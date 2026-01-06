Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Машина сломалась в дороге
Машина сломалась в дороге
© Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 4:55

Эти три мелочи в автомобиле вспоминают слишком поздно — ремонт выходит дорогим

Регулярная проверка масла, тормозной жидкости и ремня снижает риск поломок — автомеханики

Езда на автомобиле даёт ощущение свободы, экономит время и создаёт личное пространство, в котором водитель чувствует себя уверенно. Но комфорт напрямую зависит от технического состояния машины, о чём владельцы вспоминают не всегда. Проблемы обычно накапливаются незаметно и дают о себе знать в самый неподходящий момент. Об этом рассказал дзен-канал "Секреты автоперекупа".

Масло в двигателе: простая проверка с серьёзными последствиями

Контроль уровня моторного масла кажется элементарной процедурой, но именно её многие со временем начинают игнорировать. Если автомобиль работает стабильно и не подаёт тревожных сигналов, привычка регулярно заглядывать под капот постепенно исчезает. В результате уровень масла проверяется от случая к случаю, а иногда и вовсе остаётся без внимания.

Между тем низкий уровень масла напрямую связан с риском масляного голодания двигателя. На ряде автомобилей датчики срабатывают с задержкой, когда повреждения внутренних деталей уже начались. Задиры, перегрев и ускоренный износ — частые последствия такой невнимательности, особенно если вовремя не отреагировать на сигналы давления масла.

При этом другая крайность тоже опасна. Избыточное количество масла в системе создаёт повышенное давление, из-за которого начинают страдать прокладки и сальники. Их может буквально выдавить, что приведёт к утечкам и необходимости ремонта. Поэтому при обнаружении низкого уровня важно доливать масло строго до нормы, а не "с запасом".

Тормозная жидкость и сигнал, который нельзя игнорировать

Ещё один важный пункт регулярного контроля — уровень тормозной жидкости. Многие водители знают, что по мере износа колодок и тормозных дисков уровень жидкости в бачке постепенно снижается. Это связано с увеличением хода поршней суппортов и изменением хода педали тормоза, что само по себе является сигналом о необходимости обслуживания тормозной системы.

Однако снижение уровня не всегда связано только с естественным износом. Иногда причиной становится нарушение герметичности магистралей, что гораздо опаснее. Незаметная утечка может привести к резкому падению эффективности тормозов или их полному отказу, особенно если система уже страдает от коррозии тормозных дисков.

Регулярный визуальный осмотр бачка занимает считаные минуты, но позволяет вовремя заметить проблему и избежать ситуации, когда автомобиль остаётся без тормозов в движении.

Ремень навесного оборудования: мелкая деталь с большими рисками

Ремень навесного оборудования проверяют значительно реже, чем жидкости, хотя его роль в работе автомобиля трудно переоценить. Он обеспечивает привод генератора, водяного насоса, компрессора кондиционера и других вспомогательных узлов. Обрыв ремня может привести к тому, что машина внезапно потеряет заряд аккумулятора и остановится.

Некоторое время автомобиль ещё сможет ехать за счёт остаточного заряда АКБ, но этот запас ограничен. В итоге водителю придётся решать проблему на месте или вызывать эвакуатор. Первые признаки износа ремня часто проявляются в виде свиста при увеличении оборотов двигателя или при включении сразу нескольких потребителей — фар, отопителя, аудиосистемы.

При осмотре важно оценить натяжение ремня и его внешний вид. Если на внутренних дорожках появились трещины, надрывы или отсутствуют фрагменты, регулировка уже не поможет — требуется замена. Своевременное обслуживание в этом случае обходится значительно дешевле, чем последствия внезапного отказа.

Регулярные проверки не требуют специальных навыков и большого времени, но позволяют держать ситуацию под контролем. Именно такие мелочи формируют надёжность автомобиля в повседневной эксплуатации и избавляют владельца от неожиданных расходов и лишних переживаний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Прогрев двигателя зимой должен длиться 4-7 минут — моторист вчера в 11:34
Это вам не лето: почему даже современные двигатели нельзя нагружать сразу после запуска

Можно ли ехать сразу после запуска двигателя зимой? Моторист объяснил, зачем нужен прогрев, сколько минут ждать в мороз и почему масло все равно требует времени для работы.

Читать полностью » Новосибирская область стала лидером по стоимости ОСАГО в 2025 году — данные вчера в 9:52
Водители в шоке от цифр: этот регион внезапно стал лидером по ОСАГО

Стоимость ОСАГО в 2025 году заметно различается по регионам: от рекордных цен в Сибири до минимальных тарифов в центральной России.

Читать полностью » При замене тормозных колодок необходимо очищать суппорт и направляющие — автомеханик вчера в 7:33
Эту деталь при замене колодок игнорируют чаще всего — и зря

Замена тормозных колодок кажется простой, но требует больше внимания, чем принято думать. Какие шаги обязательны, чтобы тормоза работали безопасно и стабильно.

Читать полностью » Дверные уплотнители предотвращают коррозию кузова — автомеханики вчера в 3:59
Перестал хлопать дверью как грузчик: помогло бюджетное средство, которое крепится за секунду

Двери стали хлопать даже при аккуратном закрытии? Причины чаще в уплотнителях и провисании. Как сделать закрывание мягким и защитить кузов от коррозии.

Читать полностью » Морозы мешают запуску двигателя при проблемах с АКБ, топливом и свечами — автомеханики 04.01.2026 в 22:53
Стартер крутит, а мотор молчит: зимой водители массово сталкиваются с этой проблемой

Зимой даже исправный автомобиль может отказаться заводиться. Разбираемся, какие скрытые причины чаще всего мешают запуску двигателя в мороз и как их избежать.

Читать полностью » Лед на стекле появляется из-за влажного салона — автомеханик 04.01.2026 в 18:31
Почему кипяток для льда — прямой путь к замене стекла: лучше сделать иначе

Лед на лобовом стекле часто появляется из-за ошибок водителя. Почему опасен кипяток, как помогает проветривание и как безопасно оттаять стекло без подогрева.

Читать полностью » Маловязкое масло снижает потери при холодном запуске, но подходит не всем моторам — автоэксперты 04.01.2026 в 14:55
Зимой водители массово делают это с маслом — и незаметно вредят двигателю

Нужно ли менять вязкость моторного масла зимой и действительно ли «пожиже» всегда лучше для двигателя? Разбираемся в нюансах и распространённых мифах.

Читать полностью » Сизый дым из выхлопной сигнализирует о попадании масла — эксперты 04.01.2026 в 10:28
Перестал игнорировать сизый дым — и спас двигатель от гильзовки: что нужно сделать сразу

Масло в камере сгорания — один из первых сигналов к серьезным проблемам. Какие признаки выдают "масложор" и как вовремя остановить износ, не доводя до капиталки.

Читать полностью »

Новости
Наука
Золотое кольцо с синим камнем обнаружили в старейшем городе Норвегии — Осхейм
Еда
Куриный суп с лапшой настаивают под крышкой 10–15 минут — кулинары
Туризм
Салехард, Надым и Архангельск вошли в список городов с положительным туристическим опытом — соцсети
Наука
У берегов Коста-Рики поймали акулу с золотистой окраской — New-Science.ru
ДФО
Новый корпус краевой больницы ускорил доступ пациентов к МРТ на Камчатке — Солодов
ДФО
Утильсбор на легковые автомобили в России вырос на 20% с 1 января — PrimaMedia
ДФО
Кубай заявил о чередовании засух и тайфунов в Приморье в будущем
ДФО
Теплоход застрял во льдах Берингова моря у Чукотки — ДВ—РОСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet