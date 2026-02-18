Экономия на обслуживании авто может обернуться дорогим ремонтом — нюанс кроется в деталях

Обслуживание автомобиля всё чаще воспринимается как заметная статья расходов, особенно при регулярных визитах в сервис. Желание сократить траты понятно, однако далеко не каждая экономия безопасна и оправданна. Ошибки в ремонте или обслуживании могут обойтись значительно дороже. Об этом сообщает MoneyTimes со ссылкой на независимого автоэксперта Дмитрия Попова.

Почему радикально сэкономить сложно

По словам специалиста, существенно снизить затраты на обслуживание без определённых рисков практически невозможно. Чаще всего водители рассматривают два пути: реже пользоваться автомобилем или обращаться не к официальному дилеру.

"Не очень много способов на самом деле. Либо сокращать эксплуатацию автомобиля и реже переходить к его обслуживанию, либо довериться кому-то, кто не является дилером, но при этом вы уверены в качестве выполнения работ. Оба варианта весьма спорные, прибегнуть к ним может только человек, искушенный в делах автомобильных", — отметил Попов.

Первый вариант может привести к накоплению проблем, если откладывать обязательные регламентные процедуры. Второй требует уверенности в квалификации мастеров и прозрачности условий обслуживания.

На каких работах экономия возможна

Эксперт подчёркивает, что при наличии базовых навыков некоторые простые операции можно выполнить самостоятельно. В первую очередь речь идёт о замене тормозных колодок и воздушного фильтра. Эти процедуры не требуют сложного оборудования, а в сервисах за них нередко устанавливают повышенные расценки.

Кроме того, можно рассмотреть специализированные сервисы, которые не имеют статуса официального дилера, но работают с конкретными марками автомобилей. При этом важно, чтобы такие мастерские предоставляли гарантию на выполненные работы.

"Имеет смысл посмотреть сервисы, которые не сертифицированы как дилерские, но позиционируют себя как специализированные по тому или иному типу автомобилей. И если они дают гарантию и качество, то, скорее всего цена на обслуживание будет чуть-чуть поменьше. Но это тоже не вариант", — подчеркнул эксперт.

Таким образом, экономия возможна, но требует внимательного подхода к выбору исполнителя и понимания объёма работ.

Баланс между ценой и безопасностью

Любые попытки сократить расходы должны быть взвешенными. Неправильная установка тормозных элементов или использование некачественных деталей напрямую влияет на безопасность водителя и пассажиров. Экономия оправдана только тогда, когда она не затрагивает критически важные системы автомобиля.