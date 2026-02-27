Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка за рулем
Девушка за рулем
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 1:23

Дрожь по кузову вместо плавного хода: обычная заправка может за одну поездку приговорить двигатель

Рывки при разгоне автомобиля сигнализируют о скрытых неисправностях, таких как некачественное топливо, проблемы со сцеплением, сбои в датчиках двигателя или дефекты коробки передач. Игнорирование этих симптомов чревато серьезными поломками и значительными расходами на ремонт. По данным экспертов, биохимические нарушения в топливной смеси нарушают равномерный процесс сгорания, вызывая нестабильный крутящий момент. Об этом сообщает Pravda. Ru.

Некачественное топливо чаще всего приводит к сбоям воспламенения топливно-воздушной смеси, что проявляется рывками. Неисправное сцепление пробуксовывает под нагрузкой или не полностью отжимается, а ошибки датчиков искажают состав смеси. В автоматических и роботизированных трансмиссиях дерганье возникает при переключениях, имитируя рывки на разгоне.

"Самое распространенное — это некачественное топливо, из-за которого нарушается воспламенение топливно-воздушной смеси, что и приводит к рывкам. Также причиной могут стать неисправности сцепления, например, когда оно пробуксовывает под нагрузкой или не до конца отжимается. Проблема бывает и в электронике — ошибки в датчиках управления двигателем, из-за которых смесь формируется неправильно. Если в автомобиле установлена автоматическая или роботизированная коробка, она может дергаться при переключениях под нагрузкой, и водители нередко воспринимают это как рывки при разгоне", — пояснил руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Игнорирование рывков грозит повреждением двигателя или полной поломкой коробки передач с высокими затратами на восстановление. Как отметил Ладушкин, своевременная диагностика в сервисе позволит слить плохое топливо и выявить системную проблему. По словам специалиста, визит к профессионалам сэкономит на капитальном ремонте.

Автор Николай Тихонов
Николай Тихонов — инженер-механик (СамГТУ), эксперт по диагностике и ремонту авто с 12-летним стажем. Специалист по трансмиссиям и тех-аудиту.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Модели будущего: Audi RS 5 2027 года вступает в борьбу с BMW M3 и Mercedes-AMG C63 за титул чемпионов 26.02.2026 в 11:55

Audi RS 5 2027 года выходит на арену в конкуренции с BMW M3 и Mercedes-AMG C63. Как новые технологии влияют на динамику и вес?

Читать полностью » От гонок к дорогам: как Mazda MX-5 адаптируется к новым условиям с помощью синтетического топлива 26.02.2026 в 9:48

Mazda MX-5 продолжает свое существование с синтетическим топливом, не теряя характера и легкости на фоне растущей электрификации.

Читать полностью » Изумрудный щит для двигателя: необычный цвет смазки защищает кошельки водителей от дорогого ремонта 26.02.2026 в 7:35

В Калужской области нашли способ радикально победить контрафакт на рынке ГСМ. Секрет кроется в составе базового продукта.

Читать полностью » Экономия на спичках бьёт по карману: копеечная бережливость топлива оборачивается дорогим ремонтом 26.02.2026 в 5:32

Как система Start-Stop превращается из полезной функции в источник проблем? Актуальные мнения водителей.

Читать полностью » Надежный внедорожник без заморочек: Suzuki Vitara сочетает старую школу с современными стандартами 26.02.2026 в 2:15

Новая Suzuki Vitara: сочетание старых проверенных решений и современного подхода к дизайну и экологии.

Читать полностью » Новый уровень городских электромобилей: Renault 5 E-Tech предлагает 410 км без компромиссов 26.02.2026 в 0:08

Renault 5 E-Tech — это больше, чем просто электромобиль: он обещает комфортный запас хода и стильный дизайн для города.

Читать полностью » Дорогое хобби для миллионеров: концепт Lanzador отправили в утиль из-за нежелания клиентов платить 25.02.2026 в 19:16

Итальянский бренд официально отказался от планов по выпуску первого электрокара. Выяснилось, что богатые клиенты не готовы менять рев V12 на тишину батарей.

Читать полностью » Верность корням или шаг назад: новый кроссовер Mazda CX-5 получил старый мотор в 2026 году 25.02.2026 в 17:08

Японский бестселлер вырос в размерах и получил ИИ, но остался верен атмосферному мотору. Разбираемся, стоит ли менять привычные кнопки на глянцевый минимализм.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Тропический рай за полцены: зимний Бали встречает туристов огромными скидками и сочной зеленью
Еда
Сухая грудка оживает как по волшебству: панко с чеддером запечатывают сочность внутри хрустящей корочки
Туризм
Паттайя меняет маски после заката: тихие кварталы Наклуа скрывают настоящую душу Таиланда
Туризм
Закат за двадцать пять рублей: бюджетный маршрут на Хайнане заменяет дорогие морские прогулки
Недвижимость
Плитка больше не в моде: пористая затирка копит опасный грибок и портит вид ванной комнаты
Туризм
Перезагрузка за копейки: пять старинных городов рядом с Москвой для идеального уик-энда
Красота и здоровье
Интервальное голодание: стремление к идеальному телу может оказаться лишь миражом
Садоводство
Гравитация на службе у дачника: огурцы в подвесных корзинах созревают на две недели быстрее срока
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet