнить предложения разных банков и дилеров.

Ошибка: откладывать покупку в надежде на возвращение западных брендов.
Последствие: цены на имеющиеся автомобили могут вырасти, а выбор — сократиться.
Альтернатива: рассматривать надёжные китайские и российские модели, которые уже зарекомендовали себя на рынке.

А что если рынок продолжит падение?

Эксперты не исключают, что спад может продлиться и в 2026 году, если ситуация с кредитами не улучшится. Однако есть и позитивные сигналы: часть банков обсуждает возможность снижения ставок по льготным программам, а Минпромторг рассматривает расширение господдержки автопроизводителей.

Если эти меры будут реализованы, спрос может стабилизироваться уже к середине следующего года.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Возможность получить скидку на авто при низком спросе Высокие ставки по автокредитам
Расширение ассортимента китайских и отечественных моделей Снижение покупательской способности
Акции и бонусы от дилеров для стимулирования продаж Рост средней цены автомобиля
Потенциальное снижение ставок в будущем Неопределённость на рынке труда и доходов

Часто задаваемые вопросы

Почему рынок падает, если машин вроде бы достаточно?
Проблема не в дефиците автомобилей, а в их доступности. Из-за высоких ставок кредиты стали менее выгодными, и люди отказываются от крупных покупок.

Стоит ли сейчас покупать машину или подождать?
Если вы нашли подходящее предложение по цене и кредиту — покупать можно. Но если покупка не срочная, возможно, стоит подождать снижения ставок.

Какие марки наиболее устойчивы к падению спроса?
Лучше других чувствуют себя китайские бренды (Chery, Haval, Geely) и российские (LADA, Aurus). Их продажи снижаются медленнее, чем у конкурентов.

Может ли вернуться спрос, если ставки снизят?
Да, исторически объёмы продаж быстро восстанавливались при снижении кредитных ставок и расширении программ господдержки.

Как изменятся цены на автомобили в 2026 году?
Аналитики ожидают замедление роста цен, но значительного удешевления не прогнозируют.

Мифы и правда

Миф: автомобили подешевеют, когда вернутся европейские бренды.
Правда: возвращение брендов не гарантирует снижения цен — скорее всего, они останутся на уровне премиального сегмента.

Миф: сейчас выгоднее купить подержанную машину.
Правда: цены на вторичном рынке также выросли, а состояние машин не всегда соответствует заявленному.

Миф: китайские авто быстро теряют в цене.
Правда: в последние два года их остаточная стоимость стабилизировалась благодаря улучшению качества и гарантийному сервису.

Исторический контекст

Российский авторынок уже проходил периоды падения — в 2015 и 2022 годах, когда на фоне экономических трудностей и санкций объёмы продаж снижались более чем на треть. Однако каждый раз рынок восстанавливался через 1-2 года благодаря адаптации производителей и государственной поддержке.

В 2025 году ситуация иная: автомобили есть, но их покупка стала экономически сложнее. Эксперты сходятся во мнении, что при стабилизации банковской политики и росте доходов населения автопром вновь покажет рост.

