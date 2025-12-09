Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
осаго
осаго
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Авто и мото
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 12:50

Штраф вместо защиты: как желание навести порядок создаёт хаос на дорогах

Введение штрафа за ДТП без ОСАГО создаст риски для водителей — автоюрист Славнов

Отдельный штраф за участие в аварии без страховки может обернуться новым источником рисков, а не способом их снижения. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru". Автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов считает, что подобные инициативы не решают реальную проблему, а лишь создают почву для злоупотреблений.

Закон уже предусматривает наказание

Сегодня водители без полиса ОСАГО и так несут административную ответственность — штраф в размере 800 рублей. По мнению Славнова, этого достаточно: сам факт отсутствия страховки становится для нарушителя финансовым уроком. Если такой водитель попадёт в аварию, компенсация ущерба ложится полностью на него, без участия страховой компании.
"Такие нововведения не нужны, потому что нельзя отдельно выделять участников ДТП без страховки. За отсутствие полиса уже установлен штраф в размере 800 рублей", — пояснил автоэксперт.

Он напомнил, что система страхования обязательна не для наказания, а для защиты участников дорожного движения. Ужесточение санкций, по его словам, не изменит поведения тех, кто сознательно игнорирует правила, а лишь создаст дополнительное давление на добросовестных водителей.

Опасность чрезмерных санкций

Идея повысить штраф до 50 тысяч рублей, по словам эксперта, не имеет реальных оснований. Такая мера не повысит дисциплину, а приведёт к росту мошенничества. Слишком суровые санкции, считает юрист, сделают водителей уязвимыми для недобросовестных схем, в которых отсутствие ОСАГО будет использоваться как повод для вымогательства.

"Штраф в 50 тысяч рублей не реалистичен и не приведёт к росту дисциплины на дорогах. Напротив, его введение создаст почву для мошеннических схем", — отметил Славнов.
Он добавил, что подобные случаи уже фиксировались ранее, а новая система штрафов лишь усилит этот процесс. В результате пострадают те, кто стал участником аварии не по своей вине, но оказался без действующего полиса.

Поиск баланса между наказанием и профилактикой

Эксперт подчеркнул, что решение проблемы кроется не в ужесточении санкций, а в повышении доступности и прозрачности страховых услуг. По его мнению, важно сделать ОСАГО более понятным и экономически оправданным инструментом, а не дополнительной финансовой нагрузкой. Тогда и мотивация уклоняться от страхования снизится сама собой.

Механическое увеличение штрафов, напротив, ведёт к росту недоверия между участниками дорожного движения и государственными структурами. Правоприменение должно оставаться разумным, иначе борьба с нарушениями превратится в источник новых конфликтов на дорогах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спрос на китайские автомобили вырос в России в 2025 году — Favorit Motors вчера в 20:15
Банки соревнуются за водителей: ставки по автокредитам рухнули до исторического минимума

Всё больше россиян выбирают автомобиль в кредит или рассрочку. Какие модели популярнее, где ставки ниже и как не переплатить — разбираемся подробно.

Читать полностью » Новичкам лучше брать первый автомобиль простым и недорогим — автоинструктор вчера в 18:59
Беру ключи и сажусь за руль: почему первые месяцы вождения лучше пережить на простой машине

Как выбрать первую машину новичку: простой и недорогой авто, компактные габариты, ремонтопригодность, коробка по опыту и умеренная динамика без лишних рисков.

Читать полностью » В тонущей машине важно не сломать ручку двери — автоэксперт Субботин вчера в 17:11
Авто идет ко дну молча и быстро: алгоритм спасения, который должен знать каждый водитель

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал NewsInfo, как выбраться из тонущего автомобиля.

Читать полностью » В 2026 году в РФ ожидается подорожание машин на уровне инфляции — Виноградова вчера в 16:36
Не драматическое, но неизбежное: что стоит за ростом цен на автомобили в 2026 году

В 2026 году в России ожидается подорожание автомобилей. Что повлияет на рост цен и насколько это будет ощутимо для покупателей? Гендиректор "Рольф" Светлана Виноградова делится прогнозом.

Читать полностью » Полная диагностика систем, замена жидкостей и фильтров обеспечивают надёжный зимний старт двигателя — автомеханики вчера в 16:20
Почему некоторые машины заводятся при -30°С, а другие нет — разница в нескольких простых шагах

Узнайте, как подготовить автомобиль к зиме, чтобы двигатель заводился даже при экстремальных морозах и все системы работали без сбоев.

Читать полностью » Пикапы заняли половину американского авторынка в 2025 году — Favorit Motors вчера в 14:23
Пикапы захватили Америку: кроссоверы и электрокары отбиваются как могут

Американский рынок автомобилей в 2025 году удивил: пикапы удерживают лидерство, гибриды и электрокары набирают обороты. Кто вошёл в ТОП-10?

Читать полностью » Платные проверки авто не видят неоформленные ДТП — эксперты вчера в 12:44
Нашёл авто без ДТП в истории — оказалось, его уже восстановили после серьёзной аварии

Почему отчёты на сайтах объявлений не гарантируют "чистую" машину: ДТП без оформления, задержки в базах и скрытые поломки. Как проверять правильно.

Читать полностью » Налоговая нагрузка на топливо в России достигла 60% — Павел Завальный вчера в 12:19
Когда рубль крепнет, кошелёк пустеет: как топливо стало роскошью

Налоговая нагрузка на российскую нефтяную отрасль почти вдвое выше, чем в США. Почему снижение цен на бензин остаётся сложной задачей?

Читать полностью »

Новости
Туризм
Горнолыжные курорты Сербии и Черногории привлекают россиян — эксперт Тимошенко
Общество
Пересмотр МРОТ возможен после стабилизации экономики — депутат Бессараб
Общество
Школьники скупают конфеты с алкоголем через маркетплейсы — Baza
Садоводство
Белокрылка быстро превращается в угрозу урожаю из-за высокой плодовитости — садоводы
Экономика
Накопительная пенсия зависит от взносов работодателя и маткапитала — РБК
Спорт и фитнес
Отжимания с широкой постановкой рук увеличивают нагрузку на грудь — SELF
Наука
Изменения в AMOC могут навсегда изменить климат Южной Европы — Рене ван Вестен
Авто и мото
Зимние реагенты с песком ускоряют старение кузова авто — автоэксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet