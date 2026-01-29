Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Руки водителя в перчатках на руле зимой (вид из салона)
Руки водителя в перчатках на руле зимой (вид из салона)
© https://ru.freepik.com is licensed under Free
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 17:41

Иней на стекле изнутри — тревожный сигнал: одна мелочь в салоне создаёт влагу каждую ночь

Зимой запотевшие окна в машине способны испортить настроение ещё до начала поездки. Иногда водитель ожидает увидеть лёд снаружи, а обнаруживает иней и влагу уже внутри салона. Такая ситуация не только раздражает, но и напрямую влияет на безопасность. Об этом сообщает denik.

Откуда берётся влага в салоне

Основной источник влаги зимой — снег и вода, которые мы приносим в автомобиль на обуви и одежде. Даже если тщательно стряхивать снег, его остатки всё равно попадают внутрь и тают. Дополняет картину тёплое дыхание пассажиров: при большой разнице температур влага быстро конденсируется на холодных стёклах.

Свою роль играют и технические факторы. Засорённый салонный фильтр, забитые дренажные отверстия, изношенные уплотнители дверей или багажника мешают нормальной вентиляции. Намокшие текстильные коврики и обивка сидений начинают испарять влагу, из-за чего окна могут запотевать снова и снова, даже после проветривания.

Почему важно искать причину

Повышенная влажность — одна из самых частых повторяющихся проблем в автомобиле. Она не только увеличивает время подготовки к поездке, но и может привести к неприятному запаху и образованию льда на стекле изнутри.

"Хорошо проверять уплотнители и обрабатывать их подходящими средствами. Замените салонный фильтр, прочистите дренажные каналы и убедитесь, что пол, коврики и сиденья не промокли", — говорится на портале MROAuto.

Если салон уже сильно отсырел, полумеры не помогут. В таком случае необходимо тщательно высушить коврики, сиденья, потолок и пол, иначе проблема будет возвращаться.

Домашние способы борьбы с влагой

Для разовых ситуаций могут подойти простые средства. Соль, рис или пищевая сода хорошо впитывают влагу и частично устраняют запахи. Их обычно насыпают в тканевый мешочек и оставляют в салоне на ночь. Аналогичным эффектом обладает силикагель — те самые пакетики, которые кладут в коробки с обувью или техникой.

Однако при постоянном проникновении влаги через уплотнители или вентиляцию такие методы оказываются недостаточными. Тогда лучше обратить внимание на специальные многоразовые осушители воздуха для автомобилей.

Вентиляция и климат — ваши союзники

Эффективный способ быстро снизить влажность — правильно использовать систему вентиляции. Кондиционер сушит воздух даже зимой и значительно ускоряет устранение запотевания.

"Его преимущество в том, что он осушает воздух и тем самым заметно снижает избыточную влажность в салоне", — отмечает Driver's Portal.

Важно избегать режима рециркуляции, так как он удерживает влагу внутри. Лучше включить приток наружного воздуха, направить обдув на лобовое стекло и установить высокую температуру. Простое правило здесь одно: на тёплом стекле влага не конденсируется.

Профилактика на каждый день

Чтобы влага не накапливалась, зимой стоит заменить текстильные коврики на резиновые. Они не впитывают воду, их легко вытряхнуть или протереть. Регулярное проветривание, чистый салонный фильтр и исправные уплотнители заметно снижают риск запотевших окон и делают зимние поездки спокойнее.

Автор Николай Тихонов
Николай Тихонов — инженер-механик (СамГТУ), эксперт по диагностике и ремонту авто с 12-летним стажем. Специалист по трансмиссиям и тех-аудиту.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пятицилиндровый мотор уходит тихо — и вместе с ним исчезает особый характер машин вчера в 5:57

Рядный пятицилиндровый мотор — ода характеру: от дизелей Mercedes и раллийных Audi до единственного в производстве Audi 2.5 TFSI. Почему "пятёрка" исчезает?

Читать полностью » Nissan показывает мотор 1,5 л на 400 л.с. весом 40 кг — Nissan 27.01.2026 в 23:04
Увидел двигатель размером с чемодан — и он выдаёт 400 лошадиных сил

Nissan DIG‑T R: 1,5‑литровый трёхцилиндровый турбо‑двигатель весом 40 кг выдал 400 л.с. в прототипе ZEOD RC на Ле‑Ман — история инженерной дерзости.

Читать полностью » Мороз вызывает парафинизацию солярки и срыв запуска дизеля — автоэксперт Ракитин 27.01.2026 в 13:31
Дизель замёрз на парковке — спасает не трос: самый безопасный шаг, который многие пропускают

Эксперт объяснил, почему дизель не заводится в сильный мороз: роль солярки, аккумулятора и антигеля, а также безопасные шаги запуска и подогрева бака.

Читать полностью » Старая машина начинает есть деньги ложками: момент, когда ремонт перестаёт быть выгодным 27.01.2026 в 12:28

Рост цен на запчасти и сервис заставляет водителей пересматривать подход к старым автомобилям. Когда ремонт ещё оправдан, а когда выгоднее сменить машину.

Читать полностью » Средний пробег б/у авто в Москве вырос до 173 тыс км — автоэксперты 27.01.2026 в 12:25
Ездят до последнего и не отпускают руль: пробеги подержанных авто в столицах бьют рекорды

Средний пробег подержанных автомобилей в России резко растет, особенно в Москве и Петербурге. Почему владельцы ездят дольше и кто продает самые свежие авто.

Читать полностью » В сервисах выросло число ремонтов ходовой у китайских кроссоверов — автомеханики 27.01.2026 в 11:58
Пока кузов блестит — ходовая плачет: новые китайские кроссоверы массово попадают в сервисы

Владельцы китайских кроссоверов всё чаще сталкиваются с ремонтом подвески. Какие модели чаще других приезжают в сервисы и с какими проблемами.

Читать полностью » Холодный старт для АКПП — как игра в рулетку: зимняя мелочь, за которую потом платят по-крупному 27.01.2026 в 11:55

Зимой автоматическая коробка может работать с задержками и толчками. Эксперт объяснила, почему это опасно, и как морозы влияют на ресурс АКПП.

Читать полностью » Kia Europe рассматривает выпуск компактного электромобиля EV1 — Autocar 26.01.2026 в 22:37
Кia задумал EV1 для города — меньшая батарея может сделать цену приятнее

В Европе растёт спрос на компактные электрокары: Kia рассматривает EV1 — ещё меньшую альтернативу EV2 и Picanto. Решение ждут после правил ЕС и оценки конкурентов.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Одно движение вместо десятка тренажёров: упражнение, которое собирает сильное тело целиком
Авто и мото
Большие колеса не спасают: главные ошибки водителей квадроциклов
Красота и здоровье
Смертность как при катастрофе, лечения ноль: вирус с пугающей статистикой остаётся в тени
Туризм
Летний отпуск дешевле зимой: раннее бронирование тура решает всё — но есть три этапа, о которых молчат
Дом
Коврик для ванны после душа остаётся мокрым часами: простая привычка убирает “болотный” запах
Красота и здоровье
Кажутся мелочами — а запускают разрушение нервной системы: сигналы, которые терпят годами
Спорт и фитнес
Тренировка даёт ноль эффекта: мышцы просто не видят главный объект, без которого роста не бывает
Красота и здоровье
Минералка одинаковая, а эффект разный: что на самом деле важно в санатории
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet