Машины идут с Востока: почему Россия тонет в потоке китайских брендов

Импорт автомобилей в Россию в ноябре 2025 года достиг рекордных показателей. С каждым месяцем интерес россиян к иномаркам продолжает расти, несмотря на колебания курса валют и сложную экономическую ситуацию. Об этом сообщил исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов, выступая на форуме "ИИ-революция в автобизнесе-2025", передает Autonews. ru.

Новый рекорд импорта: китайские марки лидируют

В ноябре в страну было завезено 55,9 тыс. новых автомобилей, что на 9% меньше, чем в том же месяце прошлого года, однако показатель остается близким к историческому максимуму. Главная особенность этого периода — абсолютное доминирование китайских брендов. Наибольшие объемы пришлись на автомобили марки Geely, ставшей наиболее востребованной среди российских покупателей. Среди конкретных моделей лидером по количеству ввоза признан кроссовер Jetour T1, популярный благодаря сочетанию стоимости, оснащения и дизайна.

"Это максимальный ввоз за два года. Причем речь тут в основном идет о "физиках”", — подчеркнул исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов.

Согласно статистике, 64,2% всех ввезенных машин прибыло из Китая. Вторая позиция — у Киргизии (21%), третья — у Белоруссии (5,3%). За ними следуют Корея (4,6%), Грузия (1,2%), Япония (0,9%), Германия (0,8%) и Объединенные Арабские Эмираты (0,6%). Такой разброс объясняется активной деятельностью параллельного импорта и желанием российских дилеров диверсифицировать поставки.

Подержанные автомобили: спрос растет стремительно

Параллельно с новыми машинами увеличился и поток подержанных автомобилей. В ноябре 2025 года в Россию ввезли 59,8 тыс. автомобилей с пробегом, что сразу на 83% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Абсолютным лидером среди подержанных автомобилей стала японская марка Toyota. Наибольшим спросом пользовались седаны Toyota Corolla — они сочетают надежность, простоту обслуживания и высокую ликвидность на вторичном рынке.

Основные страны-поставщики подержанных авто — Япония (34,2%), Корея (24,8%) и Китай (18,3%). Вслед за ними идут Грузия (8%), Белоруссия (6,8%), ОАЭ (2,4%), Германия (1,8%) и Киргизия (0,9%). Такая география объясняется тем, что страны Азии активно экспортируют автомобили, адаптированные к российским условиям эксплуатации и требованиям по экологическим нормам.

Динамика продаж на внутреннем рынке

По данным "Автостата", в ноябре 2025 года в России продано около 128 тыс. новых легковых автомобилей — это на 5% больше, чем годом ранее. Однако по сравнению с октябрем продажи снизились на 23%. Эксперты связывают это с насыщением рынка, сезонными колебаниями и ожиданием традиционных зимних скидок от дилеров.

"Рынок продолжает адаптироваться к новым условиям, а покупатели становятся более рациональными: выбор всё чаще делается в пользу оптимального соотношения цены и качества", — говорится в отчете "Автостата".

Важным фактором также остаются государственные программы льготного кредитования и субсидий, которые стимулируют покупательский интерес, особенно в регионах.

Сравнение: новые и подержанные автомобили

Если рассматривать соотношение новых и подержанных автомобилей, можно отметить несколько ключевых тенденций:

Покупатели, ориентированные на долговременное использование, выбирают новые машины, преимущественно китайских брендов. Те, кто ищет оптимальное сочетание цены и функциональности, обращаются к подержанным автомобилям японского и корейского производства. Подержанные авто остаются привлекательными из-за выгодных цен и разнообразия моделей, недоступных в официальной продаже. Новые автомобили выигрывают по гарантии, современным системам безопасности и низким затратам на обслуживание.

Таким образом, рынок движется в сторону баланса: подержанные машины сохраняют популярность, но новые постепенно укрепляют позиции благодаря локализации сборки и росту доверия к китайским брендам.

Плюсы и минусы китайских автомобилей

Китайские автомобили стали безусловным драйвером российского авторынка. Они предлагают широкий выбор комплектаций и технологий, ранее свойственных лишь премиум-брендам. Однако у этой категории есть как преимущества, так и недостатки.

Плюсы:

доступная цена при богатом оснащении;

широкий модельный ряд — от кроссоверов до электрокаров;

активное развитие сервисной сети в России;

быстрая адаптация моделей под местные условия.

Минусы:

ограниченная репутация на вторичном рынке;

опасения относительно долговечности комплектующих;

высокая зависимость от логистических и валютных факторов.

Тем не менее, по отзывам покупателей, китайские бренды становятся все более конкурентоспособными, а качество сборки заметно выросло за последние два года.

Советы по выбору автомобиля в 2025 году

Потенциальным покупателям стоит учитывать несколько факторов:

Определите цель покупки. Если автомобиль нужен для города — выбирайте компактный кроссовер, если для междугородних поездок — седан или универсал. Проверьте происхождение автомобиля. При покупке подержанного авто уточняйте страну ввоза и историю обслуживания. Оценивайте гарантию и доступность запчастей. Для китайских моделей важно наличие официальных сервисов в вашем регионе. Следите за курсом валют. От него напрямую зависит стоимость новых поставок и, соответственно, конечная цена автомобиля.

Кроме того, эксперты советуют не откладывать покупку надолго: к весне 2026 года ожидается повышение цен из-за роста транспортных расходов и колебаний логистики.

Популярные вопросы об импорте автомобилей в Россию

1. Почему китайские автомобили стали лидерами рынка?

Потому что они предлагают современный дизайн, насыщенную комплектацию и привлекательную цену. Кроме того, производители активно развивают дилерскую сеть в России.

2. Стоит ли покупать подержанный автомобиль из Японии?

Да, особенно если речь идет о моделях Toyota и Honda. Эти автомобили известны долговечностью, а запчасти к ним доступны на российском рынке.

3. Что выгоднее: новая китайская машина или подержанная японская?

Все зависит от целей. Новая китайская — это гарантия и современные технологии, подержанная японская — проверенное качество и устойчивая ликвидность.

4. Как изменятся цены на авто в 2026 году?

По прогнозам аналитиков, рост составит 5-10% из-за валютных колебаний и удорожания логистики, особенно для импортных моделей.

5. Какие модели наиболее популярны в России сейчас?

Среди новых лидируют Geely и Chery, среди подержанных — Toyota Corolla и Hyundai Sonata.