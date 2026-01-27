Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 12:28

Старая машина начинает есть деньги ложками: момент, когда ремонт перестаёт быть выгодным

Владельцы автомобилей с пробегом всё чаще оказываются перед непростым выбором — продолжать вкладываться в ремонт или задуматься о покупке новой машины. Рост цен на запчасти и услуги сервисов заставляет пересматривать привычные подходы к эксплуатации транспорта. Решение всё реже зависит только от эмоций и всё чаще — от холодного расчёта. Об этом сообщает издание "За рулём".

Как рост цен меняет подход к ремонту

Удорожание обслуживания автомобилей стало одним из ключевых факторов, влияющих на решения автовладельцев. Стоимость деталей и работ в сервисах продолжает расти, а вместе с этим увеличиваются и регулярные траты на содержание машины. В результате владельцы всё чаще анализируют не разовый ремонт, а совокупные расходы за несколько лет эксплуатации.

По данным рынка, заметная часть автомобилистов уже сейчас тратит значительные суммы на обслуживание, и эта нагрузка на бюджет становится постоянной, а не исключительной ситуацией. На фоне того, что содержание личного автомобиля в крупных городах дорожает быстрее инфляции, любое серьёзное вмешательство в техническое состояние машины требует отдельного расчёта.

"Ремонтировать старую машину разумно, только если её пробег не превышает 200-250 тысяч километров, а затраты на восстановление укладываются в 30-40% от рыночной стоимости автомобиля", — отметил представитель компании Brannor Кирилл Арзамасов.

Эксперт подчёркивает, что превышение этого порога фактически означает инвестиции в актив, который продолжает терять цену. Дополнительным фактором становится прогнозируемый рост стоимости сервисных услуг на 10-15%, что в перспективе делает обновление автомобиля более рациональным решением.

Состояние машины важнее года выпуска

При выборе между ремонтом и заменой автомобиля специалисты советуют обращать внимание не столько на возраст, сколько на общее техническое состояние. Изношенные узлы, устаревшие системы безопасности и регулярные мелкие неисправности со временем превращаются в цепочку затрат, которые сложно контролировать.

"Если автомобиль морально и технически устарел и требует серьёзных вложений, а у владельца есть финансовая возможность, логичнее рассмотреть замену", — считает директор дилерского центра "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

Он отмечает, что ремонт остаётся оправданным, когда его стоимость не превышает 10% цены автомобиля. В остальных случаях владелец рискует попасть в ситуацию, при которой каждый следующий визит в сервис лишь откладывает неизбежное решение о продаже или замене машины.

Доступность запчастей и долгосрочные риски

Отдельного внимания заслуживает вопрос доступности комплектующих и качества сервиса в конкретном регионе. Даже относительно недорогой ремонт может обернуться проблемой, если нужные детали приходится ждать неделями или заказывать по завышенным ценам. Особенно это касается автомобилей старше пяти-десяти лет, для которых ассортимент постепенно сокращается.

"Рост стоимости обслуживания снижает экономическую привлекательность эксплуатации старых машин, и в ряде случаев покупка нового автомобиля оказывается рациональнее", — отметил независимый эксперт Алексей Тузов.

По его словам, в премиальном сегменте ситуация осложняется быстрее из-за налоговой нагрузки и возможного дефицита сложных компонентов. Эти факторы напрямую влияют на вторичный рынок и усиливают интерес к более свежим моделям, особенно на фоне того, что цены на новые автомобили продолжают расти и формируют новую точку отсчёта для расчётов.

Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие годы удешевления запчастей и услуг ждать не стоит. Повышение НДС, логистические сложности и колебания валютных курсов уже привели к росту цен в 2025 году на 10-20%, а по отдельным категориям — до 25-30%. Эта тенденция, по оценкам специалистов, сохранится и в 2026 году.

В итоге решение о ремонте или покупке нового автомобиля требует комплексного подхода. Важно учитывать не только текущие расходы, но и перспективы дальнейшей эксплуатации, надёжность машины и доступность сервиса, чтобы выбранный вариант оказался оправданным в долгосрочной перспективе.

Автор Николай Тихонов
Николай Тихонов — инженер-механик (СамГТУ), эксперт по диагностике и ремонту авто с 12-летним стажем. Специалист по трансмиссиям и тех-аудиту.

