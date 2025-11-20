Не знал, что будет с машиной, если оставить её без движения — теперь это исправляю

В последние месяцы в России наблюдается замедление продаж новых автомобилей, что привело к накоплению машин 2024 года на складах дилеров. В связи с этим возникает распространённое заблуждение, что длительный простой автомобиля никак не влияет на его техническое состояние. Однако это мнение не совсем верно, и, на самом деле, длительная бездействие может привести к целому ряду проблем с машиной.

Как влияет длительное хранение автомобиля на его состояние

По мнению экспертов, такой простой машины может негативно отразиться на её состоянии, особенно на тех частях и жидкостях, которые в обычных условиях требуют регулярного обновления или замены. Одним из самых важных аспектов, на который стоит обратить внимание, является состояние технических жидкостей в автомобиле. Неисправности, вызванные их ухудшением, могут быть довольно дорогими и неприятными для владельца.

"Простой автомобиля оказывает значительное влияние на состояние его технических жидкостей, что может привести к серьёзным и дорогостоящим последствиям", — отметил эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев, в интервью для "Российской газеты".

Влияние простоя на основные технические жидкости

При длительном хранении автомобиля начинают постепенно ухудшаться свойства ключевых технических жидкостей, таких как моторное масло, тормозная жидкость, антифриз и топливо. Рассмотрим каждый из этих случаев более детально.

Моторное масло

Моторное масло, даже если двигатель не работает, всё равно подвергается старению. Оно вступает в контакт с металлическими частями мотора, окисляется и теряет свои первоначальные защитные и смазывающие качества. Также, со временем, в масле могут образовываться отложения, а его присадки начинают расслояться. Это ведет к тому, что при следующем запуске двигателя масло может не поступить к нужным деталям вовремя, что, в свою очередь, вызывает их повышенный износ и может привести к поломке двигателя.

Антифриз

Антифриз, находясь в системе охлаждения автомобиля длительное время без работы, теряет свои антикоррозийные свойства. Это особенно опасно для деталей, выполненных из алюминия или меди, поскольку перепады температуры и отсутствие циркуляции антифриза могут привести к ржавлению внутренних поверхностей системы. В результате эффективность охлаждения снижается, и появляются протечки. Это может стать серьёзной проблемой, особенно в жаркое время года, когда охлаждение двигателя крайне важно.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость имеет гигроскопичные свойства, что означает, что она способна поглощать влагу из воздуха. Это, в свою очередь, снижает её температуру кипения, что значительно ухудшает работу тормозной системы. Влага в тормозной жидкости способствует коррозии металлических элементов системы, что может привести к плохому отклику педали тормоза, неравномерному торможению и в самых худших случаях — полному отказу тормозов. Поэтому даже если автомобиль не использовался, его тормозная система может стать опасной для водителя и пассажиров.

Топливо

Топливо, будь то бензин или дизель, также теряет свои свойства при длительном хранении. Бензин постепенно теряет октановое число и может образовывать смолистые отложения, что затруднит запуск двигателя и снижает его мощность. В неполном баке бензин может стать причиной конденсации влаги, которая приводит к коррозии. Дизельное топливо подвержено развитию микроорганизмов, которые образуют осадок и могут забивать топливные фильтры. Это, в свою очередь, может привести к плохой работе двигателя или его полной остановке.

Что нужно делать при покупке автомобиля, долго стоявшего на складе

При покупке автомобиля, который длительное время находился на складе, важно сразу же провести несколько проверок. В первую очередь, следует заменить все основные технические жидкости: моторное масло, тормозную жидкость, антифриз и топливо. Также необходимо проверить аккумулятор и состояние колёс. Если автомобиль долго стоял без движения, аккумулятор может потерять свою зарядку, а шины — износиться и потерять форму. Кроме того, стоит убедиться в отсутствии утечек жидкостей.

Важно помнить, что хотя дилер и обязан провести эти проверки, покупатель тоже должен быть внимателен и осведомлён о возможных проблемах, связанных с долгим хранением автомобиля. В случае сомнений или возникновения вопросов стоит обратиться к специалисту, который проведёт более детальный осмотр машины.

Советы шаг за шагом при покупке авто, стоявшего на складе

Заменить моторное масло и проверить его уровень. Поменять тормозную жидкость. Проверить состояние аккумулятора и при необходимости заменить его. Поменять антифриз. Проверить состояние колёс и шины. Осмотреть бак на наличие воды и конденсата. Проверить работу тормозной системы. Убедиться в отсутствии утечек жидкостей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Не заменить тормозную жидкость.

Последствие: Неравномерная работа тормозной системы, возможно, отказ тормозов.

Альтернатива: Заменить тормозную жидкость и проверить тормозные колодки. Ошибка: Оставить старое моторное масло.

Последствие: Повышенный износ двигателя, ухудшение его работы.

Альтернатива: Заменить масло на свежее и проверить фильтры. Ошибка: Не проверить состояние аккумулятора.

Последствие: Неисправность аккумулятора, невозможность запуска двигателя.

Альтернатива: Проверить аккумулятор и при необходимости заменить его на новый.

А что если…

Если не провести необходимую замену технических жидкостей и проверку машины после долгого простоя, последствия могут быть весьма серьёзными. Поломка двигателя или отказ тормозной системы — это не только большие расходы на ремонт, но и реальная угроза безопасности на дороге. Поэтому, даже если автомобиль выглядит как новый, важно позаботиться о его техническом состоянии перед эксплуатацией.

Плюсы и минусы покупки автомобиля, который долго стоял на складе

Плюсы Минусы Машина может быть значительно дешевле новой Возможно ухудшение состояния технических жидкостей Автомобиль может иметь выгодные условия покупки Риски поломок из-за старых жидкостей и неработающих систем Модель 2024 года, то есть с актуальными характеристиками Возможно, требуется сразу несколько замен и осмотров

FAQ

Как выбрать автомобиль, который долго стоял на складе?

При выборе автомобиля, который долго стоял на складе, обязательно обратите внимание на состояние его технических жидкостей и компонентов. Также стоит провести полную диагностику.

Сколько стоит заменить все жидкости в автомобиле?

Стоимость замены всех технических жидкостей зависит от марки автомобиля и выбранных материалов, но в среднем она составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

Что лучше: купить новый автомобиль или машину, которая долго стояла на складе?

Если вы готовы к дополнительным затратам на замену жидкостей и проверки, то автомобиль, стоявший на складе, может быть более выгодным вариантом. Однако важно тщательно проверять его техническое состояние.

Мифы и правда

Миф: Если автомобиль не использовался, то с ним всё в порядке.

Правда: Длительный простой может ухудшить состояние жидкостей и компонентов автомобиля. Миф: Автомобиль, который долго стоял, всегда требует дорогостоящего ремонта.

Правда: Всё зависит от того, насколько тщательно проверены жидкости и компоненты перед покупкой.

Исторический контекст

В 2008 году, во время мирового финансового кризиса, в России также наблюдался спад в продажах автомобилей, что привело к накоплению машин на складах. Тогда, как и сейчас, многие покупатели недооценивали последствия длительного простоя автомобилей.