Свет не тот — и техосмотра нет: как цвет фар решает судьбу машины
На российских дорогах строго регулируется цвет автомобильной оптики — от фар до габаритных огней. Но что делать владельцу автомобиля, выпущенного за границей, где световые стандарты отличаются? Может ли различие в оттенках поворотников или габаритов стать причиной отказа при техосмотре? Об этом сообщает Auto.ru.
Различие стандартов и нормативных требований
Российское законодательство предельно чётко описывает, каким должен быть цвет световых приборов. Белый — для передних фар, красный — для задних габаритов и стоп-сигналов, оранжевый — для указателей поворота. Однако автомобили, произведённые в США, Японии или некоторых странах Европы, нередко оснащаются иной оптикой. Например, американские модели часто имеют оранжевые передние габариты и красные поворотники сзади, что не совпадает с нормами, действующими в России.
"На американских автомобилях часто встречаются оранжевые передние габаритные огни и красные задние указатели поворота, что не соответствует требованиям Техрегламента", — отмечает юрист Юлия Цветкова.
По её словам, такие машины формально не соответствуют требованиям технического регламента, а значит, в ходе техосмотра у владельца могут возникнуть сложности.
В последнее время инспекторы всё чаще обращают внимание не только на цвет оптики, но и на корректность установки светодиодных систем. Так, незаконная установка светодиодных фар может обернуться штрафом и отказом в прохождении техосмотра, если устройство не сертифицировано.
Возможен ли отказ в диагностической карте
Юрист подчёркивает, что результат во многом зависит от конкретного инспектора. Один может строго следовать предписаниям и не выдать карту, другой — проявить лояльность, особенно если автомобиль в остальном технически исправен.
"Инспектор может действовать по всем правилам и не выдать диагностическую карту, а может не обратить внимания на другой цвет поворотников и габаритных огней", — поясняет Цветкова.
В нормативной базе также зафиксирован чёткий алгоритм действий при проверке соответствия транспортного средства. Согласно приказу Минтранса России от 30 июля 2020 года № 276, если авто отвечает всем требованиям безопасности, в диагностической карте напротив фразы "Не соответствует" ставится крест-накрест, а сама запись подтверждает допуск автомобиля к эксплуатации.
Если же выявлены несоответствия — перечёркивается слово "Соответствует". В таком случае собственнику указывают дату повторной проверки, до которой необходимо устранить все нарушения.
Что грозит при несоответствии оптики
Отказ в выдаче диагностической карты — не единственная проблема, с которой может столкнуться автовладелец. Без действующей карты невозможно пройти процедуру получения полиса ОСАГО, а вождение без него может привести к штрафам. Кроме того, на автомобиле с некорректной светотехникой повышается риск ДТП, особенно в ночное время.
Для владельцев иномарок существует выход — замена или адаптация оптики под российские стандарты. Это можно сделать в специализированных сервисах, где при необходимости заменят фары, установят правильные лампы или внесут корректировки в электроцепь автомобиля.
"В случае обнаружения несоответствий перечёркивается слово "Соответствует". И в последнем случае собственнику предпишут пройти повторно процедуру с указанием даты. К этому времени нужно привести автомобиль в надлежащее состояние. Без этого диагностическую карту не выдадут", — говорится в документе Минтранса.
Сравнение оптики европейских и американских автомобилей
У разных регионов — свои стандарты безопасности, что отражается даже в деталях оптики. Европейские автомобили обычно оснащаются белыми передними габаритами и оранжевыми поворотниками, строго соответствующими требованиям ЕЭК ООН. Американская же система допускает красный цвет задних поворотников и оранжевые габариты спереди.
Сравнение показывает:
-
Европейская система визуально лучше различается другими водителями, что повышает безопасность.
-
Американская оптика часто воспринимается как менее контрастная, особенно в плохую погоду.
-
При ввозе автомобиля из США требуется адаптация, чтобы избежать проблем с регистрацией и техосмотром.
Плюсы и минусы замены светотехники
Замена световых приборов — процесс затратный, но в перспективе он избавляет от множества сложностей. Среди плюсов — законность эксплуатации и безопасность на дороге. К минусам можно отнести стоимость комплектующих и необходимость сертифицированного монтажа.
Преимущества:
- Соответствие требованиям Техрегламента.
- Повышенная видимость на дороге.
- Возможность беспрепятственного прохождения техосмотра.
Недостатки:
- Высокая стоимость оригинальных фар.
- Риск потери заводской гарантии при самостоятельной установке.
- Необходимость документального подтверждения изменений.
Советы владельцам иномарок с зарубежной оптикой
-
Перед покупкой автомобиля уточните, соответствует ли его светотехника российским требованиям.
-
Если авто уже ввезено, обратитесь к сертифицированному сервису для адаптации фар и сигналов.
-
Храните все документы о проведённых изменениях — это поможет при регистрации и страховании.
-
Не используйте несертифицированные лампы и цветные плёнки, чтобы избежать штрафов.
Простое решение — замена оптики на аналоги, сертифицированные в России. Это позволит избежать неприятных ситуаций на техосмотре и сделает поездки безопаснее для всех участников движения.
Подробные рекомендации по новым правилам прохождения техосмотра можно найти в материале о фотофиксации этапов технического осмотра, который подробно объясняет порядок проверки и изменения процедуры в 2025 году.
Популярные вопросы о цвете автомобильной оптики
1. Можно ли ездить с красными поворотниками на задних фонарях?
Нет, такие фонари противоречат требованиям Техрегламента, и при проверке может последовать отказ в выдаче диагностической карты.
2. Сколько стоит замена оптики на соответствующую российским стандартам?
Цена зависит от модели автомобиля и региона. В среднем адаптация обходится от 15 до 50 тысяч рублей.
3. Что лучше: адаптация или полная замена фар?
Если конструкция позволяет, достаточно адаптации — замены ламп или рассеивателей. Но при серьёзных отличиях дешевле и надёжнее установить новые сертифицированные фары.
4. Что делать, если техосмотр не пройден из-за цвета оптики?
Необходимо заменить несоответствующие элементы и пройти повторную проверку.
5. Можно ли получить штраф за несоответствующий цвет огней?
Да, при выявлении нарушения инспектор ГИБДД имеет право вынести предупреждение или назначить штраф до 500 рублей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru