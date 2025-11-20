Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина купила автомобиль
Женщина купила автомобиль
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 5:03

Секрет дешёвого Toyota и Kia из-за границы — о чём молчат продавцы

Toyota RAV4 и Kia Sportage из-за границы обходятся дешевле на 500–600 тыс. рублей — перекупщик

С уходом многих иностранных марок с российского рынка интерес к зарубежным автомобилям заметно вырос. Всё больше людей рассматривают возможность привезти машину из-за границы, видя в этом способ сэкономить и получить более интересные варианты. Но насколько реально купить автомобиль дешевле за рубежом и при этом не столкнуться с проблемами, рассказал перекупщик.

Сегодня основными источниками подержанных машин остаются Китай и Южная Корея. Именно оттуда на российский рынок поступают такие популярные модели, как Toyota Camry, RAV4, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan и другие. Как отмечает эксперт, при этом большинство автомобилей из этих стран обходятся дешевле, чем аналогичные предложения на внутреннем рынке, даже с учетом доставки и оформления документов.

"Практически львиная доля привезенных автомобилей обходится дешевле аналогичных предложений на российском рынке", — отметил перекупщик.

Почему зарубежные машины дешевле

Разница в цене объясняется несколькими факторами. Во-первых, стоимость новых и подержанных автомобилей в Китае и Южной Корее часто ниже за счет масштабов производства и ценовой политики. Во-вторых, климатические условия и качество дорог в этих странах способствуют тому, что автомобили лучше сохраняются, а владельцы относятся к технике бережно. В-третьих, оформлять документы через профессионалов дешевле и проще, чем пытаться пройти все бюрократические этапы самостоятельно.

Пример на практике: Toyota RAV4 2021 года с пробегом 50 000 км в России стоит около 3,5 млн рублей. За те же деньги можно приобрести аналогичную машину из Китая, а при оформлении через компанию-импортера, включая пошлины и доставку, её цена составит примерно 2,9 млн рублей. Разница почти 600 тыс. рублей.

Как оформить импорт пошагово

  1. Выбор модели и проверка рыночной стоимости.

  2. Связь с компанией-импортером для расчета полной стоимости с учетом пошлин.

  3. Оформление договора купли-продажи за границей.

  4. Организация доставки и растаможки.

  5. Получение российского ПТС и регистрация авто.

"Провести бюрократический процесс самостоятельно сложно: много документов, логистика, растаможка — все требует опыта", — пояснил перекупщик.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: покупка через сомнительного посредника.
    Последствие: риск получить поврежденный автомобиль или задержки с документами.
    Альтернатива: работать с проверенной компанией-импортером.

  2. Ошибка: игнорирование таможенных правил и тарифов.
    Последствие: дополнительные расходы и штрафы.
    Альтернатива: уточнять актуальные ставки утильсбора и пошлины до покупки.

  3. Ошибка: выбор старой модели без анализа состояния.
    Последствие: частые ремонты и высокая стоимость обслуживания.
    Альтернатива: проверять историю автомобиля и делать диагностику перед оформлением.

А что если… купить самостоятельно?

Теоретически можно самостоятельно привезти машину и сэкономить на посредниках, но это потребует времени, знаний о логистике и таможенных нюансах. Любая ошибка в документации или расчетах пошлин может обернуться дополнительными затратами и задержками.

FAQ

Как выбрать страну для импорта?
Оптимально ориентироваться на Китай и Южную Корею: там есть популярные модели и относительно простая логистика.

Что лучше: новый или подержанный авто из-за границы?
Выбор зависит от бюджета и целей: новые модели дороже, но на них действуют льготные тарифы, а подержанные — экономнее и быстрее доступны.

Мифы и правда

  1. Миф: импорт всегда дороже.
    Правда: большинство машин из Китая и Кореи обходятся дешевле, чем аналогичные на российском рынке.

  2. Миф: все процедуры оформления займут месяцы.
    Правда: при работе с профессионалами весь процесс занимает несколько недель.

  3. Миф: машины из-за границы хуже.
    Правда: часто состояние авто даже лучше: дороги, климат и внимательность владельцев играют важную роль.

