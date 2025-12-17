Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Haval Jolion
Haval Jolion
© commons.wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 20:14

Машина мечты превращается в лотерею на колёсах: Haval Jolion играет с нервами владельцев

В двигателях Haval Jolion выявлены ошибки топливной коррекции — механики

Проблемы с автомобилем могут проявиться неожиданно — даже у самых популярных моделей. Один из ярких примеров — кроссовер Haval Jolion, который удерживает лидерство среди иностранных марок на российском рынке. Его выбирают за дизайн, оснащение и сборку внутри страны, что делает цену более доступной. Однако владельцы нередко сталкиваются с рядом типичных неисправностей, которые стоит знать заранее. Об этом сообщает Auto. ru.

Коррозия кузова

Даже относительно свежие экземпляры Haval Jolion нередко демонстрируют признаки коррозии. Сколы на кромке капота, дверях и порогах со временем превращаются в очаги ржавчины. На автомобилях первых партий встречается поверхностная коррозия на петлях и внутренней стороне крышек. Через несколько зим ржавчина может появиться и на днище — особенно в местах крепления защиты и подвески. Причина — слабая антикоррозийная защита и использование реагентов на дорогах.

Чтобы продлить срок службы кузова, эксперты советуют регулярно подкрашивать сколы, особенно в зоне арок и порогов. Элементы подвижных соединений, петли и внутренние кромки капота лучше обработать антикором отдельно. Для нижней части кузова стоит каждые один-два года проводить профилактическую обработку, особенно в северных регионах. Также полезно ознакомиться с советами о том, как зимние реагенты ускоряют коррозию кузова автомобиля и какие методы защиты действительно эффективны.

Проблемы с климат-контролем

Система климат-контроля Jolion обычно надёжна, но иногда перестаёт корректно распределять поток воздуха. Владельцы замечают, что воздух дует не в нужном направлении или вовсе перестаёт поступать в отдельные зоны салона. Такая неисправность чаще всего вызвана некорректной работой заслонок или их приводов.

При гарантийном обслуживании дилеры заменяют неисправные приводы. Если срок гарантии истёк, можно ограничиться диагностикой и очисткой механизма заслонок. Смазка подвижных деталей помогает вернуть корректное распределение воздуха и избежать более серьёзного ремонта.

Двигатели и их слабые места

На российском рынке встречаются Jolion с двумя типами моторов — GW4G15K и GW4B15D. Первый после 50 000 км может страдать пропусками зажигания и нестабильной работой, особенно зимой. У более мощного агрегата — GW4B15D — возможны ошибки топливной коррекции и потеря тяги уже после 20-30 тысяч километров.

Причиной пропусков зажигания становятся изношенные катушки, а нестабильность на переходных режимах объясняется сбоем клапана турбины. В таких случаях помогает чистка или замена детали. У второго двигателя проблемы чаще связаны с неисправным лямбда-зондом или топливным насосом. Последние нередко выходят из строя преждевременно, вызывая падение давления в рампе и ошибки в системе.

Работа роботизированной коробки

Семиступенчатая трансмиссия HYCET, устанавливаемая на Jolion, известна рывками и задержками при переключениях. Особенно это заметно при старте с места или движении на малых скоростях. Иногда коробка реагирует с запозданием, что снижает комфорт и может насторожить водителя.

Основная причина — сбои в работе блока управления. В большинстве случаев достаточно обновления программного обеспечения. Однако через 50-70 тысяч километров проблема может повториться, и процедуру прошивки придётся делать заново. Регулярное обслуживание и своевременная диагностика помогают отслеживать состояние трансмиссии.

Подвеска и её ресурс

Подвеска Jolion, несмотря на комфорт, не отличается высокой выносливостью. Уже после 50 тысяч километров владельцы замечают стуки и вибрации спереди, особенно на неровных дорогах. В задней многорычажной подвеске полноприводных версий со временем проседают пружины и теряют эффективность амортизаторы. К 100 тысячам километров нередко требуется их замена.

Рекомендуется регулярно проверять состояние стоек, подшипников и резинометаллических элементов. Пренебрежение мелкими стуками может привести к ускоренному износу всей подвески, особенно при активной эксплуатации в городе.

Тормозная система

Неравномерный износ тормозных колодок — ещё одна особенность Jolion. Владельцы отмечают скрипы и вибрации при торможении, а иногда — снижение эффективности. Основная причина — закисание направляющих суппортов или недостаточная смазка подвижных частей.

Чтобы избежать проблемы, достаточно периодически обслуживать тормозные механизмы: очищать и смазывать направляющие, а также менять колодки при первых признаках неравномерного износа. Подробнее о том, почему износ тормозных колодок становится главной причиной поломок авто, рассказывают специалисты автосервиса.

В целом Haval Jolion остаётся одним из самых привлекательных кроссоверов в своём сегменте. Его надёжность во многом зависит от внимательного отношения владельца к обслуживанию и профилактике. Своевременная диагностика и уход помогают избежать большинства типичных неисправностей и сохранить комфорт на долгие годы.

