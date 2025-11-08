Шокирующие изменения в утилизации: что нужно знать перед покупкой автомобиля с мощным двигателем

В октябре 2025 года через Уссурийскую таможню в Россию было ввезено 12 тысяч автомобилей для личного пользования. Это на 38% больше по сравнению с предыдущим месяцем и в четыре раза больше, чем в октябре прошлого года. В основном, автомобили поступают в Россию из Китая, что подтверждается данными Федеральной таможенной службы.

Влияние новых правил утилизации на рынок

Ожидаемый рост авторынка, о котором сообщают аналитики, связан с вводом новых правил для расчета утилизационного сбора, которые вступят в силу с декабря 2025 года. Как заявил председатель комитета Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев, российский рынок автомобилей в октябре увеличился на 35%, что также объясняется ожиданиями от введения новых правил утилизации.

Изменения, которые будут касаться расчета утилизационного сбора, затронут в основном физические лица, ввозящие автомобили из-за границы. Новый порядок предполагает, что льготный утилизационный сбор будет распространяться только на автомобили с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил. Для более мощных автомобилей будет введен коммерческий утилизационный сбор, который в несколько раз выше льготного тарифа.

Как новые правила повлияют на покупателей автомобилей?

Ожидаемые изменения затронут всех тех, кто планирует приобрести автомобиль из-за рубежа после декабря 2025 года. Для тех, кто предпочитает автомобили с мощными двигателями, важно учитывать, что придется заплатить гораздо больше за утилизацию. Введение таких изменений подталкивает покупателей к принятию решения о ввозе автомобилей еще до введения новых правил.

Некоторые аналитики считают, что новые правила могут повлиять на выбор автолюбителей, способствуя росту спроса на машины с меньшей мощностью, так как для них будет действовать более низкий тариф. Ожидается, что владельцы более мощных автомобилей будут вынуждены учитывать дополнительные расходы при расчете общей стоимости покупки.

В чем заключается суть изменений?

Новые правила расчета утилизационного сбора значительно изменят ситуацию на российском авторынке. С 1 декабря 2025 года:

Льготный утилизационный сбор для физических лиц будет действовать только на автомобили с мощностью до 160 л. с. Для автомобилей с двигателем мощностью более 160 л. с. будет введен коммерческий сбор, который существенно увеличивает затраты на ввоз таких автомобилей.

Такие изменения, безусловно, повлияют на предпочтения покупателей, поскольку многие будут искать более доступные по утилизационному сбору машины с меньшей мощностью двигателя.

Как подготовиться к новым условиям?

Если вы планируете приобрести автомобиль в ближайшие годы, важно заранее учесть возможные изменения в законодательстве и их влияние на стоимость ввоза. Для того чтобы сэкономить на утилизации, стоит обратить внимание на автомобили с мощностью до 160 л. с. С учетом роста спроса на такие машины, цены на них могут увеличиться.

Советы шаг за шагом

Шаг Действие Инструменты и ресурсы 1 Оцените свою потребность в автомобиле с мощным двигателем Ознакомьтесь с характеристиками машин, учитывая будущие затраты на утилизацию 2 Рассчитайте возможные затраты на утилизацию Используйте калькуляторы для расчета утилизационного сбора 3 Сравните модели с мощностью до 160 л. с. Просмотрите авто, соответствующие новым требованиям утилизации 4 Примите решение до вступления новых правил Обратитесь в автосалоны, чтобы заранее зарезервировать автомобиль

Ошибки → Последствия → Альтернатива

Ошибка: Покупка автомобиля с мощным двигателем без учета новых правил утилизации. Последствие : Дополнительные расходы на утилизацию, что увеличит стоимость автомобиля.

Альтернатива: Рассмотрите покупку автомобиля с мощностью до 160 л. с., чтобы сэкономить на утилизации. Ошибка: Ожидание последнего момента для покупки машины. Последствие : Рост цен на автомобили с меньшей мощностью из-за высокого спроса.

Альтернатива: Купите автомобиль заранее, чтобы избежать ценовых скачков и выгодно воспользоваться льготами.

А что если…

Если вы планируете покупку автомобиля в ближайшие годы, не стоит откладывать решение на последний момент. Учитывая будущие изменения в законодательстве, оптимальный выбор — это автомобиль с мощностью до 160 л. с., который обеспечит значительную экономию на утилизационном сборе. В противном случае, с повышением сбора для мощных автомобилей стоимость вашей покупки может существенно возрасти.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Снижение утилизационного сбора для машин до 160 л. с. Введение высоких коммерческих сборов для мощных автомобилей Возможность покупки автомобилей с меньшей мощностью по более выгодной цене Рост цен на автомобили с мощными двигателями из-за новых сборов Привлекательность для тех, кто ищет экономичный транспорт Ограничение выбора мощных автомобилей для физических лиц

FAQ

Как выбрать автомобиль с мощностью до 160 л. с.?

При выборе автомобиля важно учитывать не только мощность двигателя, но и общие характеристики, такие как расход топлива, размер и комфорт. Также следует обратить внимание на стоимость утилизации.

Сколько стоит утилизация автомобиля с мощностью выше 160 л. с.?

Утилизационный сбор для автомобилей с мощным двигателем может значительно варьироваться в зависимости от типа и мощности двигателя. Ожидается, что он будет в несколько раз выше, чем для менее мощных машин.

Что лучше: автомобиль с мощностью до 160 л. с. или более мощный?

Выбор зависит от ваших предпочтений. Если вам важна экономия на утилизации, лучше выбрать машину с мощностью до 160 л. с. Однако если вам требуется более мощное авто для особых нужд, придется учитывать дополнительные расходы.

Мифы и правда

Миф: Все автомобили из Китая стоят дешево, и их утилизация также будет дешевле.

Правда: Утилизационный сбор зависит от мощности двигателя, а не от страны происхождения машины.

Миф: Новые правила утилизации касаются только коммерческих машин.

Правда: Изменения касаются в первую очередь физических лиц, ввозящих легковые автомобили.

Исторический контекст