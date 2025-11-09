Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пьяный водитель
Пьяный водитель
© Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domain
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 20:58

Слышал стук только при начале движения — не ожидал, что проблема окажется такой серьёзной

Стук при начале движения — одна из тех мелочей, которые легко списать на "возраст" автомобиля, но чаще всего он указывает на конкретную неисправность. Разобраться, что именно даёт звук, бывает непросто: в работе машины десятки узлов, и каждый из них может сигнализировать о своих проблемах по-разному. Однако опытные водители знают: если стук появляется регулярно, значит, пора внимательно проверить подвеску, рулевое управление, трансмиссию или хотя бы заглянуть под днище.

Основные источники стуков и почему они появляются

Подвеска и рулевое управление

В ходовой части много деталей, которые работают в постоянном напряжении: сайлентблоки, шаровые опоры, тяги, наконечники, крепления. Все они изнашиваются, особенно если автомобиль часто ездит по плохим дорогам. Изношенный сайлентблок или шаровая обычно дают глухой звук, заметный как при начале движения, так и при проезде ям.

Уставшие опорные подшипники стоек тоже нередко становятся причиной посторонних звуков. У некоторых моделей — например, Renault Megane, Toyota, ВАЗ, Ford или Nissan — эта проблема встречается чаще среднего. Опоры выдают себя как при разгоне, так и при поворотах руля на месте.

Стук может исходить и от рулевой рейки. В этом случае звук отдаётся в руль небольшими толчками, и пропустить его практически невозможно.

Опоры двигателя и коробки передач

Подушки двигателя и КПП сами по себе не стучат, но передают удары на кузов, если их резиновые или гидравлические вставки повреждены. От резких стартов и перепадов температур резина рвётся, из-за чего мотор начинает сильнее раскачиваться при трогании.

Трансмиссия и приводы

Стук в трансмиссии ощущается по-разному и часто сопровождается дополнительными звуками — металлическим скрежетом, хрустом или гулом.

• "Щёлканье" спереди при повороте почти всегда означает неисправный ШРУС.
• Хруст при переключении передач напоминает о проблемах с синхронизаторами.
• Шум при движении может указывать на износ подшипников или зубчатых колёс.

У машин с карданом слабым местом часто становится крестовина или резиновая демпферная муфта. А в полноприводных моделях нередко изнашиваются оси сателлитов и шестерни дифференциала: стук появляется спереди или сзади в зависимости от конструкции.

Автоматические коробки

АКПП редко ограничиваются одним стуком: к нему обычно добавляются толчки, жёсткие переключения или задержки. Вариатор может выдать проблему износом ремня или шкивов, а классический "автомат" — нехваткой масла или его неправильным типом.

Выхлопная система

Когда опоры мотора проседают, выхлопная труба может задевать кузов — отсюда звонкий стук при старте. Но куда чаще причиной становится ослабшее или проржавевшее крепление: на дорогах с реагентами оно живёт недолго.

Другие мелкие, но частые причины

Иногда шум создают совсем простые вещи: незатянутые болты колёс, болтающаяся накладка в суппорте, защита картера, которая начала отходить, или просто незакреплённая канистра в багажнике.

Что стучит — где искать причину

Симптом Вероятная зона К чему приводит
Глухой удар при старте Подвеска Ухудшение управляемости
Щелчки при повороте ШРУС Потеря привода
Вибрации и рывки АКПП/вариатор Дорогой ремонт коробки
Звон снизу Выхлоп Повреждение трубы или креплений
Толчки в руле Рулевая рейка Потеря точности управления

Советы шаг за шагом: как искать источник стука

  1. Проверить затяжку болтов колёс.

  2. Осмотреть защиту картера и крепления выхлопа.

  3. Проверить состояние опор двигателя и коробки.

  4. Выслушать подвеску на неровностях.

  5. На подъёмнике оценить люфты в шаровых, сайлентблоках и рулевой рейке.

  6. Проверить уровень и состояние масла в коробке передач.

  7. Диагностировать ШРУСы при полном выворачивании руля.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Игнорировать стуки → усиливается износ элементов подвески → своевременно менять сайлентблоки и шаровые.
• Ездить с просевшими опорами двигателя → удары по кузову, повышенная вибрация → установка оригинальных или усиленных опор.
• Откладывать диагностику коробки → рост стоимости ремонта АКПП → регулярная замена масла ATF.

А что если…

…звук появляется только раз в неделю?
Это может быть редкая работа подвески в определённом положении — но исключить износ всё равно стоит.

…стуки возникают только зимой?
На морозе резина жестче, а смазка густеет, однако постоянные удары — повод для проверки.

FAQ

Как выбрать сервис для диагностики?
Ищите тех, кто работает с вашей маркой и имеет подъёмник, стенд проверки подвески и оборудование для диагностики АКПП.

Сколько стоит диагностика подвески?
В среднем от 800 до 2500 ₽, в зависимости от региона и класса автомобиля.

Можно ли ездить, если стук редкий?
Можно, но не стоит: любой люфт увеличивается со временем и приводит к более дорогому ремонту.

Мифы и правда

Миф: если стук не постоянный, значит, опасности нет.
Правда: большинство критичных поломок проявляются сначала редко.

Миф: ШРУС хрустит только на старых машинах.
Правда: даже новые авто страдают от порванных пыльников.

Три интересных факта

• Количество резинометаллических деталей в подвеске среднего кроссовера — около 20.
• В автомобилях с электроприводом подвеска изнашивается быстрее из-за веса батареи.
• 70% стуков в трансмиссии оказываются связаны со ШРУСами.

