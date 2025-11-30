Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
автомобильные ключи
автомобильные ключи
© Flickr by chen chin (ducktail964) is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 16:59

Сколько реально стоит восстановление ключа для вашей машины: цифры, которые шокируют

Стоимость восстановления автоключей в России зависит от марки и типа ключа — Авто Mail

Потеря ключа от автомобиля — ситуация привычная для многих водителей. Иногда ключ ломается, теряется или выходит из строя с течением времени. В современном мире даже владельцы машин с бесключевым доступом сталкиваются с необходимостью восстановления. Важно знать, во сколько обойдется замена ключа, чтобы не переплачивать за срочные услуги. Об этом рассказал портал Авто Mail.

Стоимость восстановления напрямую зависит от марки автомобиля, типа ключа и наличия иммобилайзера. Для старых моделей достаточно просто нарезать "железо" по образцу, в то время как современные смарт-ключи требуют программирования и оригинальных деталей.

Восстановление ключей для Lada

Классические "девятки" и "восьмерки" позволяют изготовить ключ практически в любой мастерской. Достаточно купить заготовку, которая стоит около 300 рублей, и потратить на работу до тысячи. В итоге дубликат обойдется примерно в 1 500 рублей и займет около получаса.

Современная Lada Vesta оснащена иммобилайзером. Здесь потребуется не только выточить ключ, но и запрограммировать его. Китайский аналог "выкидушки" стоит около 1 800 рублей, оригинальная деталь — от 3 500 до 5 000 рублей. Полная замена ключа в Москве у опытного специалиста на оригинальных деталях обойдется примерно в 7 500 рублей.

Kia Rio и Hyundai Solaris

Популярная Kia Rio позволяет восстановить ключ у официального дилера за 3 300 рублей. Стоимость самой заготовки сильно разнится: простая болванка без кнопок начинается с 600-900 рублей, выкидной ключ — от 2 000 рублей (китайский аналог) до 5 900 рублей (оригинал).

Hyundai Solaris, хоть и близкий "родственник" Kia Rio, имеет более дорогие заготовки. Китайский аналог с кнопками и выкидным механизмом обойдется в 2 900 рублей, оригинальная болванка — почти 7 000 рублей. В случае повреждения корпуса или кнопок ремонт возможен отдельно, от 1 000 рублей.

Mitsubishi Lancer

Для "японской классики" ключи без кнопок стоят около 4 000 рублей: 900 рублей за китайскую заготовку и примерно 3 000 рублей за работу. Кнопочные варианты добавляют к цене около 500 рублей. Восстановление отдельных кнопок оценивается в 1 000 рублей.

Toyota Camry V50

С переходом на смарт-ключи владельцы Camry получили удобство, но и более высокие затраты. Новая оригинальная заготовка — от 8 000 рублей, аналог — от 5 000 рублей. Перепрограммирование ключа стоит дополнительно от 3 000 рублей. На вторичном рынке можно найти подержанный ключ за 4 000-5 000 рублей, который потом перепрошивают под автомобиль владельца.

Китайские бренды: Geely Coolray и Haval Jolion

Для Geely Coolray оригинальный подержанный ключ — от 3 000 рублей, новый — от 8 000 рублей, аналог — от 3 900 рублей. Программирование ключа добавляет около 2 900 рублей к стоимости.

Haval Jolion требует более серьезных затрат: официальные дилеры предлагают услугу от 25 000 рублей. Китайские аналоги продаются от 1 700 до 6 000 рублей, оригинальные варианты — от 4 000 рублей. Программирование и нарезка "лезвия" добавляют к стоимости еще 3 500-4 500 рублей.

Премиум-сегмент: BMW, Audi, Mercedes-Benz

Владельцы современных BMW сталкиваются с высокой стоимостью дубликатов. Ключ без дисплея у дилера стоит около 85 000 рублей, а с экраном — на 30 000 рублей дороже. Ремонт поврежденного ключа — около 5 000 рублей.

Для Audi замена ключа в России обходится минимум в 110 000 рублей, тогда как в Германии — около 44 000 рублей. Mercedes-Benz 2013 года и новее с системой FBS4 требует восстановления у дилера, средняя стоимость — от 500 000 рублей. В отдельных случаях, например для Maybach, цена доходила до одного миллиона рублей.

Сравнение цен на восстановление ключей разных моделей

  1. Lada (ВАЗ) 2109 — от 300 рублей

  2. Lada Vesta — от 5 000 рублей

  3. Kia Rio — от 4 000 рублей

  4. Hyundai Solaris — от 6 000 рублей

  5. Mitsubishi Lancer — от 4 000 рублей

  6. Toyota Camry V50 — от 7 000 рублей

  7. Geely Coolray — от 6 000 рублей

  8. Haval Jolion — от 7 500 рублей

  9. BMW — от 85 000 рублей

  10. Audi — от 110 000 рублей

  11. Mercedes-Benz 2013 — от 500 000 рублей

Советы по восстановлению автоключей

  1. При потере одного из ключей сразу делайте дубликат, чтобы избежать переплаты за срочное восстановление.

  2. Оцените вариант покупки подержанного ключа с последующим программированием — это может быть дешевле.

  3. Для автомобилей с иммобилайзером или смарт-ключами выбирайте проверенные мастерские или дилеров.

Популярные вопросы о восстановлении автоключей

  1. Сколько стоит восстановление ключа для разных автомобилей?
    Стоимость зависит от марки, модели и типа ключа — от 300 рублей для старых Lada до 500 000 рублей для Mercedes-Benz FBS4.

  2. Можно ли сэкономить, покупая китайский аналог ключа?
    Да, аналоги значительно дешевле оригинала, но важно учитывать качество и необходимость программирования.

  3. Что лучше — подержанный ключ или новый?
    Подержанный ключ можно перепрограммировать и сэкономить, но новые оригинальные ключи обеспечивают долгий срок службы и надежность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Независимая диагностика выявляет скрытые дефекты двигателя — СТО сегодня в 0:02
Спросите это у продавца подержанной машины — и он сразу выдаст себя с головой

Какие фразы помогут быстро распознать перекупщика и не допустить ошибку при покупке подержанного автомобиля? Разбираем советы, которые работают на практике.

Читать полностью » Потеря электролита в автомобильном аккумуляторе снижает ресурс батареи — автоэлектрик вчера в 22:57
Упал аккумулятор и потерял электролит — жаль, раньше не знал, чем это может обернуться зимой

Что делать, если аккумулятор пролежал на боку и потерял электролит? Разбираемся, можно ли восстановить батарею, в каких случаях её лучше заменить и как избежать повторных проблем.

Читать полностью » Мокрые вещи в салоне могут стать причиной запотевания стекол — эксперты RAC вчера в 20:34
Авто превращается в сауну: почему стекла потеют даже без дождя

Простые советы помогут навсегда избавиться от запотевших и обледенелых стёкол. Один из лайфхаков не требует никаких затрат — только немного внимания.

Читать полностью » Категория M в правах открывается автоматически с категорией B — ГАИ вчера в 18:57
Не открывайте категорию М на мопед: возможно, она у вас уже есть благодаря одной простой вещи

Может ли водитель с категорией "B" управлять мопедом без отдельной категории "М"? ГАИ объяснили, как на самом деле работает система допуска.

Читать полностью » Кондиционер в автомобиле повышает расход топлива и снижает мощность — автоэлектрик вчера в 16:59
Летняя жара или дождливая зима: когда включение кондиционера опаснее, чем кажется

Эксперт объясняет, когда лучше воздержаться от использования кондиционера в автомобиле, чтобы сэкономить топливо, сохранить мощность и избежать проблем со здоровьем.

Читать полностью » Mash: Суд во Владивостоке запретил ввоз праворульных и гибридных авто вчера в 14:35
Россия ставит стоп праворульным авто: проверка фар стала причиной резонансного запрета

Суд во Владивостоке запретил ввоз праворульных и гибридных машин, указав на несоответствие техническим требованиям. Решение может надолго изменить структуру автомобильного импорта.

Читать полностью » Загрязнённое топливо вызывает поломку форсунок и насоса в дизельном двигателе— автосервисы вчера в 14:33
Пробую простой трюк с маслом — дизель стал тише и мощнее, чем новый

Как продлить жизнь дизельному двигателю и избежать дорогостоящего ремонта — простые шаги, о которых забывают даже опытные водители.

Читать полностью » Водители на трассах чаще гибнут из-за ошибок при обгоне — ГИБДД вчера в 12:37
Одна секунда на трассе стоит жизни: главный просчёт, который нельзя допускать

Какие ошибки чаще всего совершают водители на трассе и почему даже уверенность за рулём может сыграть против вас? Инспектор ГАИ рассказал о трёх главных просчётах.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Повторная установка акустики аннулирует регистрацию авто — ГИБДД
Питомцы
Биомасса диких млекопитающих сократилась примерно на 70 % — NEE
Садоводство
Пёстрые побеги сорта карнавал сохраняют окраску при рассеянном свете
Спорт и фитнес
Кофеин усилил взрывной старт у бегунов на короткие дистанции — MSSE
Наука
Сокращение калорий замедляет старение мозга — учёные
Еда
Маринад из кефира и лимонного сока делает куриную грудку мягкой для шашлыка — кулинары
Туризм
Группа Sporades получила сертификацию Great Place to Work второй год — travel.gr
СФО
В Новосибирске владельцу собаки, устроившей взрыв в жилом доме, грозит штраф
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet