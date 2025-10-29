Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 17:09

Тормоза отказали у целых регионов: названы области, где водители чаще всего бьют машины

Рейтинг BIP.RU: Калининградская область, Адыгея и Рязанская область — лидеры по росту КБМ

Российские автолюбители в последние годы стали внимательнее относиться к вопросам страхования и аккуратности за рулём. Однако свежие данные показывают, что в некоторых регионах доля водителей, часто попадающих в аварии, всё же растёт. Аналитики портала BIP.RU составили рейтинг регионов, где водители проявляют наибольшую осторожность — и тех, где ситуация вызывает тревогу.

Где чаще всего нарушают: регионы-лидеры по аварийности

По итогам третьего квартала 2025 года в России увеличилась доля владельцев полисов ОСАГО с повышенным коэффициентом бонус-малус (КБМ) — более 1,76. Таких автомобилистов теперь 3,2% от всех застрахованных. Этот показатель вырос на 17% по сравнению с прошлым годом.

Самый заметный скачок в числе "высокоаварийных" водителей наблюдается в Калининградской области, где рост составил 103%. На втором месте Республика Адыгея — здесь показатель вырос на 65%, а замыкает тройку Рязанская область с увеличением на 54%. Эксперты связывают рост аварийности в этих регионах с ростом транспортного потока и активным обновлением автопарка — особенно за счёт подержанных иномарок.

В числе антирекордсменов по количеству водителей с высоким КБМ оказались Республика Татарстан (5%), Республика Чувашия (4,6%), Челябинская и Омская области (по 4,5%), а также Красноярский край (4,4%).

Как работает коэффициент бонус-малус

КБМ — это показатель, отражающий страховую историю автомобилиста. Он влияет на стоимость полиса ОСАГО: чем выше коэффициент, тем дороже страховка. При безаварийной езде КБМ снижается, и водитель получает скидку. Если же владелец машины часто становится участником ДТП, коэффициент растёт, и страховка обходится дороже.

Например, водитель с минимальным КБМ 0,5 может платить за полис вдвое меньше базовой ставки, а при коэффициенте 2 — вдвое больше. Таким образом, аккуратность за рулём напрямую влияет на расходы.

Сравнение регионов

Регион Рост доли "высокоаварийных" водителей Средний КБМ
Калининградская область +103% 1,88
Республика Адыгея +65% 1,79
Рязанская область +54% 1,76
Республика Татарстан 5% от общего числа водителей 1,84
Красноярский край 4,4% 1,81

Как уменьшить свой КБМ: советы шаг за шагом

  1. Проверить данные о КБМ на сайте РСА (Российского союза автостраховщиков). Иногда ошибки при оформлении страховки приводят к неправильному расчёту коэффициента.

  2. Не менять страховые компании слишком часто — при переходе может потеряться информация о безаварийных годах.

  3. Стараться не допускать мелких ДТП. Даже небольшое столкновение, оформленное по ОСАГО, увеличивает КБМ.

  4. Использовать телематику — специальные устройства, фиксирующие стиль вождения. Многие страховщики предлагают скидки тем, кто ездит аккуратно.

  5. Контролировать срок действия полиса: при его перерыве более 12 месяцев скидка аннулируется.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать правила при перестроении.
    Последствие: повышенный риск столкновений, рост страховых выплат.
    Альтернатива: установить систему контроля "слепых зон" или видеорегистратор с обзором 360°.

  • Ошибка: покупать дешёвую страховку у сомнительных посредников.
    Последствие: отказ в выплате при ДТП, потеря денег.
    Альтернатива: оформлять ОСАГО только через проверенные сайты страховщиков или приложение "Госуслуги Авто".

  • Ошибка: не обновлять данные водителя при смене машины.
    Последствие: неправильный расчёт КБМ, штрафы при проверке.
    Альтернатива: проверить актуальность данных в базе РСА и подать заявление на корректировку.

А что если у водителя высокий КБМ?

Если коэффициент уже вырос, можно исправить ситуацию. Во-первых, стоит проехать хотя бы один год без ДТП — это позволит вернуть часть скидки. Во-вторых, при смене страховщика важно правильно указать предыдущий номер полиса, чтобы бонусы сохранились. Некоторые компании предлагают программы "обнуления" КБМ: при покупке нового полиса и установке телематического устройства водителю возвращают базовый уровень коэффициента через 6-12 месяцев безопасной езды.

Часто задаваемые вопросы

Как узнать свой КБМ?
На сайте РСА можно бесплатно проверить свой коэффициент по номеру водительского удостоверения.

Можно ли обнулить КБМ?
Да, но только через официальное обращение в страховую компанию или по решению РСА при подтверждении безаварийной езды.

Что делать, если страховщик ошибся в расчётах?
Нужно направить заявление с копией водительского удостоверения и предыдущего полиса ОСАГО. После проверки данные корректируются в течение 10 рабочих дней.

Мифы и правда о КБМ

  • Миф: КБМ одинаков для всех водителей.
    Правда: он индивидуален и зависит только от личной истории страховых выплат.

  • Миф: коэффициент можно "купить" или сбросить за деньги.
    Правда: все данные хранятся в единой базе РСА, и изменить их можно лишь официальным путём.

  • Миф: один небольшой страховой случай не повлияет на КБМ.
    Правда: любое обращение по ОСАГО фиксируется и влияет на коэффициент.

Исторический контекст

Первый полис ОСАГО был введён в России в 2003 году. Тогда система бонус-малус работала вручную, а сведения о безаварийной езде хранились в бумажных архивах. С 2016 года РСА перешёл на электронную базу данных, а с 2021 года КБМ рассчитывается автоматически при оформлении полиса онлайн. Это сделало процесс прозрачным, но повысило требования к точности данных.

