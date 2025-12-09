Штраф вместо защиты: как желание навести порядок создаёт хаос на дорогах

Отдельный штраф за участие в аварии без страховки может обернуться новым источником рисков, а не способом их снижения. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru". Автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов считает, что подобные инициативы не решают реальную проблему, а лишь создают почву для злоупотреблений.

Закон уже предусматривает наказание

Сегодня водители без полиса ОСАГО и так несут административную ответственность — штраф в размере 800 рублей. По мнению Славнова, этого достаточно: сам факт отсутствия страховки становится для нарушителя финансовым уроком. Если такой водитель попадёт в аварию, компенсация ущерба ложится полностью на него, без участия страховой компании.

"Такие нововведения не нужны, потому что нельзя отдельно выделять участников ДТП без страховки. За отсутствие полиса уже установлен штраф в размере 800 рублей", — пояснил автоэксперт.

Он напомнил, что система страхования обязательна не для наказания, а для защиты участников дорожного движения. Ужесточение санкций, по его словам, не изменит поведения тех, кто сознательно игнорирует правила, а лишь создаст дополнительное давление на добросовестных водителей.

Опасность чрезмерных санкций

Идея повысить штраф до 50 тысяч рублей, по словам эксперта, не имеет реальных оснований. Такая мера не повысит дисциплину, а приведёт к росту мошенничества. Слишком суровые санкции, считает юрист, сделают водителей уязвимыми для недобросовестных схем, в которых отсутствие ОСАГО будет использоваться как повод для вымогательства.

"Штраф в 50 тысяч рублей не реалистичен и не приведёт к росту дисциплины на дорогах. Напротив, его введение создаст почву для мошеннических схем", — отметил Славнов.

Он добавил, что подобные случаи уже фиксировались ранее, а новая система штрафов лишь усилит этот процесс. В результате пострадают те, кто стал участником аварии не по своей вине, но оказался без действующего полиса.

Поиск баланса между наказанием и профилактикой

Эксперт подчеркнул, что решение проблемы кроется не в ужесточении санкций, а в повышении доступности и прозрачности страховых услуг. По его мнению, важно сделать ОСАГО более понятным и экономически оправданным инструментом, а не дополнительной финансовой нагрузкой. Тогда и мотивация уклоняться от страхования снизится сама собой.

Механическое увеличение штрафов, напротив, ведёт к росту недоверия между участниками дорожного движения и государственными структурами. Правоприменение должно оставаться разумным, иначе борьба с нарушениями превратится в источник новых конфликтов на дорогах.