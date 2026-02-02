Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 12:40

Полгода без денег и без машины: быстрый импорт из КНР ломается на выезде из страны

Покупка автомобиля напрямую из Китая для многих россиян выглядит выгодной альтернативой, но на практике такая сделка может обернуться затяжным ожиданием. В последние месяцы все чаще появляются истории о машинах, которые надолго "зависают" на таможне без понятных сроков выдачи. Причина кроется в особенностях китайского экспортного регулирования и выборе поставщика. Об этом сообщает Quto со ссылкой на основателя компании E. N.Cars Евгения Забелина.

Почему автомобили могут застрять на таможне

Проблема возникает в ситуации, когда новый автомобиль пытаются вывезти из Китая как подержанный. По словам Евгения Забелина, для этого требуется официальное разрешение от завода-изготовителя. Без такого документа китайская сторона вправе заблокировать экспорт машины на неопределенный срок. В результате покупатель, который уже оплатил автомобиль, может остаться без него на несколько месяцев.

"Если поставщик не договорился с производителем, автомобиль просто не выпустят с территории Китая, и он может простоять на таможне до полугода", — отмечает Евгений.

Эксперт подчеркивает, что подобные случаи фиксируются не только на Дальнем Востоке, но и на других пограничных направлениях. География проблемы шире, чем принято считать, а значит, риски актуальны для всех, кто рассматривает покупку машины из КНР, особенно на фоне изменений, которые переживает рынок импорта автомобилей и структура поставок из Азии.

Риски работы с посредниками

Ключевым фактором в таких сделках становится компания-поставщик. Небольшие частные фирмы и перекупщики, как правило, не обладают прямыми контрактами с китайскими автозаводами. Это лишает их возможности получать официальные разрешения на экспорт и вести переговоры в спорных ситуациях.

В итоге ответственность за задержки фактически ложится на покупателя. Даже если договор подписан и деньги перечислены, отсутствие нужных согласований может привести к тому, что автомобиль окажется "замороженным" без ясных перспектив. На этом фоне растет интерес к альтернативам и меняется поведение покупателей, что уже отражается на рынке подержанных автомобилей.

На что обратить внимание при заказе авто из КНР

Особого внимания требуют бренды, чьи автомобили производятся непосредственно в Китае. Действующее законодательство распространяется на всех локальных производителей, а решение о выдаче разрешения принимается индивидуально для каждой компании-экспортера. Универсального допуска не существует, и это важно учитывать при планировании сделки.

Перед заключением договора специалисты советуют внимательно изучить репутацию поставщика, проверить его опыт и наличие прямых договоренностей с заводами. Дополнительно стоит заранее уточнить перечень документов и возможные ограничения, тем более что ситуация с китайскими марками на российском рынке остается подвижной, а число официальных точек продаж и партнеров сокращается, что видно по статистике автосалонов китайских брендов.

В итоге покупка автомобиля из Китая может быть экономически оправданной, но требует аккуратного и взвешенного подхода. Понимание экспортных правил, проверка посредников и учет текущей рыночной ситуации помогают снизить риски и избежать сценария, при котором уже оплаченная машина надолго остается за границей.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.

