Свет не тот — и техосмотра нет: как цвет фар решает судьбу машины

На российских дорогах строго регулируется цвет автомобильной оптики — от фар до габаритных огней. Но что делать владельцу автомобиля, выпущенного за границей, где световые стандарты отличаются? Может ли различие в оттенках поворотников или габаритов стать причиной отказа при техосмотре? Об этом сообщает Auto.ru.

Различие стандартов и нормативных требований

Российское законодательство предельно чётко описывает, каким должен быть цвет световых приборов. Белый — для передних фар, красный — для задних габаритов и стоп-сигналов, оранжевый — для указателей поворота. Однако автомобили, произведённые в США, Японии или некоторых странах Европы, нередко оснащаются иной оптикой. Например, американские модели часто имеют оранжевые передние габариты и красные поворотники сзади, что не совпадает с нормами, действующими в России.

"На американских автомобилях часто встречаются оранжевые передние габаритные огни и красные задние указатели поворота, что не соответствует требованиям Техрегламента", — отмечает юрист Юлия Цветкова.

По её словам, такие машины формально не соответствуют требованиям технического регламента, а значит, в ходе техосмотра у владельца могут возникнуть сложности.

В последнее время инспекторы всё чаще обращают внимание не только на цвет оптики, но и на корректность установки светодиодных систем. Так, незаконная установка светодиодных фар может обернуться штрафом и отказом в прохождении техосмотра, если устройство не сертифицировано.

Возможен ли отказ в диагностической карте

Юрист подчёркивает, что результат во многом зависит от конкретного инспектора. Один может строго следовать предписаниям и не выдать карту, другой — проявить лояльность, особенно если автомобиль в остальном технически исправен.

"Инспектор может действовать по всем правилам и не выдать диагностическую карту, а может не обратить внимания на другой цвет поворотников и габаритных огней", — поясняет Цветкова.

В нормативной базе также зафиксирован чёткий алгоритм действий при проверке соответствия транспортного средства. Согласно приказу Минтранса России от 30 июля 2020 года № 276, если авто отвечает всем требованиям безопасности, в диагностической карте напротив фразы "Не соответствует" ставится крест-накрест, а сама запись подтверждает допуск автомобиля к эксплуатации.

Если же выявлены несоответствия — перечёркивается слово "Соответствует". В таком случае собственнику указывают дату повторной проверки, до которой необходимо устранить все нарушения.

Что грозит при несоответствии оптики

Отказ в выдаче диагностической карты — не единственная проблема, с которой может столкнуться автовладелец. Без действующей карты невозможно пройти процедуру получения полиса ОСАГО, а вождение без него может привести к штрафам. Кроме того, на автомобиле с некорректной светотехникой повышается риск ДТП, особенно в ночное время.

Для владельцев иномарок существует выход — замена или адаптация оптики под российские стандарты. Это можно сделать в специализированных сервисах, где при необходимости заменят фары, установят правильные лампы или внесут корректировки в электроцепь автомобиля.

"В случае обнаружения несоответствий перечёркивается слово "Соответствует". И в последнем случае собственнику предпишут пройти повторно процедуру с указанием даты. К этому времени нужно привести автомобиль в надлежащее состояние. Без этого диагностическую карту не выдадут", — говорится в документе Минтранса.

Сравнение оптики европейских и американских автомобилей

У разных регионов — свои стандарты безопасности, что отражается даже в деталях оптики. Европейские автомобили обычно оснащаются белыми передними габаритами и оранжевыми поворотниками, строго соответствующими требованиям ЕЭК ООН. Американская же система допускает красный цвет задних поворотников и оранжевые габариты спереди.

Сравнение показывает:

Европейская система визуально лучше различается другими водителями, что повышает безопасность. Американская оптика часто воспринимается как менее контрастная, особенно в плохую погоду. При ввозе автомобиля из США требуется адаптация, чтобы избежать проблем с регистрацией и техосмотром.

Плюсы и минусы замены светотехники

Замена световых приборов — процесс затратный, но в перспективе он избавляет от множества сложностей. Среди плюсов — законность эксплуатации и безопасность на дороге. К минусам можно отнести стоимость комплектующих и необходимость сертифицированного монтажа.

Преимущества:

Соответствие требованиям Техрегламента.

Повышенная видимость на дороге.

Возможность беспрепятственного прохождения техосмотра.

Недостатки:

Высокая стоимость оригинальных фар.

Риск потери заводской гарантии при самостоятельной установке.

Необходимость документального подтверждения изменений.

Советы владельцам иномарок с зарубежной оптикой

Перед покупкой автомобиля уточните, соответствует ли его светотехника российским требованиям. Если авто уже ввезено, обратитесь к сертифицированному сервису для адаптации фар и сигналов. Храните все документы о проведённых изменениях — это поможет при регистрации и страховании. Не используйте несертифицированные лампы и цветные плёнки, чтобы избежать штрафов.

Простое решение — замена оптики на аналоги, сертифицированные в России. Это позволит избежать неприятных ситуаций на техосмотре и сделает поездки безопаснее для всех участников движения.

Подробные рекомендации по новым правилам прохождения техосмотра можно найти в материале о фотофиксации этапов технического осмотра, который подробно объясняет порядок проверки и изменения процедуры в 2025 году.

Популярные вопросы о цвете автомобильной оптики

1. Можно ли ездить с красными поворотниками на задних фонарях?

Нет, такие фонари противоречат требованиям Техрегламента, и при проверке может последовать отказ в выдаче диагностической карты.

2. Сколько стоит замена оптики на соответствующую российским стандартам?

Цена зависит от модели автомобиля и региона. В среднем адаптация обходится от 15 до 50 тысяч рублей.

3. Что лучше: адаптация или полная замена фар?

Если конструкция позволяет, достаточно адаптации — замены ламп или рассеивателей. Но при серьёзных отличиях дешевле и надёжнее установить новые сертифицированные фары.

4. Что делать, если техосмотр не пройден из-за цвета оптики?

Необходимо заменить несоответствующие элементы и пройти повторную проверку.

5. Можно ли получить штраф за несоответствующий цвет огней?

Да, при выявлении нарушения инспектор ГИБДД имеет право вынести предупреждение или назначить штраф до 500 рублей.