Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
BMW 7 SERIES
BMW 7 SERIES
© Own work by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 1:27

Купил BMW и был в шоке, узнав, сколько стоит обычное ТО: теперь думаю дважды

Исследование Consumer Reports показало, что владельцы BMW тратят до 17 800 долларов на обслуживание за 10 лет

Когда человек покупает новый автомобиль, эмоции переполняют — блеск кузова, запах салона, ощущение свободы на дороге. Но за восторгом часто скрывается то, о чём предпочитают не думать: содержание машины стоит значительно дороже, чем её покупка. И чем престижнее бренд, тем выше цена владения.

Исследование Consumer Reports показало, что расходы на обслуживание автомобилей разных марок отличаются в разы. При этом речь идёт не только о плановых ТО, но и о стоимости запчастей, частоте поломок и ценах на ремонт.

Какие марки требуют наибольших затрат

Некоторые производители радуют владельцев надёжностью — машина может ездить годами без серьёзных вложений. Но есть бренды, где регулярное обслуживание превращается в постоянную статью расходов.

  1. BMW - один из лидеров списка. Немецкие автомобили отличаются отличной динамикой, но обслуживание сложной электроники и фирменных деталей обходится дорого.

  2. Mercedes-Benz - комфорт и статус требуют затрат. Запчасти оригинального производства и высокая стоимость труда мастеров делают каждое посещение сервиса ощутимым для бюджета.

  3. Audi - сочетание премиального качества и высокой цены за ремонт. Особенно чувствительно это для моделей с полным приводом и турбированными двигателями.

  4. Land Rover - по уровню роскоши и цене на обслуживание британская марка сравнима с немецкими конкурентами. Проблемы с электроникой и подвеской часто требуют вмешательства специалистов.

  5. Volvo - надёжность и безопасность — сильные стороны бренда, но и стоимость обслуживания у шведских автомобилей выше средней.

"Покупая премиум-бренд, водитель оплачивает не только логотип, но и последующие расходы на его содержание", — отметил представитель Consumer Reports Майкл Браун.

Сравнение популярных брендов

Марка Средние расходы за 10 лет (USD) Частота ремонтов Уровень надёжности
BMW 17 800 Высокая Средний
Mercedes-Benz 15 600 Средняя Средний
Audi 13 800 Средняя Средний
Toyota 5 400 Низкая Высокий
Honda 4 200 Низкая Высокий

Как видно, премиальные бренды требуют втрое больше вложений, чем японские аналоги.

Как снизить расходы: советы шаг за шагом

  1. Выбирайте модель с простым двигателем. Чем сложнее технология, тем дороже ремонт.

  2. Регулярно проходите техосмотр. Пренебрежение мелкими неисправностями часто приводит к дорогостоящему ремонту.

  3. Используйте оригинальные масла и фильтры. Подделки сокращают срок службы двигателя.

  4. Следите за состоянием шин и тормозов. Несвоевременная замена может повлечь дополнительные поломки.

  5. Сравнивайте цены сервисов. Даже официальные дилеры могут отличаться по стоимости работ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отложить замену масла.
    Последствие: износ двигателя, дорогостоящий капитальный ремонт.
    Альтернатива: использовать качественное синтетическое масло (например, Mobil 1 или Liqui Moly) и менять по регламенту.

  • Ошибка: игнорировать предупреждения электроники.
    Последствие: поломка датчиков, сбои в системах безопасности.
    Альтернатива: диагностика у сертифицированного мастера с оригинальным сканером.

  • Ошибка: установка неоригинальных деталей подвески.
    Последствие: ухудшение управляемости и ускоренный износ.
    Альтернатива: выбирать сертифицированные аналоги от Lemforder или TRW.

А что если выбрать другой сегмент?

Если цель — надёжность и умеренные расходы, стоит обратить внимание на Toyota, Mazda, Honda или Hyundai. Эти бренды стабильно занимают верхние позиции по надёжности и низкой стоимости обслуживания.

А для любителей премиального уровня, но с меньшими затратами, подойдут Lexus и Acura - они объединяют комфорт и качество сборки без излишней дороговизны в ремонте.

Плюсы и минусы премиум-автомобилей

Плюсы Минусы
Высокий комфорт Высокая стоимость обслуживания
Передовые технологии Частая потребность в специализированных сервисах
Престиж и статус Быстрое удешевление при перепродаже
Отличная динамика Дорогие оригинальные запчасти

FAQ

Как выбрать надёжный автомобиль?
Изучайте рейтинги Consumer Reports, ориентируйтесь на отзывы владельцев и статистику поломок по моделям.

Что дешевле в обслуживании — бензин или дизель?
Бензиновый двигатель обходится дешевле в долгосрочной перспективе, особенно при небольшом годовом пробеге.

Сколько стоит ежегодное обслуживание автомобиля премиум-класса?
В среднем от 1000 до 2500 долларов, включая расходники и мелкий ремонт.

Мифы и правда

  • Миф: "Новые автомобили не требуют ухода первые годы".
    Правда: даже новые машины нуждаются в регулярной диагностике и замене расходников.

  • Миф: "Запчасти для премиум-брендов всегда лучше".
    Правда: качество аналогов часто не уступает оригиналам, но стоит значительно дешевле.

  • Миф: "Покупка подержанного авто экономит деньги".
    Правда: экономия возможна только при прозрачной истории обслуживания.

3 интересных факта

• Средний владелец автомобиля тратит на обслуживание около 9% своего годового дохода.
• Уровень надёжности автомобилей Tesla вырос на 15% за последние три года.
• Наибольшее количество жалоб на стоимость обслуживания поступает от владельцев внедорожников.

Исторический контекст

Когда автомобиль стал массовым продуктом в XX веке, расходы на обслуживание были минимальны — механика проста, детали дешёвы. Но с развитием технологий, электроники и систем безопасности стоимость владения выросла. Современные машины стали сложнее и комфортнее, но их обслуживание требует высокой квалификации и значительных средств.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рулевая рейка выходит из строя из-за неправильного ремонта и дешевых деталей вчера в 20:57
Пытался сэкономить на ремонте рулевой рейки — теперь борюсь с новой дорогостоящей поломкой

Самостоятельный ремонт рулевой рейки таит множество ловушек: от люфта руля до дорогих поломок. Узнайте, как избежать ошибок и сохранить безопасность.

Читать полностью » Renault Logan с двигателем K7M проходит более 400 тыс. км без капитального ремонта вчера в 19:57
Думал, зря взял Logan с пробегом — но после первого месяца понял: это настоящая находка

Феноменальная надежность Renault Logan объясняется продуманной простотой конструкции и долговечными узлами, которые позволяют автомобилю служить десятилетиями.

Читать полностью » Jeep отзывает 320 тысяч Wrangler 4xe и Grand Cherokee 4xe из-за риска возгорания батареи вчера в 18:58
Огонь вместо экономии: владельцы Jeep 4xe узнали, что их гибриды опаснее, чем казалось

Jeep отзывает десятки тысяч гибридов Wrangler и Grand Cherokee из-за риска возгорания батареи. Почему это произошло и как владельцам действовать безопасно.

Читать полностью » Лизинг подержанных автомобилей в России растёт второй квартал подряд — исследование НАПИ вчера в 17:16
Старые кузова, новые деньги: лизинг машин с пробегом стал спасением после кризиса

Лизинг подержанных авто снова набирает обороты. Почему бизнес выбирает аренду вместо покупки и как рынок восстанавливается после спада.

Читать полностью » Продажи импортных автомобилей в России снизились на 23% — данные Минпромторга и ППК вчера в 16:18
Собрали в России — купили без раздумий: новый тренд на авторынке

Продажи российских автомобилей выросли, а импортных — снизились. Как изменилась структура рынка и почему доля отечественных машин достигла рекорда.

Читать полностью » Lada, Haval и Geely стали лидерами продаж в октябре — исследование Автостата вчера в 15:17
Куплю сейчас, пока не поздно: почему россияне массово опустошают автосалоны

Продажи новых авто в России резко выросли. Почему октябрь стал лучшим месяцем года, кто оказался в лидерах и что будет с ценами дальше.

Читать полностью » Денис Мантуров: повышение утильсбора поможет вывести рынок авто из тени вчера в 14:46
Цена ошибки — второе дно: как один документ может сделать вашу машину «незаконной»

Повышение утилизационного сбора на автомобили в России решено отложить. Почему власти приняли такое решение, кого это коснётся и как изменится рынок — разбираемся подробно.

Читать полностью » LADA Granta стала самой популярной моделью по автокредитам в Челябинской области — Авито Авто вчера в 13:23
От Granta до Land Cruiser: на какие машины челябинцы берут кредиты чаще всего

Жители Челябинской области чаще всего берут автокредиты на LADA, Kia и Toyota. Почему именно подержанные машины стали главным выбором и как изменилась средняя сумма займа?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Nissan зафиксировал прибыль в 51,5 млрд иен с июля по сентябрь 2025 года
Культура и шоу-бизнес
Deadline: Джош Бролин, Дон Чидл и Чарльз Мелтон снимутся в триллере "Моя дорогая Калифорния"
Еда
Оладьи в духовке получаются пышными и ароматными без дополнительного масла
Дом
Дизайнер Антонова рассказала о популярных трендах в зонировании жилого пространства
Садоводство
Хвойные ветви предотвращают вымерзание и выпревание садовых культур — Екатерина Власова
Красота и здоровье
Доктор Сергей Агапкин: горячие напитки могут повысить риск рака пищевода
Садоводство
Ботаник Сергей Туркменян: алоэ тигрового зуба переносит редкий полив и растёт даже при минимальном уходе
Спорт и фитнес
Учёные из Хьюстонского университета: камбаловидная мышца может стать ключом к профилактике диабета 2 типа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet