От Granta до Land Cruiser: на какие машины челябинцы берут кредиты чаще всего

Жители Челябинской области в третьем квартале 2025 года активнее интересовались покупкой автомобилей в кредит. По данным пресс-службы "Авито Авто", лидерами по количеству заявок стали Kia, LADA и Toyota, а самой востребованной моделью оказалась LADA Granta.

"Чаще всего в июле-сентябре на платформе хотели приобрести в кредит машины марок Kia (10,4% от всех заявок), LADA (10,1%), Toyota (8%), Hyundai (7,2%) и Volkswagen (6,3%)", — сообщили в пресс-службе.

Автокредит в цифрах: сколько и на что берут

Средняя сумма, на которую челябинцы рассчитывали при оформлении кредита, составила 1 035 000 рублей. Это типичный показатель для сегмента подержанных автомобилей, который в последние месяцы демонстрирует наибольшую активность.

Самыми популярными моделями у заемщиков стали:

LADA Granta - 3% всех заявок;

Toyota Camry - 2,9%;

Kia Rio - 2,6%;

Hyundai Solaris - 2,4%;

Ford Focus - 2,2%.

Интересно, что в списке лидеров преобладают автомобили с низкой стоимостью владения, доступными запчастями и хорошей ликвидностью на вторичном рынке.

За какие автомобили готовы платить больше

Жители региона готовы тратить значительно большие суммы, если речь идёт о премиальных внедорожниках. В топ самых дорогих кредитных запросов вошли:

Toyota Land Cruiser - в среднем 2 831 000 рублей ;

Toyota Land Cruiser Prado - 2 585 000 рублей ;

Skoda Kodiaq - 2 500 000 рублей.

А вот самые бюджетные автомобили, которые пользовались спросом в сегменте кредитных заявок:

Datsun on-DO - 363 000 рублей ;

Hyundai Accent - 380 000 рублей ;

LADA Priora - 387 000 рублей.

Почему растёт интерес к автокредитам

По словам руководителя "Авито Селект" и финансовых сервисов "Авито Авто" Анастасии Докучаевой, в России наблюдается заметный рост интереса к автокредитованию, особенно в сегменте подержанных машин.

"В третьем квартале 2025 года резко вырос спрос к кредитованию именно подержанных автомобилей. Число таких обращений по сравнению с июлем увеличилось на 19%", — отметила Докучаева.

Основные причины — снижение ключевой ставки и ожидание изменений в таможенных правилах, которые могут повлиять на стоимость импортных автомобилей. Многие покупатели стремятся оформить сделку заранее, пока условия остаются выгодными.

Что покупают чаще — новое или подержанное

Тенденция последних месяцев показывает, что рынок подержанных автомобилей развивается быстрее, чем сегмент новых машин. Это связано с рядом факторов:

Доступность кредита. Банки охотнее одобряют займы на машины с проверенной историей и оценочной стоимостью. Меньшая первоначальная сумма. Для покупки б/у авто достаточно 300-500 тысяч рублей первоначального взноса. Более широкий выбор. Вторичный рынок предлагает популярные иномарки, которые официально больше не продаются в России. Стабильный спрос. Даже при изменении экономических условий интерес к недорогим автомобилям остаётся высоким.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать кредит на максимально возможную сумму без расчёта реальных расходов.

Последствие: переплата и риск просрочек.

Альтернатива: рассчитать комфортный ежемесячный платёж с запасом 10-15%.

Ошибка: покупать машину с неизвестной историей.

Последствие: скрытые дефекты, возможная утрата залогового имущества.

Альтернатива: проверять авто по VIN и использовать проверенные площадки вроде "Авито Селект".

Ошибка: игнорировать колебания ключевой ставки.

Последствие: рост процентов по кредиту.

Альтернатива: оформить займ до повышения ставки и выбрать фиксированный процент.

А что если ключевая ставка снизится ещё сильнее?

Эксперты предполагают, что при дальнейшем смягчении кредитной политики спрос на автокредиты продолжит расти, особенно в регионах. Это может привести к оживлению рынка новых машин, если банки предложат выгодные программы финансирования для официальных дилеров. Однако пока драйвером остаётся именно вторичный сегмент.

Плюсы и минусы автокредитования

Плюсы Минусы Возможность купить авто без полной суммы Переплата по процентам Улучшение кредитной истории Риск потери авто при просрочке Акции и программы от дилеров Ограничение на продажу залогового авто Рост доступности б/у машин Повышенные страховки и комиссии

Интересные факты

Средний автокредит в России в 2025 году составляет около 1,1 млн рублей. Челябинская область входит в топ-10 регионов по числу заявок на кредитное авто. На вторичном рынке региона каждая четвёртая машина покупается с привлечением заемных средств.

Исторический контекст

Активное развитие автокредитования в России началось в начале 2000-х, но пик популярности пришёлся на 2012-2013 годы. После спада в 2015-м рынок начал восстанавливаться, а с ростом цифровых сервисов процесс оформления кредита стал проще и быстрее. Сегодня большинство сделок с финансированием осуществляется онлайн, а площадки вроде "Авито Авто" стали ключевыми посредниками между банками и покупателями.