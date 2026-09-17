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Прокачка тормозного суппорта
Прокачка тормозного суппорта
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Иван Рогов Опубликована сегодня в 15:56

Мороз нажмёт на слабое место: какие детали машины нельзя игнорировать осенью

С наступлением зимы для автомобилистов начинается период активной подготовки своих машин к новым погодным условиям. Появление холодов может спровоцировать неисправности, которые не проявлялись в тёплое время года. Опытный технический директор LYNXauto Андрей Бабушкин в недавней беседе с "Известиями" акцентирует внимание на том, что проверки оборудования автомобиля не могут ограничиваться заменой шин и аккумуляторов. Это не только важно, но и жизненно необходимо для безопасности на дороге.

"Перед холодами необходимо тщательно осмотреть тормоза, чтобы предотвратить неприятные сюрпризы на дороге, особенно в условиях гололёда", — отметил технический директор LYNXauto Андрей Бабушкин.

Технический директор Андрей Бабушкин

Проверка тормозной системы

Перед морозами нужно обратить внимание не только на колодки и тормозные диски, но и на другие компоненты тормозной системы. Важно проверить состояние суппортов, пыльников и трубопроводов. Тормозная жидкость имеет гигроскопические свойства, что значит, что со временем она может поглощать влагу. Это делает её менее эффективной, так как вода снижает температуру кипения жидкости. Замена тормозной жидкости должна производиться в соответствии с рекомендациями производителя, а не только по уровню в бачке.

Небрежное отношение к тормозной системе может иметь серьезные последствия на зимних дорогах. У специалиста Brembo указывается, что даже небольшое количество воды в тормозной жидкости негативно сказывается на её работе. Поэтому стоит заранее позаботиться о замене, чтобы обеспечить безопасность на зимних маршрутах.

Уход за моторным маслом

С моторным маслом ситуация обстоит аналогичным образом. Если замена масла планируется, не стоит откладывать её на потом, особенно если зима уже на подходе. Важно учитывать вязкость масла, указанную производителем. От правильного выбора зависит не только эффективность работы двигателя, но и его долговечность.

Кроме того, качество моторного масла также имеет значение. Для современных бензиновых турбомоторов непременное условие — использование спецификаций API SP и ILSAC GF-6, которые обеспечивают защиту от преждевременного воспламенения LSPI. Однако с 2025 года уже действуют более новые стандарты. Перед заменой масла важно удостовериться, что он отвечает требованиям вашего двигателя.

Особенности трансмиссии

Перед зимой стоит уделить внимание коробке передач и редукторам. Неправильная герметичность может привести к попаданию влаги в трансмиссию, что в дальнейшем создает риск серьезного ущерба. Наличие эмульсии в трансмиссионном масле — однозначный признак того, что следует разобраться с источником влаги, а не просто заливать новое масло.

Качество трансмиссионной жидкости имеет критическое значение. В большинстве случаев ее состав и уровень в системе требуют особого внимания, чтобы избежать серьезных проблем с трансмиссией зимой.

Проверка аккумулятора

Что касается аккумулятора, проверять его состояние можно по напряжению. Нормой для заряженной 12-вольтовой батареи является около 12,6 В в покое. При работающем двигателе это значение увеличивается до 13,7-14,7 В. Указатель "ниже 12,5-13 В" сам по себе не дает полной картины состояния аккумулятора. Это может указывать на необходимость проверки всей зарядной системы.

Подводя итог, Бабушкин советует не спешить с заменой всех узлов. Лучше проверить узлы автомобиля, обслуживание которых подходит по регламенту, и своевременно устранить утечки и другие проблемы до первых заморозков.

FAQ

Вопрос 1: Как часто нужно проверять тормозную жидкость?
Проверка тормозной жидкости должна проводиться не реже одного раза в год, особенно перед зимним сезоном.
Вопрос 2: Как выбрать качественное моторное масло?
Следует опираться на спецификации, рекомендованные производителем вашего автомобиля.
Вопрос 3: Что делать, если в трансмиссионном масле обнаружена эмульсия?
Необходимо проверить герметичность систем и устранить источники влаги, а потом заменить масло.
Вопрос 4: Как узнать о состоянии аккумулятора?
Следите за показателями напряжения: при выключенном двигателе должно быть около 12,6 В, а при запущенном — от 13,7 до 14,7 В.

Проверено экспертом: технический директор Андрей Бабушкин

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Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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