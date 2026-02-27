Дрожь по кузову вместо плавного хода: обычная заправка может за одну поездку приговорить двигатель

Рывки при разгоне автомобиля сигнализируют о скрытых неисправностях, таких как некачественное топливо, проблемы со сцеплением, сбои в датчиках двигателя или дефекты коробки передач. Игнорирование этих симптомов чревато серьезными поломками и значительными расходами на ремонт. По данным экспертов, биохимические нарушения в топливной смеси нарушают равномерный процесс сгорания, вызывая нестабильный крутящий момент. Об этом сообщает Pravda. Ru.

Некачественное топливо чаще всего приводит к сбоям воспламенения топливно-воздушной смеси, что проявляется рывками. Неисправное сцепление пробуксовывает под нагрузкой или не полностью отжимается, а ошибки датчиков искажают состав смеси. В автоматических и роботизированных трансмиссиях дерганье возникает при переключениях, имитируя рывки на разгоне.

"Самое распространенное — это некачественное топливо, из-за которого нарушается воспламенение топливно-воздушной смеси, что и приводит к рывкам. Также причиной могут стать неисправности сцепления, например, когда оно пробуксовывает под нагрузкой или не до конца отжимается. Проблема бывает и в электронике — ошибки в датчиках управления двигателем, из-за которых смесь формируется неправильно. Если в автомобиле установлена автоматическая или роботизированная коробка, она может дергаться при переключениях под нагрузкой, и водители нередко воспринимают это как рывки при разгоне", — пояснил руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Игнорирование рывков грозит повреждением двигателя или полной поломкой коробки передач с высокими затратами на восстановление. Как отметил Ладушкин, своевременная диагностика в сервисе позволит слить плохое топливо и выявить системную проблему. По словам специалиста, визит к профессионалам сэкономит на капитальном ремонте.