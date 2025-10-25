Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 7:15

В 2025 году через Дальний Восток ввезено 286 тысяч автомобилей: эксперты раскрыли статистику

Алексей Полушко: объем ввоза автомобилей через Дальний Восток вырос на 38% в 2025 году

Согласно данным, предоставленным ТАСС, Россия продолжает наращивать объемы импорта автомобилей через Дальневосточную таможню. По итогам девяти месяцев 2025 года в страну было ввезено 286 тысяч автомобилей для личного пользования. Этот показатель на 38% превышает аналогичный результат прошлого года.

Резкий рост в сентябре

Отметим, что в сентябре 2025 года наблюдается значительный рост объема ввоза. По сравнению с сентябрем 2024 года объем увеличился в 2,8 раза. Такой резкий скачок стал заметным трендом, который, по прогнозам, продолжится и в ближайшие месяцы.

Автомобили из Китая и Европы

Дальневосточная таможня служит важным каналом для ввоза автомобилей как китайского, так и европейского производства. Алексей Полушко, начальник службы организации таможенного контроля Дальневосточного таможенного управления, отметил, что через этот регион в Россию поступает значительное количество автомобилей, причем большинство из них — модели, произведенные в Китае и Европе.

"В последнее время мы отмечаем существенный рост объема ввоза транспортных средств для личного пользования", — отметил Алексей Полушко, начальник службы организации таможенного контроля Дальневосточного таможенного управления.

Возраст ввозимых автомобилей

Согласно информации, порядка 94% ввезенных автомобилей имеют возраст три года и более. Это говорит о том, что российские потребители продолжают отдать предпочтение подержанным автомобилям, что также обусловлено определенными экономическими факторами.

Прогнозы на будущее

Продолжающийся рост ввоза автомобилей через Дальний Восток является позитивным сигналом для автомобильного рынка России. Ожидается, что с учетом текущих тенденций и высокого спроса на автомобили, объемы ввоза будут только увеличиваться, особенно на фоне продолжающихся изменений в экономике и внешней политике.

Плюсы и минусы ввозных автомобилей

Преимущества Недостатки
Доступность автомобилей по относительно низким ценам Возраст автомобилей может требовать значительных затрат на обслуживание
Большой выбор моделей Возможные проблемы с гарантиями и качеством
Возможность приобретения автомобилей иностранных марок Ограничения на импорт новых автомобилей

